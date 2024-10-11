Тарифы на услуги нацпарков вырастут в полтора раза и более с 19 октября 2024 года : "налог" на пикник

Отдых на природе станет дороже. С 19 октября 2024 года вырастет оплата за посещение нацпарков и других ООПТ. А это в РК практически все подходящие локации близ городов. Интересно, что приказ с новыми тарифами опубликован в тот же день, когда на Zakon.kz вышла статья с критикой статус-кво.

Формально деньги с отдыхающих берут не за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ): например, государственных национальных природных парков (ГНПП) "Иле-Алатау" или "Чарын", государственного природного резервата "Или-Балхаш" или Алматинского государственного природного заповедника – а за услуги посетителям, предоставляемые ООПТ.

Но дело в том, что некоторые из этих услуг "предоставляются", что называется, по умолчанию – то есть в силу самого факта входа или въезда на территорию того же нацпарка. Так что не согрешим против истины, если скажем, что это оплата за посещение. Своего рода "налог" на пикник.

Насколько поднимутся его ставки, зависит от конкретного природоохранного учреждения. Тарифы утверждены приказом Министра экологии и природных ресурсов РК от 2 октября 2024 года и они не единые, а устанавливаются поименно для каждого ООПТ, находящегося в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР. 28 ООПТ – соответственно 28 приложений к приказу, содержащих конкретные цифры.

Но стоимость услуг с 19 октября 2024 года (когда НПА будет введен в действие) вырастет во всех – и весьма. Пройдемся по территориям.

К примеру, вокруг южной столицы – крупнейшего города Казахстана Алматы. Здесь расположено сразу несколько ООПТ, из них ближайший, практически граничащий с мегаполисом – ГНПП "Иле-Алатау".

Напомним, раньше посетитель ООПТ (любого) платил по единому чеку, но на самом деле сумма складывалась из двух слагаемых: платы за пользование ООПТ, которая шла в государственный бюджет, а также платы за услуги ООПТ, пополнявших средства самого природоохранного учреждения.

Еще год назад за выезд на пикник, скажем, в Большое алматинское ущелье или любое другое ущелье, охватываемых нацпарком, семья из трех человек на машине платила 1635 тенге – по 545 за каждого. Эта сумма складывалась из 0,1 МРП (плата за пользование ООПТ) и 200 тенге за "услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий".

Но 8 июля 2024 года законодательными поправками была отменена плата за пользование особо охраняемыми природными территориями (исключен Параграф 7 Главы 69, статьи 589-592 НК). И осталась только плата за услуги ООПТ. Согласно тарифам, которые были утверждены прежним приказом уполномоченного органа – от 30 декабря 2020 года.

Однако несмотря на это стоимость для посетителей вырастет. Все потому, что увеличились тарифы.

С 19 октября 2024 года эту сумму поднимут минимум на 60% – до 2769 тенге. Согласно Приложению 11 к приказу заплатить придется за "услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий", но уже не 200 тенге согласно устаревшим ставкам, а 0,15 МРП (554 тенге) за каждого. Плюс главное: 0,3 МРП за въезд легкового автомобиля.

Почему мы говорим "минимум"? Нет уверенности, что со временем в чек не впишут еще и услугу под названием "предоставление стоянок для транспорта из расчета на одно место в сутки" – 0,1 МРП. Тогда цена перевалит за 3 тыс. тенге.

Некоторые семьи сейчас обзаводятся микроавтобусами как раз для выездов на природу ("дом на колесах" – слишком пафосно и не совсем практично для наших дорог, а "бусик" – в самый раз). Та вот, за въезд на них ставка возрастает многократно – до 1,3 МРП. Хотя логика непостижима, ведь двигатели у микроавтобусов зачастую даже уступают в мощности (читай – влиянии на экосистему) внедорожникам, которые относятся к легковушкам.

А вот как выглядит весь прайс за въезд:

мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,2 МРП;

легковых автомобилей – 0,3 МРП;

микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 1,3 МРП;

автобусов до 32 мест – 2,8 МРП;

автобусов свыше 32 мест – 4,5 МРП.

Таковы новые правила. И это еще не самая дорогая локация. За посещение других ООПТ сумма получается еще более внушительная. Там услуги по санитарной очистке и благоустройству стоят 0,2 МРП. А за въезд легкового автомобиля на территорию, например, ГНПП "Кокшетау" будут брать 0,4 МРП, ГНПП "Чарын" – 0,7 МРП, ГНПП "Алтын-Эмель" – 0,9 МРП...

Считайте сами – ссылку на приказ с Приложениями мы давали выше, а также можно ознакомиться и с некоторыми цифрами, приведенными в более ранней публикации на Zakon.kz. И обязательно сверяйте с выданным чеком.

А в заключение – информация к размышлению. Мы уже рассказывали о том, что после того, как законодательными поправками от 8 июля 2024 года была отменена плата за пользование ООПТ, в этом вопросе наблюдается некоторая неразбериха. На одних постах пропуска в государственные национальные природные парки берут по 200 тенге с человека, на других, как и раньше, – по 500+. О том, сколько взимать требуется по закону, толком не знают, похоже, сами работники нацпарков.

Не будем повторять причины: интересующиеся могут также пройти по ссылке. Но один момент все же укажем. В статье говорилось о том, что, несмотря на столь значительные изменения как отмена целого параграфа Налогового кодекса (регулирующего данный вопрос), тарифы на услуги ООПТ остались прежними, утвержденными еще в 2020 году.

Подозрительно низкими.

При этом из года в год уполномоченный орган подготавливает новые тарифы. По крайней мере, и проект в 2023 году, и проект в июле 2024 года были представлены на сайте "Открытые НПА". Однако так и не стали официальными документами. И не удивительно – потому что предусматривали резкий рост расходов для населения.

Однако мы предположили, что в будущем в отношении роста тарифов будут предприняты новые попытки. Как в воду глядели! Статья была опубликована 8 октября 2024 года. И тогда же, 8 октября, приказ с новыми тарифами был опубликован в электронном контрольном банке НПА (и, соответственно, вступит в силу через 10 дней, 19 октября). Хотя подготовлен и подписан был много ранее.

Не прошло и дня.