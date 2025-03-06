Суд признал незаконным строительство садового дома в Алматы и отменил сделки по его продаже
Ранее по решению суда уже было постановлено снести незаконно возведенные строения на данном участке.
Несмотря на это, ответчики продолжили строительство, заключив ряд сделок купли-продажи с целью уклонения от исполнения судебного акта.
"Местные суды отказали в удовлетворении иска КГУ, ссылаясь на то, что уполномоченным органом не проведена проверка соблюдения собственником законодательства при строительстве объекта (со сносом), не доказан факт отсутствия сноса ранее возведенного строения", – говорится в пресс-службе Верховного суда за 6 марта 2025 года.
Дело пересмотрели в кассационном порядке с вынесением нового решения об удовлетворении иска КГУ.
Затем Верховный суд установил, что построенный объект значительно превышает размеры, допустимые для самостоятельного строительства, и не соответствует согласованному эскизному проекту.
Жилое строение, состоящее из трех этажей, построено с отклонением от утвержденной в установленном порядке документации, нарушением установленного законодательством порядка приемки и ввода в эксплуатацию завершенных строительством объектов.
Также признаны недействительными договоры купли-продажи садового дома, заключенные с целью уклонения от исполнения судебного акта о сносе незаконно возведенного строения.
"Первый собственник, заключая договор по отчуждению участка с самовольным строением, а затем следующий, в короткий промежуток времени неоднократно оформляя сделки по реализации садового дома, достоверно знали о вынесенном судебном решении, по которому строение подлежит сносу", – заключили в суде.
27 февраля 2025 года сообщалось, что в Алматы сносят очередной незаконный объект по 3-й улице, участок 12, в Медеуском районе. Уже 3 марта специалисты заявили, что снесли 290 торговых объектов. А 5 марта была демонтирована бургерная, располагавшаяся на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.