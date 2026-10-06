Влияет ли цвет и серия номерного знака на привлечение к ответственности при нарушении ПДД

Если водитель нарушил ПДД, как сказывается на его ответственности цвет и серия номера (ГРНЗ)? И вообще, что они значат? Многие полагают, что красные – для ТС дипломатов, желтые – иностранцев. Но это не совсем так, есть нюансы. Кроме того, летом 2026 года стандарты изменили, пишет Zakon.kz.

Знаки (государственные регистрационные номерные, ГРНЗ) бывают разные: белые, синие, красные. А также желтые и черные. До 2022 года в РК были еще и зеленые. Спецсерий же и типов насчитываются десятки.

Нп вопрос же о том, имеет ли эта закодированная информация значение для определения ответственности водителя или владельца машины при нарушении правил дорожного движения, есть короткий ответ: в некоторых случаях – да.

Но ведь интересны подробности, к которым мы и приступаем.

Комбинация цвета, буквенной серии и цифрового кода

Стандарты ГРНЗ в РК изложены в документе под названием СТ РК 986-2022 "Транспорт дорожный. Знаки государственные регистрационные номерные со световозвращающей поверхностью для механических транспортных средств и их прицепов и заготовки для знаков. Общие технические условия".

Согласно пункту 5.3.4 фоном для номерных знаков могут быть в зависимости от серии следующие цвета:

белый,

красный,

желтый,

синий,

черный.

Однако значение имеет не только цвет поля, но и различные символы, которые на него нанесены: латинские литеры, арабские цифры, разделительные полосы и окантовка. А также специальные символы: развевающийся Государственный флаг РК, пятиконечная или семиконечная звезда и даже целые слова (например, PROTOCOL).

Умея считывать комбинацию всех этих данных на конкретном номерном знаке, можно узнать немало информации о владельце транспортного средства. Это, разумеется, особенно важно для инспекторов, осуществляющих патрулирование улиц, но не возбраняется и всем интересующимся (документ в открытом доступе).

Начнем, пожалуй, с самых интересных номеров – с желтых (символы – черные). Интересные они потому, что относительно них больше всего заблуждений, а также именно желтых номеров коснулись недавние (от 9.07.2026) изменения.

Так вот, согласно вышеупомянутому пункту 5.3.4, поле желтого цвета предусмотрено для номерных знаков серии НС, М, H и F.

Дипломатические номера

И вот что из этого следует: не только красные номера (о которых еще пойдет речь ниже) – т. н. дипломатические. В частности, номерные знаки одной из перечисленных серий – НС – устанавливаются "на служебный и личный автотранспорт почетных консулов иностранных государств, аккредитованных в МИД РК".

Помимо литер НС и 4 цифр на них наносится стикер – голографическая наклейка, где указывается дата из 6 цифр в 3 ряда (число, месяц, год), по истечении которой владелец ТС обязан пройти очередной ежегодный контроль в управлении по работе с дипломатическим корпусом МИД (техосмотр, страховка и проверка других документов).

Такой же стикер наносится и на красные номера, которые могут иметь серию D или T. Серия D предназначена для служебного и личного автотранспорта дипломатического и консульского состава посольств и консульств иностранных государств, а также приравненных к ним представительств международных организаций, аккредитованных в МИД РК. Серия Т – для ТС тех же вышеперечисленных учреждений, но – что важно – административно-технического персонала.

Стикер, данные на котором изображены достаточно крупно, чтобы инспектор мог их прочесть на проезжающем ТС, заменяют проверку документов. Если срок не вышел, предполагается, что с ними все в порядке. Но что делать, если водитель очевидно нарушил ПДД?

Зависит от обстоятельств. В любом случае "средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста" (пункт 3 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях, к которой Казахстан присоединился). Т. е. самостоятельно задержать машину с красными дипломатическими номерами (и с соответствующими пассажирами, разумеется) инспектор не вправе. И даже оштрафовать нарушителя.

Задача инспектора – зафиксировать факт, чтобы сигнал в установленном порядке дошел до организации МИД, уполномоченной на работу с дипломатическими представительствами. А далее имеет значение, номерные знаки какой именно серии установлены на ТС.

Если серии D, то это значит, что автомобиль является личным или служебным транспортом представителя именно дипломатического корпуса – т. н. дипломатического агента. Согласно все той же Венской конвенции, дипломатические агенты пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и – что важно в нашем случае – административной юрисдикции государства пребывания (пункт 1 статьи 31). Следовательно, штрафы за нарушения ПДД они оплачивать не должны.

Если же нарушитель-иностранец, хотя и передвигался, так сказать, на красных номерах, собственно дипломатом не является, а относится к техперсоналу, то по этому поводу как раз сказано в пункте 2 статьи 37, что "иммунитет от гражданской и административной юрисдикции государства пребывания не распространяется на действия, совершенные ими не при исполнении своих обязанностей".

Так что в этом случае (серия T) штраф заплатить придется, но кто это будет делать: сам провинившийся или контора, в Венской конвенции, разумеется, не сказано. Однако к моменту, когда придет время менять стикер на новый, штраф должен быть погашен, иначе ТС к передвижению в РК допущено не будет.

Номера для иностранцев

Но возвращаемся к желтым номерам. Этот фон положен также транспортным средствам серий Н, F и М. Все они предусмотрены для иностранного элемента, но та или иная серия указывает на существенные детали.

