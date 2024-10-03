Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК

Какие льготы имеют лица с инвалидностью в РК? Zakon.kz собрал информацию по этому вопросу, акцентируя внимание именно на финансовой стороне: пособиях и освобождении от налогов. Заметьте, правила изменились в связи с принятием Социального кодекса, а некоторые изменятся с 1 января 2025 года.

Для начала о слове "инвалиды". Как известно, называть так людей некорректно: этого термина нет в официальном медицинском тезаурусе. Однако и эвфемизмы типа "лицо с ограниченными возможностями" с юридической точки зрения не вполне уместны. Во всяком случае, в СК РК не раскрывается такое понятие. И поэтому, чтобы не было двусмысленности или неопределенности, о ком идет речь, правильно говорить (в соответствии с пп. 106) статьи 1 СК) "лицо с инвалидностью":

"Лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, нарушениями, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты".

Если же лицу меньше 18 лет – это "ребенок с инвалидностью".

А теперь к существу вопроса.

Семь оснований инвалидности

Государственной поддержке лиц с инвалидностью посвящена Глава 13 Социального кодекса, значительная часть статей которого введена в действие с 1 июля 2023 года. Но не все – и об этом пойдет речь ниже.

Эта поддержка включает много опций: предоставление протезно-ортопедической помощи, технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка и т.д. Не говоря уже о первоочередном обслуживании в государственных и иных организациях. Но в данной статье мы остановимся лишь на финансовой поддержке: пособиях и освобождении от налогов.

Итак, случилась личная катастрофа в виде серьезной болезни или травмы – и прежде здоровый человек столкнулся, как выражается законодатель, со "стойкими расстройствами функций организма". Плохо, конечно, но в отличие от седой древности, когда еще не было собеса, государство не бросает гражданина в этой ситуации.

Разумеется, сам факт инвалидности и ее степень должны определить профессионалы в соответствии с Правилами проведения социально-медицинской экспертизы от 29.06.2023.

Алгоритм следующий. Пациент обращается в медучреждение, и при наличии необходимых оснований врачебно-консультативная комиссия (ВКК) направляет гражданина на медико-социальную экспертизу (МСЭ), которая проводится территориальными подразделениями Комитета труда и социальной защиты Минтруда.

Что же это за основания? Они указаны в пунктах 57 и 58 Правил. Помимо общих слов: вышеупомянутых "стойких расстройств функций организма" и необходимости осуществления мер социальной защиты" – требуется еще и третье условие. Уточним, это не исчерпывающий перечень заболеваний или физических увечий (например, онкология или потеря конечности), при которых автоматом устанавливается инвалидность. Но так называемое ограничение жизнедеятельности, выражающееся в полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять хотя бы что-либо одно из нижеперечисленного:

самообслуживание; самостоятельно передвигаться; ориентироваться; общаться; контролировать свое поведение; обучаться; заниматься трудовой деятельностью.

Пособие по инвалидности и выплата по случаю утраты трудоспособности

В зависимости от степени ограничения устанавливается группа инвалидности (I, II или III), от чего, в свою очередь, зависит и размер пособия по инвалидности. Размер его регулируется статьей 177 СК. Шкала следующая: от 1,2 прожиточного минимума (52 088 тенге) для лиц с инвалидностью III степени до 3,94 ПМ (в 2024 году – чуть более 171 тыс. тенге) для военнослужащих (кроме срочников), сотрудников спецслужб, органов внутренних дел и бывшего ГСК, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных на службе (пп. 5) пункта 1 статьи 176 СК).

Кроме пособия по инвалидности при установлении инвалидности, граждане имеют право и на социальную выплату по случаю утраты работоспособности (пп. 1) и пп. 2) пункта 1 статьи 170 СК), но лишь в том случае, если они участвовали в системе обязательного социального страхования. Размер пособия устанавливается по следующей витиеватой схеме (пункт 1 статьи 181 СК):

"Размер ежемесячной социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 50 процентов от минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, утраты трудоспособности и стажа участия".

Подсчитаем на примере казахстанца со средней зарплатой и среднего возраста (с 15-летним стажем). Коэффициент замещения дохода составляет 0,6, коэффициент стажа участия в данном случае – 1,2, коэффициент утраты трудоспособности устанавливается МСЭ в размере от 30 до 100 процентов.

Средняя номинальная зарплата в РК составила во II квартале 2024 года 403 251 тенге, по данным Бюро национальной статистики. Итак, из 403 тыс. вычитаем 42,5 тыс., округляем – и получаем 360 тыс. тенге. Последовательно умножаем эту цифру на 0,6, на 1,2 и на 0,5 (предположим, что утрата трудоспособности составила 50 процентов).

И значит, к выдаче – 129 600 тенге.

Как видим, выплата по случаю утраты трудоспособности выглядит солиднее пособия по инвалидности. Что логично. Все-таки в первом случае гражданин долгие годы отчислял проценты из зарплаты "на черный день", во втором – это безвозмездный жест помощи и милосердия со стороны государства.

Что еще важно? Оба вида помощи устанавливаются на весь срок установленной инвалидности. При этом срок может устанавливаться на полгода, 1 год, 2 года, 5 лет и без срока переосвидетельствования; ребенку с инвалидностью – еще и на срок до 18 лет. Однако с наступлением пенсионного возраста (указан в пункте 1 статьи 207 СК) выплату по случаю утраты трудоспособности прекращают (пункт 6 статьи 171 СК).

Что опять-таки логично: ведь с выходом на пенсию человек начинает получать от государства другую выплату – в связи с наступлением пенсионного, то есть нетрудоспособного возраста.

