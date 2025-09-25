Людям гарантирован бесплатный доступ к воде, но почему это правило повсеместно нарушается

Нормы нового Водного кодекса порой противоречат друг другу, и это создает проблемы на земле. Людям гарантирован бесплатный доступ к воде, даже если пляж – частный. Однако хозяева пляжа имеют право на компенсацию как землепользователи. Кто и почему должен платить за вход, отвечает Zakon.kz.

Это, к слову, не единственное противоречие в новом Водном кодексе, который введен в действие 10.06.2026. Ранее наше издание публиковало статью о другой проблеме: старый ВК разрешал фермерам или дачникам забирать до 50 кубов воды в сутки из скважины без разрешений и оплаты. По действующему кодексу нельзя, иначе – штраф.

Точнее, новые правила двусмысленные: один пункт разрешает, другой запрещает. Но по факту – штрафуют.

Правила общего водопользования в частных случаях

Однако сейчас поговорим о другой коллизии. С одной стороны, людям гарантируется право общего водопользования, которое возникает с момента рождения и не может быть отчуждено или прекращено ни по каким основаниям:

"Каждый человек имеет право общего водопользования для удовлетворения личных потребностей в отдыхе, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга и рекреации, не предполагающих осуществления хозяйственной или предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными законами РК". Пункт 3 статьи 17 Водного кодекса РК

То есть простыми словами, человек вправе беспрепятственно и бесплатно подойти к реке, чтобы искупаться или порыбачить.

Но, с другой стороны, участок земли, где находится пляж, может находиться в землепользовании у частников. Напомним, согласно Водному (статья 12) и Земельному (статьи 26 и 133) кодексам, в Казахстане не допускается передача в частную собственность земель водного фонда, куда входят и водоохранные полосы (прибрежные полосы от 35 до 100 метров в зависимости от уклона берега), на которых и располагаются пляжи.

Однако эти земельные участки можно отдавать частникам в землепользование. Правда, лишь в определенных случаях, но рекреационный бизнес – как раз один из них. Землепользование – это, конечно, не полноценная собственность: нельзя распоряжаться имуществом, лишь владеть и пользоваться. Но и этого достаточно, чтобы владельцы были вправе ограждать земельные участки и не позволять проникать на них посторонним без разрешения.

Цитируем статью пункт 2 статьи 68 Земельного кодекса:

"Если земельный участок, находящийся в чьей-либо частной собственности или землепользовании, не огорожен или если частный собственник или землепользователь иным способом не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо может пройти через этот участок, если это не причиняет вреда частному собственнику или землепользователю".

Соответственно, если арендатор огородил пляж или иначе обозначил запрет, проникновение в чужое владение – это нарушение прав владельца.

Итак, у отдыхающих – право общего водопользования (беспрепятственный доступ к воде), у хозяев пляжа – право землевладельцев, и каждый настаивает на своем. Очевидно, что законодатель должен был при установлении правил предусмотреть некое решение, чтобы не обделить тех и других. И это было сделано, но как?!

В законодательстве предложен следующий механизм. В пункте 6 Типовых правил общего водопользования сказано:

"При отсутствии прямого доступа к водному объекту местными исполнительными органами устанавливается публичный сервитут (право лиц на ограниченное целевое пользование чужим земельным участком. – Автор) в соответствии со статьей 69 Земельного кодекса РК".

Отсутствие прямого доступа к водному объекту – это как раз рассматриваемый случай. Открываем статью 69 ЗК и читаем:

"Публичные сервитуты могут устанавливаться в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства и местного населения… для свободного доступа к прибрежной полосе". Пп.8) пункта 4 статьи 69 ЗК

Окей. А как же интересы бизнеса? В пункте 7 статьи 69 ЗК оговаривается, что "собственник или землепользователь земельного участка, обремененного публичным сервитутом... вправе требовать от государственного органа, установившего публичный сервитут, соразмерную плату, если установление сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка".

Соразмерная плата – вполне рыночный инструмент. Благодаря всему вышеперечисленному и планируется достигнуть компромисса, чтобы, с одной стороны, обеспечить свободный доступ населения к воде, а с другой – свободу предпринимательства.

Есть только один нюанс. Деньги хозяева частного пляжа вправе требовать не с отдыхающих, а с местных исполнительных органов. Что, конечно, логично, ведь акиматы представляют государство, которое и гарантирует беспрепятственное право общего водопользования. Вот только не вполне понятно, как на практике будет осуществляться схема.

