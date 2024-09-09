За катран штраф, за интернет-казино – срок: как правила игры меняются в РК с 9 сентября 2024 года

Правила допуска граждан к азартным играм ужесточаются в РК. За покер или рулетку в интернете теперь грозит срок до 7 лет. Нельзя будет играть на "интерес" должникам и чиновникам. Однако разрешат пари в Сети, а возрастной ценз в 25 лет "не прошел", остался прежний в 21 год, пишет Zakon.kz.

С 9 сентября 2024 года введены в действие поправки в Закон РК "Об игорном бизнесе", меняющие правила азартной игры в Казахстане. Расскажем о главных изменениях.

Кому не разрешено играть в азартные игры

В Казахстане расширяют круг лиц, которым нельзя участвовать в азартных играх и пари.

Ранее запрет распространялся на "физических лиц в возрасте до 21 года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари". Отныне к ним присоединяются государственные служащие и приравненные к ним лица: к антикоррупционным ограничениям для чиновников добавляются азартные игры (пункт 6 статьи 12 Закона РК "О противодействии коррупции".

Кроме того, в казино и в букмекерские конторы не будут допускать людей, о которых имеются сведения в Едином реестре должников. В статью 15 Закона РК "Об игорном бизнесе", где перечислялись лица, которым запрещается участие в азартных играх и пари, добавили пункт 3, запрещающий играть лицам:

"Имеющим неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенным уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников".

Так-то: в долг играть нельзя.

Разработчики новелл хотели еще возрастной ценз для участия в азартных играх поднять с 21 до 25 лет. Но идею в итоге отвергли.

В общем, перечень граждан, которым запретили участие в азартных играх и пари, включает следующие категории:

молодые люди до 21 года;

лица, занимающие ответственную государственную должность, уполномоченные на выполнение государственных функций, и приравненные к ним лица;



физлица, которые самостоятельно ограничили себя от участия в азартных играх и пари сроком от полугода до года, подав личное заявление (в соответствии с пунктом 1 статьи 15-1 Закона РК "Об игорном бизнесе");

граждане, которых суд ограничил в дееспособности вследствие злоупотребления азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими веществами, из-за чего те поставили семью в тяжелое материальное положение (пункт 1 статьи 27 Гражданского кодекса РК);

злостные должники по штрафам, налогам и алиментам, включенные в Единый реестр должников.

Где и как можно играть, а что запрещено

Ранее исчерпывающий перечень разрешенных мест для игры включал:

казино;

зал игровых автоматов;

букмекерские конторы;

тотализатор.

Где-либо еще играть на интерес нельзя, что следовало и следует из пункта 1 статьи 6 Закона РК "Об игорном бизнесе". За стихийно организованный катран (гражданами или юрлицами, не имеющими лицензии) – даже в собственной квартире – игрокам грозит крупный штраф в 200 МРП с конфискацией игральных принадлежностей, денег, вещей и иных ценностей (часть 1 и 2 – участие и вовлечение – статьи 444 КоАП).

Что изменилось? Отныне отдельно подчеркивается, что запрещена деятельность электронных казино и интернет-казино, предлагающих поиграть в Сети (пп. 2) пункта 2 статьи 6 Закона; ранее это не регулировалось, в статье говорилось о некоем "онлайн-казино"). А дополнениями в статью 307 УК установлена даже уголовная ответственность за те же самые электронные казино и интернет-казино (до двух лет лишения свободы по общему правилу и до семи лет с конфискацией имущества в самом пиковом случае).

Кроме того, следующей новеллой (добавлением пп. 2-1) в пункт 2 статьи 6 Закона) государство вводит и еще одно ограничение:

"На территории РК запрещаются интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК".

Однако если посмотреть внимательно, тем самым допускается новая легальная площадка для игры. Точнее, для пари. Поскольку, если таковую лицензию зарубежные букмекеры все-таки получат, их бизнес будет вполне законным.

А значит, в дополнение к уже имеющимся казино, залам игровых автоматов, букмекерским конторам и тотализаторам, принадлежащим казахстанским резидентам, добавятся еще иностранные организаторы пари и тотализаторы, принимающие ставки в интернете.

Но, повторимся, не электронные казино, организующие в том же интернете азартные игры.

Здесь будет уместным уточнить, в чем заключается разница между азартными играми и пари. И то, и то другое – это основанное на риске соглашение между игроками о выигрыше. Но в азартной игре, будь то казино или зал игровых автоматов, соглашение игроки заключают на исход события, в котором они принимают участие. А в пари – на исход события, в котором они участия не принимают. (При этом букмекерская контора заключает пари с игроками, а тотализатор – посредник и гарант при заключении пари между игроками.)

И значит, логика законодателя в этой части такова. Не может игрок повлиять на исход события – делать ставки в интернете закон позволяет. Может повлиять – не позволяет.

Принцип понятен: чтобы исключить возможность злоупотреблений, разного рода онлайн-шулерство при азартных играх. В то же время в случае с пари такая опасность исключена (при принятии разумных мер, конечно). Потому их и разрешили, но, повторимся, при наличии лицензии. И в виде только двух допустимых способов заключения пари: это букмекерская контора (когда организатор игорного бизнеса заключает пари с игроками) и тотализатор (когда организатор – посредник при заключении пари между игроками).

Цель, если угодно – практическая. Люди ведь все равно будут играть, а запретный плод лишь более сладок. В результате в Казахстане это приводит к дисбалансу между казахстанским сегментом игорного бизнеса и иностранным, вследствие чего бюджет не получает серьезную долю потенциальных доходов.

Отныне сайты букмекеров и тотализаторов должны будут регистрироваться на доменах КЗ (KZ) и ставиться на учет в налоговых органах (пп. 2-2) пункта 2 статьи 6 Закона). Тем самым Казахстан огораживается от всех игорных сайтов, которые не приносят пользы государственной казне.