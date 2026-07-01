Несовершеннолетним запрещают ездить на электросамокатах, но есть исключения из правил

Лица на электросамокатах изрядно повзрослеют с 1 июля 2026 года. Поправки, которые сегодня вступают в силу, вводят возрастной ценз (18 лет) де-юре для допуска к управлению прокатными электросамокатами, а де-факто – и в отношении остальных, правда, не сразу, а с 25 августа, пишет Zakon.kz.

Со стороны как пешеходов, так и водителей механических ТС претензии к самокатчикам обусловлены тотальным несоблюдением последними правил дорожного движения. При этом ПДД они не знают зачастую по причине юного возраста. Ведь все эти "средства индивидуальной мобильности" и "малые транспортные средства" – по преимуществу молодежный транспорт. И привлекает несовершеннолетних именно то, что для управления ими не надо иметь водительские права.

Теперь как минимум половину проблемы юридически решили. 1 июля 2026 года вступает в силу Закон РК от 30 декабря 2025 года № 246-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК".

Среди прочих новелл есть и такая (новый пункт 3 в статью 28 Закона РК "О дорожном движении"), которая устанавливает строгие требования для ИП и юрлиц, занимающихся кикшерингом (арендой электросамокатов).

Последние, по сути, приравняли к механическим транспортным средствам со всеми вытекающими: регистрацией с размещением номера, страховкой и т.п. Впрочем, здесь уместно будет перечислить исчерпывающе, что именно обязаны делать арендодатели:

осуществлять техническое обслуживание и изъятие из эксплуатации неисправных электрических самокатов;

обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения на право управления ТС любой категории и отсутствия сведений о лишении права. Не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста ;

на право управления ТС любой категории и отсутствия сведений о лишении права. Не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими ; предупреждать пользователей о возможных штрафах или последствиях за нарушение правил использования;

во время поездки контролировать поведение пользователей с помощью технологий для отслеживания местоположения и скорости передвижения электрических самокатов;

автоматически ограничивать максимальную разрешенную скорость движения электрических самокатов в зонах с различными скоростными режимами для электрических самокатов, установленную законодательством РК;

не допускать оставления электрических самокатов там, где они могут создавать помехи для пешеходов и транспорта;

вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера в порядке, определяемом уполномоченным органом;

передавать данные о местоположении электрических самокатов в уполномоченный орган для целей обеспечения общественного порядка и безопасности.

Как видим, наряду с другими условиями присутствует и запрет сдавать электросамокаты в аренду лицам не только без специального права на управление ТС, но и до 18 лет.

Последний момент крайне важен, поскольку, например, права категории А1 (мотоциклы и т.п., в том числе мопеды) в Казахстане разрешено получать с 16 лет (согласно статьям 73 и 74 Закона РК "О дорожном движении"). Но для аренды электросамоката права категории А1 не подойдут. Нужны будут любые другие, которые выдаются хотя бы с 18 лет – категорий А, В и т.д.

За нарушение правил предполагается ответственность. Однако новая, вступающая в силу 1 июля статья 619-2 Кодекса РК об административных нарушениях устанавливает наказание только в одном случае из перечисленных: если электросамокат предоставлен лицу, не имеющему либо лишенному права управления транспортным средством. Штраф бизнесменам за это – в размере 25 МРП (в 2026 году МРП равен 4325 тенге, значит, получается 108 125 тенге), с последствиями и потерпевшими (легкий вред здоровью, повреждение имущества) – 40 МРП.

Требование регистрации и получение номера подкреплено необходимостью страховки: ее не осуществить без них. В свою очередь за нарушение законодательства РК об обязательном страховании (часть 2 статья 230 КоАП) грозит штраф в размере 160 МРП – и это на субъектов малого предпринимательства за каждый незастрахованный самокат (для крупного бизнеса – 1000 МРП).

А как же остальные случаи? Невыполнение отдельных предписаний подпадает под диспозицию статьи 620 КоАП: нарушение иных требований ПДД, а также основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в КоАП. Влечет предупреждение, а при повторе в течение года – штраф в размере 3 МРП.

Ограничения для несовершеннолетних владельцев электросамокатов

Но не все электросамокаты арендованные, есть и находящиеся в личной собственности. Такие ТС не являются механическими (как следует из пп. 38) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"), вследствие чего допуск к управлению ими свободный.

Хотя имеются некоторые ситуативные ограничения. Если по велодорожкам, велополосам, обочине владелец электросамоката может колесить без водительских прав и до совершеннолетия по возрасту (до 18 лет), то при выезде на проезжую часть потребуются и первое, и второе:

"Не допускается движение по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории". Пункт 5 статьи 57 Закона РК "О дорожном движении"

Однако теперь свобода маневра для такой молодежи без прав ограничивается еще больше.

Поясним на примере. Самокатчик несется по тротуару со скоростью, явно превышающей положенные сейчас 6 км в час. Но его не останавливают и не штрафуют. Почему? А потому что... некого, представьте себе!

Привлекать к ответственности его надо бы по статье 615 КоАП – универсальной статье для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, всадников и "иных участников дорожного движения", в общем, в отношении всех неводителей механических ТС.

Проблема в том, что именно категории электросамокатчиков в данном списке возможных субъектов правонарушения до последнего времени не было (вероятно, не успели внести как относительно новоявленную). Следовательно, и статья эта для них не годилась. И другие по тем или иным причинам не подходили.

Так вот, 1 июля 2026 года вместе с прочими новеллами вводится в действие дополнение в примечание к статье 615 КоАП (выделено):

"Под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих электрическими самокатами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств".

Тем самым электросамокатчикам придали наконец-то юридический статус. И теперь за нарушения ПДД их будут штрафовать в соответствии со статьей 615 КоАП:

"невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП;

действие, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 10 МРП".

Итак, возвращаемся к нашему примеру. За превышение разрешенной скорости при поездке по тротуару электросамокатчика оштрафуют на первый раз на 8650 тенге. Это прямо сейчас. Но 25 августа 2026 года вступает в силу еще один закон с поправками в сфере дорожного движения, которым передвижение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам не просто ограничивается по скорости (как в действующей пока редакции), а вообще не допускается.

Ранее Zakon.kz публиковал статью на эту тему, а потому не будем повторяться. Но важно, что таким образом для несовершеннолетних водителей электросамокатов разрешенная зона суживается до велодорожек и велосипедных полос движения (формально есть еще обочины, но пойди их отыщи в условиях современного города) – и то, повторимся, для тех, кто ездит на своих (читай – родительских). Кикшеринг, как уже выше говорилось, отныне для юных беспечных ездоков недоступен совсем.

И это хорошо.