Это же касается и пособия по инвалидности. Правда, в Социальном кодексе об этом почему-то прямо не сказано. Но упомянуто в Правилах исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, утвержденных 27.06.2023:

"При достижении лицом с инвалидностью пенсионного возраста выплата пособия прекращается или пересматривается с учетом размера получаемых пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет в соответствии с пунктом 8 статьи 177 Социального кодекса".

"В соответствии" значит вот что. Если размер пенсии меньше размера пособия по инвалидности (установленного для соответствующих категорий лиц с инвалидностью), выплата пособия по инвалидности производится "в виде соответствующих доплат к пенсионным выплатам по возрасту или выслугу лет". Чтобы довести их до размера прежнего пособия по инвалидности.

Налоговые и другие льготы для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью, как и остальные физические лица, обязаны платить налоги: ИПН, налог на имущество физических лиц, транспортный налог. Однако для них предусмотрены скидки.

Например, относительно индивидуального подоходного налога, ставка которого составляет в РК 10 процентов (пункт 1 статьи 320 НК). Как известно при исчислении ИПН из налогооблагаемого дохода предусмотрены различные вычеты и корректировки. Так вот, для лиц (детей) с инвалидностью первой, второй и третьей групп применяется стандартный вычет в сумме 882-кратного размера МРП за календарный год (абзацы 5 и 6 пп.2) пункта 1 статьи 346 НК).

Вернемся к примеру со средней зарплатой. 403 251 умножаем на 12 месяцев – получаем 4 млн 839 тыс. тенге в год. Так вот, лицо с инвалидностью может вычесть из этой суммы почти три четверти – 3 млн 256 тыс. тенге (упомянутые 882 МРП в 2024 году). И платить ИПН человек будет не со всего дохода, а с полученной разницы. То есть, в расчете на месяцы, не с зарплаты в 403 тыс. тенге, а предварительно вычтя из нее 271 тысячу. И даже больше: имеются ведь и другие вычеты – пенсионные взносы, например, и т.д.

Ну и, разумеется, если доходы меньше вычета, то ИПН платить вообще не придется.

Что касается налога на транспорт, то его ставки приведены в пункте 1 статьи 492 НК. Однако, согласно действующему Налоговому кодексу, лица с инвалидностью – неважно какой степени – не являются плательщиками налога на транспортные средства (пп.6) пункта 3 статьи 490 НК).

Правда, есть ограничения. Речь идет об одном автотранспортном средстве – автомобиле или мотоколяске, находящемся в собственности лица с инвалидностью. Если машин больше, налог на эти сверхлимитные ТС платить придется.

Кроме того, если автомобиль – легковой, объем его двигателя не должен превышать 4 тыс. куб. см. Впрочем, может и превышать, но лишь в том случае, если в отношении ТС не производились "регистрационные действия, связанные со сменой собственника транспортного средства, после 31 декабря 2013 года".

Транспорт облагается налогом отдельно. Для другой же собственности существует налог на имущество физических лиц. Объектом налогообложения являются "жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения". А с 1 декабря 2021 года еще и земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности (статья 528 НК).

Но лица с инвалидностью, согласно пп. 2) пункта 2 статьи 526 НК, не являются плательщиками налога на имущество физлиц. Опять же, есть особые условия. А именно, освобождение от налога действует по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем;

придомовым земельным участкам;

земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки;

земельным участкам, занятым под гаражи;

в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения.

По поводу последнего пункта уточним. Полторы тысячи МРП – это всего 5,5 миллиона тенге, для недвижимости цена, конечно, мизерная. Однако налог, например, на жилище (квартиру) исчисляется, исходя отнюдь не из рыночной его стоимости. Но по следующей формуле: базовая цена на квадрат умножается на полезную площадь, а затем – на различные коэффициенты, уменьшающие конечную сумму: физического и функционального износа, а также зонирования (статья 529 НК).

Даже без этих понижающих коэффициентов налоговой базой в отношении, например, двухкомнатной квартиры в южной столице площадью 50 квадратов будет стоимость в 3 миллиона тенге. Вполне умещается в лимит.

Помимо значительного послабления или вовсе освобождения от налогов, лица с инвалидностью пользуются и другими льготами. Например, 50-процентной льготой при покупке билетов по социально значимым пассажирским сообщениям по железной дороге (пункт 17 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом).

По скидкам в городском общественном транспорте решения принимают в каждом городе. Так, в Алматы предусмотрен бесплатный проезд для инвалидов II степени и 50-процентная льгота для лиц, сопровождающих детей с инвалидностью до 18 лет (решение маслихата Алматы). А вот в столице пошли дальше – и освободили от оплаты за проезд в качестве социальной помощи лиц с инвалидностью всех групп, а также одного из родителей ребенка с инвалидностью (решение маслихата Астаны).

В ряду льгот также бесплатная парковка для лиц с инвалидностью первой и второй степени (пп.2) пункта 4 статьи 42-1 Закона РК "О дорожном движении") и т.д.

Некоторые из перечисленных норм были введены в действие с принятием Социального кодекса, многие существовали и ранее. Но законотворчество в этом вопросе не останавливается. С 1 января 2025 года вступит в силу статья 156 СК и соответствующие параграфы в упомянутых в начале статьи Правилах проведения медико-социальной экспертизы.

Благодаря новеллам к существующему порядку проведения МСЭ добавится проактивное заочное освидетельствование, при котором, как следует из названия, не требуется физического присутствия пациента. А для проведения МСЭ привлекаются независимые эксперты на контрактной основе.

Как следует из пункта 21 Правил:

"Инвалидность и (или) степень утраты трудоспособности заочно определяется однократно на срок не более одного года".

Тем не менее, благодаря новым правилам люди с инвалидностью освобождаются от обязательного прежде ритуала периодически лично являться на бюрократические процедуры.