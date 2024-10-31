Нужно ли "переобувать" машину в зимние шины: готовь sunny летом

Поздняя осень – время очередей на пунктах шиномонтажа: автолюбители массово меняют "резину" на зимнюю. Боятся гололеда, но также и предупреждений полиции: с 1 декабря не переобутым грозит штраф, а то и штрафстоянка. Грозит ли вправду и за какую именно маркировку шин, разбирался Zakon.kz.

Может, и не врут эксперты, что в летних и зимних покрышках используется разный состав резины, специально рассчитанный на тот или иной температурный режим. А значит, надо покупать оба комплекта и проводить ротацию. Смущает, правда, что специалисты эти представляют (порой негласно) как раз те компании, что производят и продают шины – и потому напрямую заинтересованные в удвоении продаж. Ведь два комплекта "резины" для каждого покупателя: зимняя и летняя – это дополнительные доходы, и немалые...

А для водителей, наоборот, расходы. Поэтому популярностью в народе и пользуется так называемая "всесезонка" – шины, на которых можно ездить 12 месяцев в году, не тратясь на второй комплект, шиномонтаж и хранение.

Не специалисты мы в каучуках: синтетическом и натуральном – а потому обойдем этот скользкий технический момент. Безопасность превыше всего, но деньги тоже пока никто не отменял, поэтому каждый пусть решает сам. Остановимся на аспекте юридическом.

В канун зимы полиция предупреждает: в зимний период следует использовать только зимнюю резину. Иначе – наказание, точнее взыскание, поскольку статья административная.

Неправильное использование шин по временам года квалифицируется Кодексом об административных нарушениях в части 5 статьи 590 "Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов..." и карается штрафом в 5 МРП. За повторное нарушение в течение года – 20 МРП. В принципе, авто могут и на штрафстоянку забрать, изъяв ГРНЗ до устранения причин, если машина была оставлена без присмотра, либо водитель нарушил правила остановки и стоянки ТС (пп.3) части 1 статьи 797 КоАП).

Деньги, однако, требуют точности. О каких зимних шинах идет речь? Дело в том, что зимние шины с точки зрения маркетологов, продающих этот товар – не совсем то же самое, о чем говорится в технических регламентах. Речь, в частности, о "Техническом регламенте колесных транспортных средств" – едином документе, который действовал на территории Таможенного союза, а сейчас – ЕАЭС. Несоответствие именно ему карается штрафом.

В версии продавцов покрышек зимние шины и вышеупомянутая "всесезонка" – разные категории. Но будут ли за "всесезонку" зимой штрафовать полицейские?

Начнем с того, что для закона – не для маркетинга – нет никаких all seasons. Мало того, вы удивитесь – нет даже и летних покрышек. Де-юре есть три вида шин:

зимние шины (несмотря на название, на них можно ездить круглый год: и весной, и летом, и осенью, а, главное, зимой; потому, собственно, и зимние); зимние шипованные шины, которые нельзя эксплуатировать в летние месяцы; не зимние шины (именно так, а не летние), которые запрещено использовать в зимние месяцы.

Откуда мы это взяли? В правилах дорожного движения подобных дефиниций, разумеется, нет. Но их можно найти в упомянутом "Техническом регламенте колесных транспортных средств". В феврале 2018 года в этот техрегламент были внесены изменения (в пункт 5.5), в результате которых правило, которое нас интересует, сейчас звучит так:

"В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств".

М1 и N1 означают соответственно легковые авто до 8 мест и грузовики до 3,5 тонн. А пункт 5.6.3, на который ссылаются авторы поправок, имеет следующее содержание:

"Шина считается непригодной к эксплуатации при остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками "М+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии – не более 4,0 мм".

Таким образом, из процитированных пунктов 5.5 и 5.6.3 делаем следующие выводы.

Во-первых. Круглый год можно использовать зимние шины, то есть такие, которые маркированы знаками "М+S", "M&S", "M S" (грязь и снег); при этом зимой на льду и снеге протектор может быть стерт не более 4 миллиметров в остатке, а в остальное время – 1,6 мм (последний показатель – для упомянутых легковушек и небольших грузовиков).

По сути, эти буквы: M и S (mud и snow, грязь и снег) – и есть обозначение "всесезонки", за которую, таким образом, инспектор штрафовать не вправе. Мало того, самая распространенная и стандартная шина – это и есть "всесезонка"! Но правильно ее называть все-таки зимней.

Во-вторых, также во все времена года можно эксплуатировать зимние шины с пиктограммой ЗPMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) – той самой снежинкой внутри пиков, но только если они не шипованные.

Разумеется, зимой (а также весной и осенью) можно использовать шипованные шины со снежинкой, специально для льда и снежного наста предназначенные. За исключением июня, июля и августа.

И получается, что зимой запрещены к эксплуатации лишь те шины, которые не маркированы вышеуказанными знаками. Их маркетологи называют летними, но поскольку их можно использовать также в осенние и весенние месяцы, правильно их именовать: не зимние.

Именно к счастливым обладателям такой "резины" (как правило, от лучших и дорогущих брендов) и обращены предупреждения полиции накануне очередного 1 декабря. Именно те и должны составлять очереди меняющих шины на шины...