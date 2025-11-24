Законна ли установка платного доступа к водным объектам

В Министерстве водных ресурсов и ирригации 24 ноября 2025 года разъяснили, законно ли устанавливать платный доступ к водным объектам, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что каждый человек волен свободно пользоваться водоемами для отдыха, прогулок, купания или любительской рыбалки. Это – право на общее водопользование, и оно принадлежит нам с момента рождения.

"Никто не имеет права перекрывать гражданам доступ к берегу – ни забором, ни шлагбаумом, ни табличкой "проход запрещен", если это не предусмотрено законом. Государство может временно ограничить доступ только в особых случаях: в целях безопасности, охраны здоровья населения, защиты природы или в маловодные годы. При этом обязательно сообщая об этом через СМИ, сайты госорганов и специальные знаки на берегу", – пояснили в министерстве.

Но законом допускается строительство и эксплуатация на водоохранных полосах детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений.

Предприниматель вправе ограждать предоставленный ему участок, однако ограждение не должно полностью блокировать доступ граждан к водоему.

Если водоем огражден по периметру или иных путей к воде нет, то землепользователь обязан обеспечить свободный проход.

"Важно понимать: плата может взиматься только за сервис, предоставляемый пляжем или зоной отдыха, но не за сам проход к воде. Но помните: рядом с водоемами запрещено мытье транспортных средств, хранение топлива или химикатов, а также любые виды деятельности, загрязняющие окружающую среду. Водоемы общего пользования открыты для всех. Знайте и пользуйтесь своими правами", – заключили в Минводных ресурсов.

