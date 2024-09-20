Чем отличаются ПДД для водителей электромобилей, электросамокатов, мопедов и иных участников ДД

Права разных участников дорожного движения отличаются содержанием и наказанием. В последнее время многое изменилось из-за появления новых ТС (с электродвигателями) и не только. Zakon.kz изучал разницу в статусе водителей традиционных машин и электрокаров, мопедистов, самокатчиков и т.д.

За последние полтора года Парламентом было принято несколько законов, уточняющих правила дорожного движения для различных его участников, что сказалось и на ответственности за нарушения ПДД. Это и новеллы, касающиеся водителей самокатов, и поправки относительно эксплуатации электромобилей, и последние изменения, регулирующие владельцев мопедов, которые еще не вступили в силу, хотя 19 сентября 2024 года уже одобрены Сенатом РК и отправлены на подпись главе государства, и будут введены в действие через 6 месяцев после опубликования.

Итак, можно говорить о 6 основных категориях участников дорожного движения, права которых существенно различаются как содержанием, так и мерой ответственности:

пассажиры;

пешеходы и приравненные к ним;

водители электросамокатов, малых электрических ТС, велосипедов, погонщики скота, всадники;

водители мопедов и мотоциклов;

водители автомобилей с ДВС или дизелем;

водители электромобилей.

Не каждой их этих категорий посвящена отдельная статья в Законе РК "О дорожном движении". Тем любопытнее будет взглянуть на различия. А они есть – и немалые. Взять для примера "сухой закон" для водителей. За рулем, как известно, нельзя пить спиртное. И вообще (пп. 2) пункта 4 статьи 54 Закона):

"Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения".

Наказание может быть и уголовным (по статье 345-1 УК), но даже без каких-либо жертв и ДТП, просто за управление, что называется, "с запахом" водителю грозит на 7 лет лишение права управления ТС и административный арест на 15 суток по статье 608 КоАП. Однако уточним, что наказание грозит лишь водителям механических транспортных средств, к которым не относится ни велосипед, ни электросамокат, ни (пока) даже мопед.

Естественно, к всаднику на лошади эта статья не относится. Как, понятное дело, и к пешеходу. Но есть и один не совсем очевидный момент.

Водитель, спешившийся с мотоцикла (а в будущем – и с мопеда) и ведущий его, перестает быть водителем, а приравнивается к пешеходу. И если у инспектора, остановившего его, не будет "железных" доказательств, что тот в состоянии опьянения именно ехал за рулем, а не вел ТС, взяв за руль, человека оштрафуют как пешехода и вообще по общим правилам по статье 440 КоАП: за появление в состоянии опьянения в общественном месте – штраф 5 МРП.

И это лишь один пример. Сравниваем далее.

Пассажиры

К ним требований меньше всего, главное из которых – не отвлекать водителя. Но также: не высовываться в двери и люки, не сидеть на бортах грузовиков и т.п. Ответственность за нарушение ПДД для них, как иных участников дорожного движения – универсальная по статье 615 КоАП, штраф – 2 МРП. (Ту же сумму придется выложить и за безбилетный проезд (согласно части 2 статьи 622 КоАП).

Пешеходы

Столь же скромное взыскание следует для пешеходов и приравненных к ним лицам. Напомним пп. 10) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении":

"Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работы. К пешеходам приравниваются физические лица, передвигающиеся в креслах-колясках для лиц с инвалидностью, ведущие велосипед, электрический самокат, малое электрическое транспортное средство, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую коляску".

Что пешеходам категорически запрещено? О том повествует пункт 2 статьи 56 Закона:

переходить проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения; находиться на автомагистралях.

Во и все. Заметьте, по велодорожкам пешеходам передвигаться не запрещается (по ним нельзя ездить лишь мопедам и механическим ТС). Как, впрочем, и велосипедистам – по тротуарам.

Водители электросамокатов, малых электрических ТС, велосипедов, погонщики скота, всадники

Эти товарищи – хотя и тоже водители, но не механических транспортных средств. Напомним действующую формулировку (пп. 38) статьи 1 Закона):

"Механическое транспортное средство – самоходное дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем, за исключением мопедов, электрических самокатов, малых электрических транспортных средств и рельсовых транспортных средств. Понятие распространяется также на тракторы и самоходные машины при их участии в дорожном движении".

Соответственно, самокатчикам и велосипедистам не требуются водительское удостоверение, регистрация и номерной знак (ГРНК). Не нужны они пока и владельцам мопедов, но последние поправки, одобренные Сенатом (о которых говорилось выше), эту лазейку у них отнимут. В течение 6 месяцев после того, как закон вступит в силу (а это еще 6 месяцев после опубликования), мопедисты обязаны будут встать на учет. То есть, грубо говоря, через год владельцы мопедов без номеров и водительских прав (категории А1) окажутся вне закона.

Но не о них сейчас речь. Водители электросамокатов, малых электрических ТС, велосипедов, погонщики скота и всадники, разумеется, обязаны соблюдать ПДД, но для них количество запретов значительно ниже ("самокатная" статья 57 Закона). Этим субъектам нельзя:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров и грузы габаритнее 50 см (если нет специальных приспособлений для этого);

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировать другие самокаты, велосипеды и т.д. (опять же – если нет спецприспособлений);

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета (а малым электрическим ТС – и днем), а также без застегнутого шлема.

