Советы юриста

Вправе ли отдыхающие требовать свободный доступ на платный частный пляж: подводные камни законов

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 17:48 Фото: primeminister.kz
Этим летом граждане стали требовать свободный проход на платные пляжи. Мотивируют тем, что поменялись правила общего водопользования, и по ним доступ к водным объектам должен быть беспрепятственный. О том же пишут и некоторые масс-медиа. Заблуждение это или нет, рассказывает Zakon.kz.

Принятие нового Водного кодекса, а в связи с ним – и новых Типовых правил общего водопользования имело на некоторых неожиданный эффект. Эти документы вступили в силу, соответственно, 10 июня (отдельные его нормы позже) и 18 июля 2025 года. Как видим, аккурат к сезону отпусков.

Так вот, в этих самых правилах (в пунктах 2 и 3) сказано, что:

"Общее водопользование осуществляется физическими лицами для удовлетворения личных потребностей в рекреации, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга, не связанных с осуществлением хозяйственной или предпринимательской деятельности, а также водопоя сельскохозяйственных животных на пастбищах. Специального разрешения для осуществления общего водопользования не требуется".

Более того, в пп. 1) пункта 5 правил включен прямо-таки императив:

"Местные исполнительные органы для реализации физическими лицами права общего водопользования обеспечивают беспрепятственный доступ к водным объектам".

Это и стало, как сейчас говорят, триггером. Информированные граждане стали требовать пропустить их на частные (и разумеется, платные) пляжи безвозмездно. Что ж, сама по себе идея бесплатности не может не привлекать отдыхающих, к числу которых относится и автор. Но увы – выводы из новых законов и правил делаются ошибочные.

Читать надо до конца. В данном случае – хотя бы до пункта 6 правил. Где говорится, что:

"При отсутствии прямого доступа к водному объекту местными исполнительными органами устанавливается публичный сервитут в соответствии со статьей 69 Земельного кодекса РК".

Что это значит?

Дело в том, что земельный участок, на котором устроен пляж, может находиться в чьем-то владении. Да, согласно Водному (статья 12) и Земельному (статьи 26 и 133) кодексам, в Казахстане не допускается передача в частную собственность земель водного фонда, за исключением участков под ирригационными сооружениями (пункты 2 и 3 статьи 133 ЗК).

В земли водного фонда входят в числе прочего водоохранные полосы (прибрежные полосы от 35 до 100 метров в зависимости от уклона берега), на которых, понятное дело, и располагаются пляжи.

Однако эти земельные участки можно отдавать частникам в землепользование. Правда, лишь в определенных случаях, но рекреационный бизнес – как раз один из них. Как формулируется в пункте 2 статьи 86 Водного кодекса, в пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением:

1) строительства и эксплуатации:

  • водохозяйственных сооружений и их коммуникаций;
  • мостов, мостовых сооружений;
  • причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры;
  • рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним;
  • детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений;
  • пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Пляж, короче, может быть в частном владении и пользовании (но не в собственности, т.е. без правомочия распоряжения, например, продажи, которое остается у государства). Это и есть вышеупомянутое "отсутствие прямого доступа к водному объекту", поскольку проникновение в чужое владение без разрешения – это нарушение прав владельца.

Такое разрешение вправе дать или сам владелец, или земельный участок должен быть обременен сервитутом – правом ограниченного целевого пользования третьими лицами. Именно поэтому в Типовых правилах общего водопользования и говорится, что местные исполнительные органы в таких случаях устанавливают публичный сервитут.

А именно, в соответствии с Земельным кодексом:

"Публичные сервитуты могут устанавливаться в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства и местного населения… для свободного доступа к прибрежной полосе". Пп.8) пункта 4 статьи 69 ЗК

Таким образом и будет достигнут компромисс, чтобы, с одной стороны, обеспечить доступ населения к воде, а с другой – свободу предпринимательства.

А теперь главный момент: доступ этот – не бесплатный. Уже в нижеследующем пункте 7 статьи 69 ЗК подчеркивается:

"Собственник или землепользователь земельного участка, обремененного публичным сервитутом... вправе требовать от государственного органа, установившего публичный сервитут, соразмерную плату, если установление сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка".

Это и логично. Ведь данный бизнес (как, впрочем, и любой) требует инвестиций, чтобы:

  • очистить пляж и дно водоема;
  • протянуть буйки,
  • возвести наблюдательные вышки и спасательные посты,
  • устроить туалеты и кабинки для переодевания,
  • поставить информационные стенды.

Весь список требований к местам массового отдыха на водных объектах содержится в пункте 9 Правил безопасности на водоемах. А ведь, помимо этого, надо еще и зарплату спасателям платить, не говоря уже о расходах за пользование земельным участком...

Правда, как следует из приведенного пассажа, деньги владелец пляжа должен требовать у государства, а не у отдыхающих. Но... после того, как местные органы установили публичный сервитут. До тех же пор ничто не мешает владельцу брать плату за пропуск на данную ему в пользование территорию. Поскольку – цитируем:

"В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка или землепользователь вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением государственным органом, установившим публичный сервитут, убытков в полном объеме".Пункт 7 статьи 69 ЗК

Вот только местный акимат вряд ли раскошелится. И потому плата с отдыхающих с общего молчаливого согласия будет взиматься.

Другой вопрос, что далеко не всегда пляжи соответствуют установленным требованиям. Однако закрывать их и изымать участки у землепользователей уполномочены, разумеется, не отдыхающие. Которым для начала следует подать жалобу в уполномоченный орган – Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

А вообще, предположить, что предприниматель все сделает за свой счет, чтобы затем бесплатно пускать отдыхающих на пляж, согласитесь, нелепо. Хотя, повторимся, сама идея о повсеместной бесплатности в чем-то симпатична. Пока не касается наших интересов.

Андрей Губенко
