Правило "пивных" промилле: откажутся ли в РК от принципа нулевой алкогольной терпимости

В РК нулевая алкогольная терпимость за рулем. Это значит, что даже за кружку пива и "вчерашний шлейф" водителю грозит арест и лишение прав на 7 лет, пишет Zakon.kz. Но правила вскоре поменяют. Одни боятся, а другие ждут: вернут или нет бывший пункт о допустимой дозе до 0,5 промилле спирта.

Сейчас в Сенате Парламента РК находится законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Документ уже принят Мажилисом. В случае одобрения Сенатом и подписания главой государства предлагаемые изменения обретут силу закона.

Одной из поправок предлагается изменить статью 796 КоАП "Отстранение от управления транспортным средством, судном, в том числе маломерным судном, и освидетельствование на состояние опьянения". Сейчас в части 3 статьи 796 порядок регламентирован так:

"Направление для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов производятся в порядке, установленном правительством РК. В случае несогласия водителя, судоводителя с результатами освидетельствования они направляются на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение".

Так вот первое выделенное предложение планируется исключить. Дело в том, что очередной административной реформой (законом от 19.04.2023) из компетенции правительства исключено полномочие по утверждению Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, Правил проведения освидетельствования на состояние опьянения и оформление его результатов.

Действующие сейчас те и другие Правила – в том числе и нулевая алкотерпимость за рулем – утверждены соответственно Постановлением правительства РК от 04.06.2003 и Приказом Минздрава от 25.11.2020. Но когда примут новый закон, эти правила должен будет разрабатывать уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения, то есть МВД – согласно пп. 13) статьи 10 Закона РК "О дорожном движении".

То есть нынешние правила неизбежно придется переписывать. Вот тогда, возможно, и последуют изменения в оценке того, что считать состоянием опьянения за рулем, за которое следует лишать водительских прав.

Уточним, в чем проблема.



В КоАП есть статья 608, предусматривающая за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, административное взыскание в виде ареста на 15 суток и лишение прав на 7 лет. И это лишь в самом легком случае (часть 1).

При этом разницы нет, действительно ли человек пьян или просто выпил кефир, квас, съел какой-то продукт и в связи с особенностями его персонального метаболизма тест показал наличие алкоголя – пусть и на грани погрешности.

Справедлив ли такой подход? Учитывая определение опьянения, данное, кстати, в общих положениях в тех же упомянутых выше "Правилах проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения" от 25.11.2020:

"Состояние опьянения – состояние, возникающее вследствие острой интоксикации психоактивных веществ и характеризующееся комплексом психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств".

Обращаем внимание на слова "острой интоксикации" и "расстройств", без чего говорить об опьянении, получается, неуместно. Тем не менее Правила в дальнейшем следуют не собственным дефинициям, а принципу нулевой терпимости. Рассматривать этот документ следует в сравнении с Правилами, которые действовали ранее – от 13.07.2017.

Напомним, те, прежние, предусматривали градацию (Приложение 3):

от 0,5 до 1,5 промилле (т.е. от 5 до 15 мл спирта в литре крови) – легкая степень;

от 1,5 до 2,5 промилле – опьянение средней степени;

от 2,5 до 3,5 промилле – опьянение сильное;

от 3,5 до 5 промилле – тяжелое отравление алкоголем.

То есть наличие в крови до 0,5 промилле вообще не считалось опьянением. Но с 2020 года эту градацию исключили. И ныне опьянение диагностируется даже при показателе в пределах математической погрешности: или ноль, или пьян.

Зачем это было сделано? Разумеется, в благих целях. Чтобы не бились пьяными за рулем и других не губили. Но в результате поправка оказалась, что называется, коррупциогенной. Чтобы не лишаться прав, практически трезвые, но не уверенные "после вчерашнего" в своей печени граждане, готовы давать миллионные взятки инспекторам. Кому выгодно?

Это не значит, конечно, что правило разрешенных ранее (а во многих странах – и сейчас) "пивных промилле" вернут. Кому-то хотелось бы этого. Некоторые категорически против. Однозначно сказать, что правильнее, трудно. Но основываясь на многолетнем опыте законодательных реформ, рискнем сделать прогноз: сначала разрешат (может, не до 0,5 промилле, а, скажем, до 0,3 – и, возможно, не в этот раз), а потом опять запретят.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, какой алгоритм освидетельствования на опьянение действует в Казахстане, и что делать водителю, оказавшемуся "без вина виноватым".