Едем за грибами на Малайсары: как вести себя на природе, чтобы не нарушить закон

С приходом тепла наступает пора особых вылазок на природу. Весна для многих казахстанцев – время поездок в цветущую степь: полюбоваться тюльпанами и черепахами, послушать жаворонков и найти белые степные грибы. Но важно не навредить природе, иначе грозит штраф и даже срок, пишет Zakon.kz.

Алматинцы за этими дарами едут к горному хребту Малайсары, на север от Капчагайского водохранилища. В погожий выходной апрельский день интенсивное движение по местным склонам мало уступает городскому. Причем машины пылят не только по грунтовым дорогам, но и заползают непосредственно на горные луга. Два в одном: и пикник на обочине, и сбор дикоросов.

А помимо белых степных грибов (королевской вешенки), есть соблазн нарвать букет полевых цветов, а то и захватить с собой домой черепашку, которых в краткий сезон степного размножения здесь опять-таки как авто на улицах в час пик...

Но что брать можно и в каких количествах, а что нет, и каково наказание за ослушание? Итак, рассказываем.

Бесплатно и без разрешения граждане вправе осуществлять только "сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных лесных ресурсов" (статья 42 Лесного кодекса РК). Исключение составляют, разумеется, краснокнижные виды (но подробнее об этом – ниже).

Что такое "для собственных нужд"? Никто проверять, конечно, не станет: сам употребил или нет. Формулировка всего лишь означает сбор без превышения норм, утвержденных решением местного представительного органа. В разных областях маслихаты устанавливают свои пределы. В Алматинской области, согласно приложению к решению Алматинского областного маслихата №7-55 от 24 июня 2004 года, для грибов они составляют 3 кг на человека. А также в числе прочего:

дикорастущие яблоки Сиверса – 5 кг;

урюк – 3 кг;

травы и цветы – 1 кг одного вида, но не более 3 кг разных видов.

Все, что сверху, инспекторы (если поймают) обязаны изъять, а также возбудить административное дело по статье 373 КОАП "Осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмотренными разрешительными документами". Поскольку сбор таких ресурсов больше нормы означает уже не "сбор для собственных нужд", но побочное лесное пользование (согласно пп. 4) пункта 1 статьи 88 Лесного кодекса), для чего необходим разрешительный документ, то есть лесной билет.

Нет такового – штраф в размере 3 МРП на физических лиц. Но в целом, хотя и неприятное продолжение загородной прогулки в выходной день, довольно гуманно.

Однако подобный подход применим только в отношении вышеупомянутых "дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных лесных ресурсов" (тех же трав), да еще рыбы, которую можно бесплатно и без каких-либо разрешений выловить до пяти килограммов на одного человека за выезд (пункт 2 статьи 26 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира").

Другое (фауну, деревья, кустарники) изымать без разрешений из дикой природы нельзя. В Казахстане предусмотрена разного рода ответственность за незаконное пользование животным и растительным миром. Но надо понимать, если угодно, алгоритм, как и когда эта ответственность наступает.

Как не нанести значительный ущерб природе

Если нет признаков уголовно наказуемого деяния, то ответственность сравнительно невелика, опять-таки административная. За нарушение правил охоты и пользования животным миром – штраф на физлиц в размере 5 МРП (статья 382 КОАП), правил рыболовства – 10 МРП (статья 383 КОАП), правил содержания и защиты зеленых насаждений (нарвал роз с клумбы) – 30 МРП (статья 386 КОАП), за уничтожение или даже хотя бы повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд (наломал сирени в городском парке) – 50 МРП (часть 1 статьи 381-1 КОАП), за покушение на дикорастущий лес – 100 МРП (часть 2 статьи 381-1 КОАП).

Однако если есть признаки уголовного правонарушения, наказание усиливается несравненно: штрафы в соответствующих статьях УК возрастают в десятки, сотни раз, а может дело кончиться и тюрьмой. Что же это за признаки?

Это, во-первых, нанесенный значительный ущерб. Который для незаконной рыбалки (статья 335 УК) и охоты (статья 337 УК) представляет "стоимостное выражение затрат, необходимых для устранения экологического ущерба... превышающее 100 МРП" (согласно пп. 2) статьи 3 УК). Если же речь идет об "охоте" на флору, будь то порубка или прочее уничтожение деревьев, – 50 МРП по статье 340 УК.

Уточняем, это не наказание, а условие. Наказание по этим статьям: от 40 суток ареста (за деревья) до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за рыб со зверями – разумеется, в самом пиковом случае.

