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События

Суд признал незаконным строительство садового дома в Алматы и отменил сделки по его продаже

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 09:12 Фото: Zakon.kz
Верховный суд вынес решение по делу о сносе незаконно построенного объекта в Алматы. Суть спора заключалась в том, что на земельном участке, принадлежащем ответчикам, был построен садовый дом, который не соответствовал утвержденному проекту, сообщает Zakon.kz.

Ранее по решению суда уже было постановлено снести незаконно возведенные строения на данном участке.

Несмотря на это, ответчики продолжили строительство, заключив ряд сделок купли-продажи с целью уклонения от исполнения судебного акта.

"Местные суды отказали в удовлетворении иска КГУ, ссылаясь на то, что уполномоченным органом не проведена проверка соблюдения собственником законодательства при строительстве объекта (со сносом), не доказан факт отсутствия сноса ранее возведенного строения", – говорится в пресс-службе Верховного суда за 6 марта 2025 года.

Дело пересмотрели в кассационном порядке с вынесением нового решения об удовлетворении иска КГУ.

Затем Верховный суд установил, что построенный объект значительно превышает размеры, допустимые для самостоятельного строительства, и не соответствует согласованному эскизному проекту.

Жилое строение, состоящее из трех этажей, построено с отклонением от утвержденной в установленном порядке документации, нарушением установленного законодательством порядка приемки и ввода в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Также признаны недействительными договоры купли-продажи садового дома, заключенные с целью уклонения от исполнения судебного акта о сносе незаконно возведенного строения.

"Первый собственник, заключая договор по отчуждению участка с самовольным строением, а затем следующий, в короткий промежуток времени неоднократно оформляя сделки по реализации садового дома, достоверно знали о вынесенном судебном решении, по которому строение подлежит сносу", – заключили в суде.

27 февраля 2025 года сообщалось, что в Алматы сносят очередной незаконный объект по 3-й улице, участок 12, в Медеуском районе. Уже 3 марта специалисты заявили, что снесли 290 торговых объектов. А 5 марта была демонтирована бургерная, располагавшаяся на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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