Когда конкретно государство будет раскошеливаться за граждан? По итогам купального сезона? Но пускать на пляж в долг – невыгодно для бизнеса. Или предоплатой? Но как обосновать требуемую сумму? Впрочем, какой вариант не предположи, все они выглядят фантастически.

Или надежда на то, что чиновники договорятся с некоторыми предпринимателями бесплатно? Подчеркнем, пункт с "соразмерной платой" – не обязательное условие, а лишь опция, где акцент сделан на словах "вправе требовать". Но арендаторы ведь могут и не потребовать, убежденные какими-то аргументами…

Посмотрим, как механизм будет работать на практике. Прошедший купальный сезон был первым по новым правилам. А первый блин, как известно, комом. Во всяком случае плата с отдыхающих с общего молчаливого согласия взималась.

Советы отдыхающим

Однако, исходя из уже накопленного опыта, рискнем дать несколько практических советов.

Всякий пляж, на который вы пришли искупаться, может быть либо внесен в официальный перечень мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, либо нет. Такие перечни согласно пункту 4 статьи 125 ВК устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

В Алматинской области постановлением акимата местами массового отдыха признаны пляжи Капшагайского (а именно 97 пляжей) и Приютского водохранилищ, а также один пруд близ села Койшыбек.

В соседней области Жетысу – пляжи набережной озера Алаколь возле сел Акши и Коктума, набережной Балхаша радом с селом Лепсы и городской пляж вдоль реки Каратал в городе Тылдыкоргане. И так в каждой административно-территориальной единице.

Если конкретный частный пляж – в перечне, значит, соответствующим акиматом в отношении данного земельного участка установлен сервитут. Это его прямая обязанность:

"Местные исполнительные органы для реализации физическими лицами права общего водопользования обеспечивают беспрепятственный доступ к водным объектам". Пп. 1) пункта 5 Типовых правил общего водопользования

И следовательно, вы вправе требовать беспрепятственный (другими словами, бесплатный) доступ к воде. Как там между собой договорились владельцы пляжа и местная власть, не ваша проблема. Не пускают – обращайтесь в уполномоченный орган – Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Или в акиматы – в территориальные управления МВРИ. Разумеется, не помешают доказательства, хотя, если жалобы массовые, проверят, не исключено, и без них.

Кстати, важный момент. Речь идет не о дармовом предоставлении дополнительных услуг, например, туалета, душа или раздевалки, которые на частном пляже, разумеется, платные. А именно о бесплатном доступе к воде, о праве общего водопользования.

Так вот, ответственность за нарушение установленных водных сервитутов недавними поправками в КоАП (статья 365) значительно усилена. Не предупреждение, как раньше, а крупный штраф: на физлиц – 50 МРП, на малый бизнес – 100 МРП, на средний – 150 МРП, на крупный – 200 МРП. При повторе в течение года штрафы возрастают вдвое.

Однако надо иметь в виду: если человек соглашается на требование заплатить за вход, потом это вменить в вину ребятам на шлагбауме не выйдет. Поскольку это, строго говоря, не требование. Когда объявляют цену, это публичная оферта, и, если человек соглашается, это его добровольное принятие.

Конечно, отдыхающие отправляются на воды не для того, чтобы искать правду. Хочется искупаться. Но ведь никто не мешает сегодня отдать деньги за вход, а завтра (хотя далеко не завтра, конечно) наказать нечестных дельцов за то, что вчера не допустили на пляж бесплатно. И добиться того, что шлагбаум демонтируют послезавтра.

Другое дело, если пляж не внесен в акиматовский перечень мест массового отдыха. По каким причинам, неизвестно, но водного сервитута в этом случае может и не быть. Законно или незаконно, устанавливать это, очевидно, компетентны не посетители пляжа. Поэтому для начала нужно обратиться в местные исполнительные органы для выяснения ситуации.

Либо те установят сервитут, либо объяснят, почему его нет (в некоторых случаях это предусмотрено законодательством), либо, если акимат бездействует, жаловаться на чиновников надо уже их начальству.

Однако ни в коем случае не следует самому "наводить порядок" и пытаться попасть на огражденную территорию силой. Охрана стреножит и вызовет полицию, а затем следственный орган выдвинет обвинение в соответствии со статьей 201 УК:

"Незаконное проникновение на чужой земельный участок... совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц... наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП... либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Владельцы ведь могут быть в своем праве. И тогда попадешь не в места массового отдыха, а в совершенно другие места.