Как правильно пишется: Президент или президент, или Расставим все точки над ё

Жил-был такой кот – кот Шредингера. А может, и Шрёдингера, а может, и не было его вовсе... Петр или Пётр, Федор или Фёдор? Не говоря уже о "Фаусте" Гете. У нас надо через е, а в России – через ё, Гёте. Как правила орфографии в РК отличаются от РФ и почему так вышло, пишет Zakon.kz.

Если коротко, в Казахстане и России разные официально действующие правила орфографии русского языка. Понятно, что таковые не всегда можно найти в рандомном справочнике по правописанию, взятом с книжной полки. Как и в случае с любыми другими нормами, кодекс языковых законов должен быть разработан высшими научными авторитетами в данной области, а затем удостоверен уполномоченным органом государства.

Так вот, в РК по-прежнему действуют "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные Академией наук и Министерством просвещения СССР еще в 1956 году. К слову, это вообще первый полный свод правил современной русской орфографии и пунктуации. Современной – то есть после упрощения в 1918 году. Но, кстати, даже и раньше: до Октябрьской революции и Гражданской войны – единых упорядоченных и должным образом зафиксированных правил не было.

И вот этот кодекс регулирует правописание русского языка в РК по сию пору.

В РФ же не первый десяток лет идет реформа правил. Она до сих пор не закончена, хотя в 2006 году был издан другой свод: "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник", подготовленный Институтом русского языка имени В. В. Виноградова РАН и одобренный Орфографической комиссией при Отделении историко-филологических наук Российской академии наук.

При этом в целом правила 1956 года не отменены. Не будем утомлять читателей обилием подробностей, суть в следующем. В случаях, если какие-то из старых норм устарели, применяются нормы из справочника 2006 года. Это следовало из одновременно вышедшего постановления правительства РФ.

А правила, разумеется, отличаются. За полвека случились изменения, которые зафиксированы в новом академическом корпусе. Конечно, в подавляющей массе правила идентичны. Но тем важнее знать отличия. Ведь именно эти нововведения и применяются.

Казахстан все эти движения не затронули. У нас правила не модернизировали – и даже не пытались – по очевидной причине: полномочия РАН утверждать правила русского языка (своего рода лингвистическая юрисдикция) не распространяются за пределы РФ. Не говоря уже о юрисдикции как таковой.

Другое дело – 1956 год. Поскольку КазССР входила тогда в состав СССР, то новые правила устанавливали официальный канон в отношении русского языка и на территории республики. Подрастающее поколение учило русский язык в школах и вузах КазССР по учебникам, основанным именно на своде 1956 года (в частности, многочисленным изданиям школьного справочника Розенталя), а затем, следуя этим правилам, использовало "великий и могучий" при создании законов и инструкций, в СМИ и делопроизводстве и т.д.

Затем СССР распался, но поскольку законы и правила КазССР продолжают действовать и в РК (до тех пор, пока не утрачивают силу посредством целенаправленного НПА), "Правила русской орфографии и пунктуации" 1956 года – до сих пор действующий документ. Ибо его никто не отменял.

Кое-что о букве ё

Итак, что же изменилось в правилах за полвека? А возьмем для примера букву ё. Вот "Правила русской орфографии и пунктуации" (§10) от 1956 года, которые официально действуют в РК:

Буква ё пишется в следующих случаях:

Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем; всё в отличие от все; вёдро в отличие от ведро; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное). Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма. В специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языкa, учебниках орфоэпии и т. п., а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения.

А теперь вернемся к примеру с "Фаустом" и котом. Про имена собственные ничего в норме не сказано. Гете – слово не малоизвестное. Шредингер в узких кругах человек также узнаваемый. Поэтому – понятно.

Но вот "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" от 2006 года (§5) прибавляет кое-что. Рекомендуется, помимо названных случаев, употребление буквы ё в следующих ситуациях:

для правильного произношения слова, имеющего распространенное неправильное произношение: сёрфинг, флёр, щёлочка, в том числе для указания правильного ударения, например: побасёнка, новорождённый, филёр;

в собственных именах – фамилиях, географических названиях, например: Неёлова, Катрин Денёв, Шрёдингер, Дежнёв, Кошелёв.

Поэтому в РСФСР времен СССР, особенно в 60-70-х годах прошлого века, – Гете, в современной РФ – Гёте.

И кстати, пункт о собственных именах имеет особое значение. Вот что писала классик русской и советской ономастики, доктор филологических наук А.В. Суперанская в статье "Вновь о букве ё" (в журнале "Наука и жизнь"):

"Около трех процентов современных русских фамилий содержат букву ё. До недавнего времени в юридической практике е и ё рассматривались как одна буква, и в паспортах писали Федор, Петр, Киселев, Демин. У многих людей вследствие этого возникали затруднения. В официальных учреждениях, где требовалось назвать свою фамилию, они говорили: Алёкшин, Панчёхин, а им заявляли, что в списках такие не значатся: есть Алекшин и Панчехин – "a это совершенно другие фамилии!"

