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Владельцев "непереобутых" легковушек начали наказывать штрафами в Казахстане

Владельцев "непереобутых" легковушек начали наказывать штрафами в Казахстане Фото: pixabay
Полиция начала выписывать штрафы за езду на летней резине. С 1 декабря и до 1 марта все легковые автомобили должны быть оснащены шинами для зимы. В противном случае сотрудники правопорядка вправе изымать номера госрегистрации и не возвращать их до устранения нарушения, сообщает Zakon.kz.

За езду на летнем протекторе предусмотрен штраф – 17 тысяч тенге. При повторном выявлении подобного факта сумма взыскания увеличится сразу в четыре раза. По данным полиции, 1 декабря, когда в столице наконец-то начались осадки и на дорогах образовался плотный снежный покров, в Астане произошло больше 70 ДТП, сообщает телеканал КТК.

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В полиции Алматы тоже призвали строго соблюдать скоростной режим, дистанцию, быть предельно внимательными и не ездить зимой на летней резине.

"Если гражданин сознательный, после первого предупреждения он приводит в соответствие свое транспортное средство. На нашей практике ну совсем уже несознательных не было, благо. Чаще всего такие факты выявляются во время ДТП. К примеру: первые осадки, резина не готова, небольшой гололед – и небольшое столкновение. Чаще всего ДТП без пострадавших, ну и были случаи с трагическим исходом". Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

О том, как правильно подготовить свой автомобиль к зиме, читайте здесь.

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