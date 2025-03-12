Незаконный пляжный бизнес: как нарушается право на свободный доступ к воде

Насколько законно, что зоны отдыха у воды запрещают свободный допуск к "своим" пляжам, ставя шлагбаумы и пропуская граждан лишь за плату? Как отдыхающим защитить свое право бесплатно искупаться, подышать бризом и позагорать, то есть осуществлять общее природопользование, пишет Zakon.kz.

Судите сами. Купание в реке, озере или водохранилище – это общее водопользование, и, как и всякое другое общее природопользование, не требует специального разрешения. Следовательно, бесплатно. Мало того, как подчеркивается в действующих Типовых правилах общего водопользования:

"Не допускается ограничение физическими и юридическими лицами доступа населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом". Пункт 4 Правил

Но что мы наблюдаем по факту? Все доступные (для обычных людей, не экстремалов) пляжи на Капчагае, Алаколе или озерах Щучинско-Боровской курортной зоны давно огорожены вышеупомянутыми физлицами и юрлицами. И отдыхающих туда допускают лишь за плату – зачастую, кстати, неадекватную уровню "комфорта", который предоставляют хозяева шлагбаума. Собственно, порой, кроме шлагбаума (а также мусорных ящиков и ужасающего вида туалетов, но к ним мы еще вернемся), больше ничего и нет.

Может быть, это и есть те исключительные случаи, предусмотренные Водным кодексом? И да, и нет. Земельные участки водного фонда (а в него включены и прибрежные, так называемые водоохранные полосы, то есть, в данном случае пляжи), как следует из статьи 125 действующего ВК, могут предоставлять предпринимателям под рекреационный бизнес. Что правда, то правда. (Но, кстати, не в частную собственность, а предоставлять право землепользования участком, который остается в собственности государства.)

Однако требуется обязательное соблюдение определенных условий. Назовем здесь лишь два из них. Запрещены:

хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов (пп. 1) пункта 1 статьи 125 ВК);

качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов (пп. 1) пункта 1 статьи 125 ВК); строительство и эксплуатация зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения (пп. 2) пункта 1 статьи 125 ВК).

И вот как интересно получается: в большинстве случаев хозяева пляжей неизбежно нарушают либо первое, либо второе условие.

Отель у воды

Если пляж примыкает к обустроенной зоне отдыха с бунгало и прочими "зданиями и сооружениями", то тем самым нарушается запрет на их строительство и эксплуатацию в водоохранной полосе. По действующим Правилам установления водоохранных зон и полос их минимальная ширина – 35 метров. Но есть нюанс.

Существует таблица расчетов (Приложение 5 к Правилам), где эта цифра меняется в зависимости от вида угодий, прилегающих к берегам водных объектов. И, например, для скалистых бухт на северо-востоке Капчагайского водохранилища (где расположены самые премиальные зоны отдыха) при крутизне склона больше 3 градусов водоохранная полоса должна составлять не менее 100 метров.

А это значит, при изрезанности там береговой линии (заливы и мысы), по сути, не менее 200 метров от воды до воды. Фактически все побережье в этой местности находится в водоохранной полосе. То есть здания и строения, которые построены там с нарушением (а их большинство), должны быть запрещены к эксплуатации.

И проблема не только на Капчагае. Например, на Алаколе в районе поселка Акчи в непосредственной близости с побережьем за последние годы вырос целый многокилометровый город пансионатов. Те, кто там отдыхал, знает, что берег обрывается не то что склоном круче 3 градусов, но отвесной стеной! А значит, водоохранная полоса также должна составлять не меньше 100 метров. Но мало кем это правило соблюдается.

Как получается обходить требования? А очень просто. Хотя, полагаем, и недешево.

Да, общие правила строгие, но дело в том, что в каждом конкретном случае, когда земельный участок выделяется под бизнес, размер водоохранной полосы рассчитывается индивидуально. И решение местного исполнительного органа зависит, в частности, от того, какой угол крутизны берега определят местные геометры из специализированной проектной организации: до 3 градусов или больше. От этого, в свою очередь, зависит, 35 метров выделять под водоохранную полосу и 100. Почувствуйте разницу.