И получалось, что из-за различного написания имени, отчества или фамилии в разных документах их носители не могли, например, оформить наследство. Серьезная проблема. Из-за которой, возможно, в новом российском корпусе орфографических правил и появилась эта норма.

Мы уже не говорим об анекдотических моментах. Про персонажа Левина из "Анны Карениной" и знаменитого шахматиста Алёхина. Первый, как известно, был в оригинале Лёвин, но поскольку ленивые машинистки пропечатали его фамилию как Левин, получилось то, что получилось... А дворянскую фамилию Алехин в СССР произносили, наоборот, с ёканьем. Что, говорят, четвертого чемпиона мира по шахматам сильно раздражало.

Поэтому в данных моментах надо быть буквоедом. Но, повторимся, формально в Казахстане действуют правила 1956 года.

От Президента до министра

Там же содержится прямое предписание, что наименования званий, титулов и должностей пишутся со строчной буквы, например: министр, президент, маршал, заслуженный деятель науки, ученый секретарь, сенатор, статский советник, папа, король, шах, хан, паша (Примечание 6 к §95 Правил 1956 года).

Этим и можно объяснить употребление слова "президент" со строчной буквы на страницах масс-медиа. Например: выборы президента в Казахстане.

Однако в следующем Примечании 7 к этой норме мы читаем:

"Наименования высших должностей и почетных званий в СССР – Председатель Президиума Верховного Совета, Председатель Совета Министров СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза – пишутся с прописных букв".

Очевидно, что к этой категории относятся и высшие должности союзных республик. Так, Председатель Совета Министров Казахской ССР в печати именовался со всех прописных.

Затем в декабре 1991 года в связи с рядом известных событий: Беловежским соглашением о создании СНГ (8.12.1991) и провозглашением государственного суверенитета (Конституционный закон РК № 1007-XII от 16.12.1991) КазССР была переименована в Республику Казахстан (Закон КазССР №1000-XII от 10.12.1991).

То есть правила, которые были приняты в КазССР, продолжали действовать и в РК. А поскольку они не отменены до сих пор, это значит, что высшие должности РК также должны печататься с заглавных букв. Вот так: Президент Республики Казахстан. Что не просто по правилам, но и соответствует логике. Поскольку президентов в мире много разных. А Президент РК – это имя собственное единственной на свете государственной должности.

Это же касается и других высших госучреждений и должностей. Мало того, как говорится в § 105, в названиях таких высших организаций с прописной буквы пишутся все слова, входящие в состав названия, кроме служебных: Верховный Совет, Верховный Суд, Совет Министров и т.д.

Соответственно, Председатель Верховного Суда – все слова в должности с большой буквы. При этом, заметьте – Генеральный прокурор. Поскольку в название должности не входит название органа. Но – Генеральная Прокуратура: оттого, что высший орган, и значит, все слова опять с большой буквы.

А вот если орган хотя и государственный, но не относится к высшим, тогда с заглавной буквы пишется лишь первое слово. Цитируем § 106:

"В названиях министерств и их главных управлений, а также в названиях других центральных советских учреждений и организаций (кроме указанных в § 105) пишется с прописной буквы первое слово".

Например: Министерство иностранных дел, Академия наук (после Указа Президента РК № 1090 от 21 января 1993 года – Национальная академия наук).

При этом должность министра или, скажем, директора пишется и вовсе со строчной буквы: министр иностранных дел. Вот такая заковыристая иерархия.

Повторимся, Казахстану она осталась от 1956 года. Что же изменилось в корпусе 2006 года? Два очень существенных момента. Появилось разделение текстов на официальные и неофициальные в контексте упоминания в них важных государственных должностей. Так вот, в последних (в тех же СМИ) название должности допустимо печатать со строчной, а не заглавной буквы: президент, премьер-министр (§ 196 Правил 2006 года).

В правилах же 1956 года ни о каком неофициальном употреблении не говорится.

И второе нововведение. Все органы власти, учреждения, организации и даже развлекательные заведения уравнены в "ономастическом статусе". Будь то Государственная дума или Генеральный штаб, Центральный универсальный магазин или Метрополитен-музей – все они пишутся через заглавную только в первом слове (§ 189).

Итак, в сухом остатке. В России не будет нарушением правил напечатать в прессе: Верховный суд или президент РФ. Это (как и другие аналогичные случаи) разрешается многочисленными российскими справочниками и кого-то может ввести в заблуждение. Однако в Казахстане на сегодняшний день формально правильно лишь: Верховный Суд и Президент РК.