Как же считается ущерб? Существует методика определения размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Поясним на примере, для чего возвращаемся к пикнику на Малайсары. Забрал с собой в город черепашку? Среднеазиатская черепаха не является краснокнижной, поэтому размер возмещения вреда за нее весьма скромный – в соответствии с утвержденными размерами возмещения вреда (пункт 131) 2 МРП за каждую особь. Т.е. административка.

При этом надо учитывать и пересчетные коэффициенты за умышленное причинение вреда (согласно приложению к вышеназванной методике). Стандартный коэффициент – сумму нужно умножать на 1,5, а если дело произошло в нацпарке или другой особо охраняемой природной территории – на три.

Пересчетные коэффициенты не применяются, если изъятие из природы неумышленно (например, отправился на пикник и неосторожно раздавил животное или растение, заехав на машине в поле или лесную опушку).





Фото: из архива автора

Итого для уголовного дела необходимо, чтобы на Малайсары (это не ООПТ) из природы за раз были умышленно изъяты хотя бы 34 черепахи. Если 33 – уголовщина не просматривается. Такая юридическая арифметика.



Или вот некоторые дачники не прочь пересадить в сад разнобразные дикорастущие виды. В этом случае ущерб уже больше: 10 МРП за каждое выкопанное деревцо и куст высотой до метра, и за каждый следующий метр прибавляется 1 МРП (согласно базовым ставкам для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира).

При этом, как уже говорилось, для уголовной ответственности надо "накопать" хотя бы на 50 МРП (5 кустиков).

Красная книга и красные линии

Но если деревья и кустарники занесены в Красную книгу РК, то ущерб исчисляется в 100 раз больший – в 1 тысячу МРП. Однако для заведения уголовного дела (заметьте, не для последующих присужденных выплат!) это уже не важно. Поскольку есть и другой признак уголовно наказуемого деяния – нахождение вида в Красной книге РК. Если быть точнее, в перечнях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденных постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034.

Представители флоры и фауны, входящие в эти перечни, защищаются государством с особенным рвением. Их "незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение", и даже их частей и дериватов наказывается в соответствии со статьей 339 УК. Независимо от количества.

Впрочем, что касается последнего момента – не совсем. Напоминаем часть 4 статьи 10 УК:

"Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности".

Однако "малозначительность" – это сколько? Ну, один экземпляр, ну два... Но не серия, как говорят бильярдисты.

То есть собирал грибник белые степные (они, также как и боровики с груздями, и подавляющее большинство собираемых видов – не в Красной книге), а попутно набрал полкорзины попавшихся ему степных сморчков (а последние – в перечне!). Или поймали гражданина с букетом не одуванчиков, а диких тюльпанов (в Семиречье два распространенных вида: желтые тюльпаны Колпаковского и красные тюльпаны Альберта – и оба краснокнижные) – и, пожалуйста, на выбор суда он может быть наказан:

"Штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере… либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет". Часть 1 статьи 339 УК

Что еще важно: уголовной ответственностью дело не ограничится. Даже если нарушитель будет наказан не сроком, а крупным штрафом, это не все деньги, которые придется заплатить. "Привлечение к административной или уголовной ответственности лица, причинившего экологический ущерб, не освобождает такое лицо от гражданско-правовой ответственности", то есть причиненный ущерб придется возместить, говорится в статье 136 Экологического кодекса.

Уголовный штраф за ту же корзину степных сморчков и букет степных тюльпанов или ирисов (иридодиктиум Колпаковского – еще один краснокнижный эндемик Северного и Западного Тянь-Шаня) – пусть не максимальные 3 тысячи, а "всего лишь" тысяча МРП, и это почти 4 миллиона тенге – уйдет в казну. Но проводящий ремедиацию, т.е. комплекс мероприятий по устранению экологического ущерба уполномоченный орган в области охраны окружающей среды также взыщет с нарушителя все расходы на эту самую ремедиацию (пункт 7 статьи 138 ЭК).

Сколько? 0,5 МРП за каждое краснокнижное растение или тело гриба (согласно вышеупомянутым Базовым ставкам). Т.е. за букет из 30 маленьких степных тюльпанов – почти 60 тысяч тенге. За корзину степных сморчков (пусть 100 грибов) – 200 тысяч.

Что характерно, речь идет не о классическом браконьерстве, когда зверя и рыбу промышляют в обход закона осознанно, ради наживы и будучи наверняка осведомленными о наказании. Но в том-то и дело, что серьезно "попасть" можно и совсем нечаянно – просто не разбираясь в естествознании и юриспруденции. Если что, в РК 387 краснокнижных растений (включая грибы, которые, строго говоря, не растения) и 224 животных.

Так что изучайте и берегите природу. И тем самым – себя.