Номера серии М устанавливаются на автотранспорт филиалов и представительств иностранных юридических лиц в РК. В связи с чем на них нет кода региона (двухзначного), вместо него указан индекс страны юрлица (3 цифры). За ними слева направо следует комбинация еще из 3 цифр. При исчерпывании же всех вариантов этих последних для названия серий используются литеры R и О.

Серия Н – на автотранспорт казахстанских юридических лиц, т.е. зарегистрированных на территории РК, но с иностранным участием. Поэтому есть двухзначный код региона, сам же цифровой номер состоит из 4 цифр. При исчерпывании всех цифровых комбинаций используются серии С, L и Р.

Серия F – на автотранспорт физических лиц: иностранцев и лиц без гражданства. Помимо серии на ГРНЗ наносятся опять же 4 цифры плюс код региона. И здесь кстати будет сказать об анонсированных выше поправках: с 9 июля 2026 года иностранным гражданам и лицам без гражданства выдают на их ТС также ГРНЗ серий G, I, J и K (новая редакция пункта 36 Правил государственной регистрации и учета отдельных видов ТС по идентификационному номеру ТС).

Тогда как, напомним, если иностранного участия в том или ином виде нет, разница в номерах юридических и физических лиц определяется не буквами (серией), а цифрами: у первых – две, у последних – три. На белом фоне, разумеется.

Но прежде чем перейти к этому самому распространенному (среди ГРНЗ) цвету, несколько слов о том, имеются ли какие-то особенности при привлечении к ответственности владельцев "иностранных" желтых номеров. Понятно, что собственно дипломатического иммунитета у них нет. Однако есть один нюанс.

В январе 2025 года введены в действие поправки в законодательные акты, дополнительно защищающие права инвесторов. А именно в Кодексе РК об административных правонарушениях часть 1 статьи 741 дополнена пп. 15), который запрещает начинать дело об административном правонарушении в отношении инвестора, включенного в реестр инвесторов, без согласования решения с прокурором.

И согласование это весьма нескорое и многоходовое. Алгоритм изложен в новой редакции статьи 759 КОАП (части 4 и 5):

решение о возбуждении дела вместе с материалами, подтверждающими наличие оснований для него, направляется прокурору в течение 1 рабочего дня с момента обнаружения факта совершения административного правонарушения;

прокурор в течение 3 рабочих дней согласовывает решение о возбуждении дела либо отказывает в его согласовании и возвращает лицу, вынесшему такое решение;

в случае согласования прокурором решения о возбуждении дела, лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, уведомляет об этом инвестора;

в случае необходимости истребования и изучения дополнительных материалов прокурор согласовывает решение либо отказывает в его согласовании в течение 10 рабочих дней;

отказ в согласовании прокурором решения о возбуждении дела может быть обжалован вышестоящему прокурору, который рассматривает жалобу в течение 5 рабочих дней в порядке, определенном генеральным прокурором РК.

Все вышеперечисленное, конечно, не означает освобождения инвестора от ответственности, если инспектор проявит завидную настойчивость, а нарушение будет бесспорным. Это – во-первых.

А во-вторых, сам по себе желтый номер еще не подразумевает на 100 процентов, что в машине иностранный инвестор, включенный в реестр. Тем не менее, информация к размышлению.

Белое поле, черные символы

Тут все просто. (Если оставить в скобках черно-белые номера с различными дополнительными спецсимволами вроде разного цвета звездочек или определенных серий, предназначенных для тех или иных категорий ТС: Службы государственной охраны, Военной полиции, Национальной гвардии и т. д.)

Комбинация из 3 цифр и 2 букв (плюс двухзначный код региона) – это база: для ТС юридических лиц. Та же комбинация, но с добавлением еще одной – третьей – буквы означает принадлежность физическому лицу.

Так вот, разница при определении ответственности за административное правонарушение – весьма существенная. Взять, к примеру, статью 230 КоАП (часть 2) "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании".

Если договор ОСГПО (обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев ТС) не заключил гражданин – штраф в размере 10 МРП. Если же юридическое лицо – 160 МРП минимум (на субъектов малого бизнеса), 43 250 и 692 000 тенге соответственно (в 2026 году).

И хотя большинство статей в КоАП, посвященных нарушениям ПДД, предусматривают наказание именно для водителей ТС, т. е. физических лиц, приведенный случай – не единственный, когда размер ответственности различен (и весьма) для физических и юридических лиц (статьи 590, 603 и некоторые другие, предусматривающие ответственность не только для водителей, но и для владельцев ТС).

Остается рассказать о еще нескольких расцветках ГРНЗ. Синий фон (с символами белого цвета), как знает всякий автолюбитель, предназначен для ТС "специальных и оперативных служб МВД РК".

Уточним, кроме того, что ныне действующие стандарты введены 1 сентября 2022 года. До этого момента были другие – СТ РК 986-2012. Изменения тогда последовали существенные. Так, например, до 2022 года в Казахстане помимо прочих были зеленые номера – для пограничников (ПС КНБ РК). А именно – с белыми символами (буквами серии BS, цифрами и пятиконечной звездой) на зеленом фоне, точнее специфического "армейского" оттенка зеленого.

После изменения стандартов данный цвет из палитры ГРНЗ исчез, а звезда – из пограничной серии BS, номерам которой придали типичную черно-белую раскраску с флагом РК. Зато в палитре появился черный фон, предназначенный для номерных знаков на транспортные средства Вооруженных сил РК.