Как же так, спросит читатель. А, допустим, разговаривать по телефону во время движения самокатчик или велосипедист имеет право? Или запрещено, как и остальным водителям?

С одной стороны (согласно пунктам 1 и 2 статьи 57 Закона), они должны соблюдать ПДД, а те, в свою очередь, запрещают водителю (пп.8) пункта 12 ПДД):

"При управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо радиостанцией, за исключением их использования посредством применения наушников или громкой связи".

То есть запрет оперирует общими понятиями "водитель" и "транспортное средство", не уточняя подробностей, поэтому относится и к самокатчикам с велосипедистами.

С другой стороны, как администрировать правонарушение, если нет регистрации, и такие водители не обязаны иметь при себе документы?

И с остальными общими запретами (а они в ПДД изложены в 10 подпунктах пункта 12) аналогичная ситуация.

Не детализированные, мягко говоря, моменты.

Водители мопедов и мотоциклов

Как уже говорилось, мопеды, вероятнее всего, приравняют к механическим транспортным средствам. После чего владельцы и водители мопедов ничем не будут отличаться по объему прав и обязанностей от всех других автолюбителей.

Это серьезная ответственность в случае правонарушений на транспорте: как административная, которой посвящена Глава 30 КоАП, так и уголовная – Глава 14 УК.

Сравните: сейчас за любое нарушение ПДД, например, за движение "на красный свет" водители мопедов привлекаются к ответственности по статье 615 КоАП, как иные участники дорожного движения наряду с пешеходами – штраф в размере 2 МРП. В будущем же за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю мопеда будет грозить штраф в размере 10 МРП (статья 599 КоАП).

Ну и так далее в отношении всего спектра ответственности, возложенного на водителей механических транспортных средств.

Впрочем, есть и отличия. Скажем о некоторых. Например, о том, о котором уже говорилось выше: спешившийся мотоциклист или мопедист, ведущий своего "железного коня", – это уже пешеход, и к нему применимы другие правила. У водителей автомобилей такой опции нет.

Запрещается перевозить пассажиров в состоянии опьянения на заднем сиденье мотоцикла (пп. 3) пункта 156 ПДД). В машине можно.

Право управления мопедом предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста. По общему правилу (статья 74 Закона), напомним, экзамен для получения прав можно сдать в 17 лет, а получить удостоверение – в 18 лет (не считая "профессиональных" категорий).

Водители автомобилей с ДВС или дизелем

Правам и обязанностям водителей механических транспортных средств, а также прямым запретам для них посвящена гигантская статья 54 Закона РК "О дорожном движении" и практически полностью ПДД. Перечислять все тексты нет смысла, ведь наше исследование – об отличиях.

Водители электромобилей

Само понятие появилось в законодательстве удивительно недавно в связи с поправками в законодательство по вопросам "развития инфраструктуры для электромобилей", которые вступили в силу 18 сентября 2024 года. Напомним дефиницию (пп. 56-1) статьи 1 Закона):

"Электромобиль – механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии".

И необходимо это определение в законе не в последнюю очередь для того, чтобы предоставлять владельцам и водителям электрокаров разного рода преференции. Государство ведь заявляет, что поддерживает людей, сделавших прогрессивный выбор в пользу электрокаров. А помогать следует в первую очередь материально.

Пока этих преференций не так уж много.

Во-первых, не надо будет платить за парковку. Они освобождаются от платы наряду с ветеранами ВОВ, инвалидами I и II групп, законными представителями ребенка с инвалидностью, многодетными матерями и пострадавшими от ядерных испытаний (дополнения в пункт 4 статьи 42-1 Закона РК "О дорожном движении"). Для чего, правда, надо обратиться в местный акимат.

Владельцам электромобилей можно будет осуществлять стоянку ТС с работающим двигателем в жилых зонах (дополнение в пп. 33) пункта 4 статьи 54 Закона).

А еще к услугам владельцев электромобилей будут отдельные стоянки, что называется, два в одном: предназначенные для зарядки во время стоянки (новая статья 42-2 в Закон):

"Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями, осуществляется водителями механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для их зарядки с помощью электрозарядных станций".

При этом, что важно, водителям (в том числе и электрокаров) будет запрещено осуществлять стоянку ТС в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.

Но одно дело – принять законы, а другое – создать сопутствующую инфраструктуру. С последним проблемы. Так, при фактическом отсутствии в масштабе страны специализированных зарядных станций людям приходится это делать самостоятельно, подключаясь к общедомовым сетям, например, в многоквартирных домах. Однако после 18 сентября 2024 года такая несанкционированная подзарядка нарушает новеллы в Закон РК "Об электроэнергетике", когда они вступили в силу. Законодатель, напомним, дополняет закон "Об электроэнергетике" статьей 9-5, в пункте 4 которой говорится:

"Потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению".

А значит, что владельца электромобиля, который заряжает аккумулятор, подключаясь к электросети дома (а за эту электроэнергию он платит именно как бытовой потребитель), можно привлечь к административной ответственности по новой статье 309-1 КоАП "Самовольное подключение к электрическим сетям", которая также введена в действие 18 сентября. Штраф для физических лиц – 50 МРП, а если авто решили подзарядить на стоянке офиса (и контора относится к субъектам крупного предпринимательства) – 500 МРП.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, какие преимущества и проблемы ждут владельцев электромобилей в связи с новеллами, касающимися эксплуатации электромобилей.