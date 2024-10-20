Почему сенаторы вернули в Мажилис закон по жилищной реформе и что дальше: домашнее задание

В Казахстане идет реформа жилищной политики. В Парламенте сейчас рассматривают поправки, которые пойдут во благо как жителям, у которых не решен квартирный вопрос, так и застройщикам. Мажилис принял закон и передал в Сенат, но тот вернул документ в новой редакции. Zakon.kz уточняет делали.

Сенат 17 октября 2024 года вернул в Мажилис закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики". Напомним, Мажилис принял этот закон во втором чтении 12 июня 2024 года и передал в Сенат, в котором документ был зарегистрирован 24 июня. По правилам (согласно статье 18 Конституционного закона РК "О парламенте РК и статусе его депутатов") сенаторы в течение 60 дней рассмотрения должны были либо одобрить закон, либо не одобрить в целом или отдельные его статьи с правом предложения их новых редакций.

Сенат выбрал последний вариант. Теперь очередной ход – за Мажилисом. Алгоритм следующий (изложен в пункте 2 статьи 18 Закона):

"Если Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов согласится с предложенной Сенатом редакцией отдельных статей закона, закон считается принятым Мажилисом в новой редакции и одобренным Сенатом и в течение десяти дней представляется президенту на подпись. Если Мажилис тем же большинством голосов возражает против предложенной Сенатом редакции отдельных статей закона, а также в случае, если Сенат не одобрил закон в целом, разногласия между Палатами разрешаются путем согласительных процедур".

Эти согласительные процедуры – долгая история. Расскажем о них, если до этого дойдет. Надеемся все же, что нет. Тем более что замечания Сената не такого характера, чтобы затягивать процесс.

Объясним, о чем идет речь.

Сам по себе закон – масштабный. Он был разработан правительством еще в 2021 году, но с тех пор подвергся значительной переработке депутатами. В первом чтении документ был принят в ноябре 2023 года. О дальнейшем выше сказано.

В законопроект было внесено около 500 поправок, проведено 32 заседания рабочей группы. Помимо экспертов, на заседания рабочей группы приглашались представители тех самых категорий населения, о которых и говорится в законе. Многодетные матери или дети-сироты, например, которые принимали в обсуждении самое горячее участие. Поэтому и столько поправок, и много дебатов. Неудивительно, ведь жилье для человека – один из самых главных факторов достойной жизни.

О чем закон? Если коротко, в Казахстане в скором будущем существенно изменится жилищная политика государства. Речь идет о социально уязвимых гражданах, нуждающихся в жилье (и некоторых других категориях), которым государство предоставляет квартиры для проживания, а 11 категориям населения – даже в собственность. Таких людей, которые рассчитывают на жилье от государства, в нашей стране немало.

Только людей, имеющих согласно действующему закону первоочередное право на безвозмездное получение квартиры, – 205 тысяч. Всего же в Казахстане в очереди на квартиру стоят 650 тысяч человек! А если учитывать, что почти за каждым из них семья – цифра получается еще более внушительная.

И это, подчеркнем, тех, кто еще ожидает. Но много и тех, кто уже получил квартиры и по закону может со временем и при соблюдении определенных условий их приватизировать. Несмотря на крышу над головой, они тоже нуждаются в жилищной поддержке государства, поскольку не имеют жилья в собственности.

Все эти граждане – целевая аудитория закона. Итак, среди поправок:

Хорошая новость для строительных компаний

Создается полноценный институт развития "Отбасы банк" на базе АО "Жилстройсбербанк Казахстана" для обеспечения жильем нуждающихся граждан. До сих пор постановкой нуждающихся в жилье на учет и распределением квартир занимались местные исполнительные органы. Теперь эти функции отойдут в АО "Отбасы банк".

Банк будет выкупать первичное жилье (это нововведение) на рынке у строительных компаний, тем самым пополняя государственный жилищный фонд, и затем распределять среди очередников. Это особенно позитивно должно сказаться на ситуации в небольших городах, моногородах, где люди годами стоят в очереди на квартиры из-за того, что их просто мало: вторички не хватает, а выкупать первичку акиматам закон не позволял. У "Отбасы банка" такое право будет.

Понятно, что для строительных компаний – добросовестных, разумеется, это также очень хорошая новость.

Две очереди на квартиру

Почему семьи годами не могут получить квартиру? Очередности получения жилья из госфонда посвящена статья 74 Закона РК "О жилищных отношениях". Так вот, в пункте 4 статьи 74 перечислены категории населения, у которых имеется первоочередное право на получение жилья. Помимо этих граждан, в РК есть много других, которым положено предоставление жилья: это и социально уязвимые слои, коих насчитывается 13 (статья 68 Закона), и госслужащие, и те, жилище которых признано аварийным, и многие другие, вплоть до космонавтов (пп. 3) и 4) пункта 1 статьи 67 Закона).

В итоге людям долгие годы приходится пропускать вперед "первоочередников", из-за чего для них очередь практически не двигается.

Так вот, новеллами перечень первоочередников даже расширен. В обновленном виде он включает еще несколько категорий (выделены):

ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств ;

; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

вдовы (вдовцы).

Но, чтобы очередь не затягивалась для других, ее разделили на два потока. 70 процентов от общего объема жилищ, предоставляемых в рамках мер государственной поддержки, будут распределяться среди тех, у кого есть преимущественное право. Остальные 30 процентов – для всех остальных.

Люди получают право выкупить арендное жилье

В Казахстане в арендном жилье проживают десятки тысяч семей. Раньше они не могли приватизировать квартиру, а теперь смогут, причем по остаточной стоимости. То есть, если, например, в 2019 году квартира стоила 8 млн, то спустя 5 лет наниматели смогут ее выкупить за 7,2 млн (два процента каждый год – амортизация).

Аналогично депутаты предлагают предоставить работникам различных организаций право приватизации жилища, которое им было предоставлено из госжилфонда в связи с характером их служебных обязанностей. Необходимое условие: если проработали на государственной службе или в организациях не менее 10 лет.

Для справки: с 2017 года из республиканского бюджета на строительство арендного жилища было выделено свыше 418 млрд тенге на безвозвратной основе, на которые построена и выдана 51 тыс. квартир в регионах.

Если жилье признано аварийным

Сейчас, если единственное жилище граждан признано аварийным, им предоставляется из госфонда другое. Но не в собственность, а в пользование (пп. 4) пункта 1 статьи 67 Закона).

Законопроектом предлагается предоставление права приватизации жилища, выданного гражданам, единственное жилище которых было признано аварийным.

Кстати, именно из-за последней поправки (но не только), сенаторы вернули закон в Мажилис. Сенаторы предложили уточнить норму, что единственное жилище, признанное аварийным, должно передаваться в коммунальную собственность после получения собственником жилища из коммунального жилищного фонда.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, что в Казахстане, несмотря на рыночные отношения, до сих можно получить квартиру бесплатно от государства. Причем не только в пользование, но и в собственность. А реформа жилищной политики предоставляет гражданам еще больше возможностей в этом плане.