Мало того, что благодаря "особенностям расчета" становится возможным строить здания ближе к берегу, так еще и земельные участки с пляжами приобретать в частную собственность. Поскольку запрет на приватизацию установлен только для водоохранных полос.

И даже если потом вдруг выяснится, что проектировщики в своих расчетах "ошиблись", участки обратно не заберут. Поскольку земля была сразу же перепродана, а новые собственники – добросовестные приобретатели. И даже со зданиями на этой земле проблем не возникнет.

Вышеупомянутая статья 125 ВК запрещает строительство и эксплуатацию зданий в пределах водоохранных полос. Но административная ответственность в КОАП предусмотрена лишь за незаконное строительство (статья 360 КОАП). При этом, когда отели возводились, все было формально по закону, который, как известно, обратной силы не имеет. А о незаконной эксплуатации в статье ни слова. Так не должно быть, но бывает: когда запрет не подкреплен санкциями за его нарушение.

Шлагбаумный бизнес

Это одна часть нарушителей. С другой стороны, на казахстанских водоемах распространены огражденные пляжи и совсем другого рода: вообще без каких-либо сооружений кроме шлагбаума. Как правило, их территория ограничивается исключительно узкой прибрежной полосой. На которой, однако, устроены стоянки для автотранспорта, но главное – это туалеты и мусорные баки в непосредственной близости от берега.

Что не может не загрязнять водоемы. А не будет этих "удобств во дворе", отдыхающие неизбежно будут засорять пляжи импровизированными свалками. То есть как ни крути – такой шлагбаумный бизнес в водоохранных полосах нарушает законодательство.

А перенести "удобства" подальше от береговой линии, за границы водоохранной полосы, предприниматели не могут, поскольку это уже не их земля. В свое время в целях экономии они приобретали минимальные по размеру участки и как можно ближе к воде. Зачем платить больше, если на практике "рубить капусту" можно было и так?..

Если подытожить, то вырисовывается следующая картина. Те зоны отдыха, которые не соответствуют требованиям Водного кодекса, не могут считаться и законным рекреационным бизнесом, а значит, не вправе ограничивать доступ населения к водным объектам. Другое дело, как отдыхающие могут защитить свои права?

Если граждан, желающих покупаться на том же Капчагае, остановили на шлагбауме, требуя оплаты, надо ведь сначала доказать, что устанавливаемые ограничения незаконны. Иначе, если действовать нахрапом, охрана может схомутать и вызвать полицию, а затем следственный орган выдвинет обвинение в соответствие с частью 1 статьи 201 УК:

"Незаконное проникновение на чужой земельный участок... совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц... наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП... либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок".

У владельцев шлагбаума могут ведь быть в порядке документы на землю. Да и то, что они нарушают требования Водного кодекса, устанавливать, очевидно, компетентны не посетители пляжа.

Поэтому сначала следует обратить внимание на нарушения (загрязнение воды из-за туалетов и мусорных баков возле воды) путем подачи жалобы в уполномоченный орган – Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Там, в свою очередь, должны проверить "неправильный пляж" и потребовать устранить нарушения. Только "давить" надо на нарушение не административного, а уголовного законодательства. Между прочим, в УК есть статья 328:

"Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если это повлекло или могло повлечь причинение значительного ущерба или причинило вред здоровью человека". Часть 1 статьи 328 УК

Заметьте, необязательно причинило вред, а даже если только могло повлечь его причинение.

Поводом же к началу досудебного расследования (согласно части 1 статьи 180 Уголовно-процессуального кодекса) наряду с другими могут быть сообщения должностного лица, например, органа государственного контроля и надзора по итогам выявленных фактов нарушений в ходе проверки.

И тогда при должном проявленном упорстве есть шанс добиться прикрытия незаконного "рекреационного бизнеса" и открытия (лучше – демонтажа) шлагбаума. Понятно, что на это уйдет немало времени. А искупаться-то хочется прямо сейчас. На что и расчет хозяев пляжа.

Но кто мешает отдыхающим и заплатить сегодня за морскую волну, и запустить затем волну юридическую, добиваясь права свободного доступа на день завтрашний? Капля точит камень.