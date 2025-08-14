Минус диабет, плюс инсульт: какие заболевания в РК лечат бесплатно и что поменяли в перечне

Лечение социально значимых заболеваний в Казахстане оплачивается за счет госбюджета. Сейчас перечень состоит из 13 позиций. Однако с 1 января 2026 года некоторые из болезней могут исключить из списка. И это не только сахарный диабет, о котором пишут масс-медиа. Ситуацию изучил Zakon.kz.

Поправки внесены в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг". Помимо всего прочего, ими устанавливается новый порядок утверждения перечня социально значимых заболеваний – т.е. таких, которые представляют опасность для общества и потому лечатся (ну, насколько это возможно) за счет государственного бюджета.

Напомним, что список социально значимых заболеваний утверждает уполномоченный орган. Так, в перечень, утвержденный приказом министра здравоохранения РК от 23 сентября 2020 года и действующий сейчас, входят (согласно приложению 1 к приказу):

туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические, поведенческие расстройства (заболевания), детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, ревматизм, системные поражения соединительной ткани, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные заболевания.

На самом деле болезней больше, поскольку каждая позиция включает несколько заболеваний одного вида согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра). Так, разновидностей сахарного диабета не две (I и II типы), а пять (от Е-10 до Е-14 согласно классификации МКБ-10), и все они включены в перечень.

Но, кстати, насчет, диабета. Уже с нового года он может оказаться вне перечня – и именно благодаря законодательным поправкам. Дело в том, что список периодически обновляют. До того, например, как в 2020-м был издан вышеупомянутый приказ, действовал другой – выпущенный в 2015-м.

Минздрав может включать в перечень новые позиции и исключать старые. Однако отныне в этом периодически меняющемся списке будет постоянная часть социально значимых заболеваний, вычеркнуть которые нельзя.

Точнее, правила меняются не прямо сейчас, а с 1 января 2026 года, когда вступает в силу дополнение в пункт 3 статьи 196 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Вот эти заболевания, прямо вносимые в перечень Кодексом:

"Перечень социально значимых заболеваний, включающий в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года, утверждается уполномоченным государственным органом."

Сравниваем ныне действующий перечень и тот, что содержится в новелле, – и обнаружим, что из списка исчезли 4 позиции: сахарный диабет, детский церебральный паралич, ревматизм, а также другие т.н. системные поражения соединительной ткани. Зато появились две другие: инсульты в течение одного года и эпилепсия.

Вышеупомянутая статья 196 Кодекса регламентирует гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), согласно которой страдающие социально значимыми заболеваниями вправе рассчитывать на бесплатные лекарства и лечение в амбулаторных и в стационарозамещающих условиях. И поэтому для них включение или невключение болезней в перечень влечет важные последствия.

Речь идет о том, придется ли пациентам платить за медпомощь из своего кошелька (в рамках системы ОСМС – обязательного социального медицинского страхования) или о них позаботится государство (ГОБМП). Потому-то и появилась обеспокоенность в обществе относительно этих изменений. Например, что касается больных сахарным диабетом. Лекарства дорогие, а диагноз этот зачастую сопряжен с инвалидностью, при этом на учете в РК стоят более полумиллиона человек.

Здесь имеется важный нюанс. Разумеется, даже если некое заболевание исключат из перечня социально значимых, пациенту все равно окажут медуслугу в рамках ОСМС. При этом система ОСМС, как известно, построена так, что не важно, какие у тебя доходы: богатые платят за бедных. Или, говоря официальным языком, принципом ОСМС является в числе прочего солидарная ответственность государства, работодателей и граждан (пп. 3) статьи 4 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании").

Однако это касается лишь приема у врача и лабораторных анализов, но не лекарств, за которые в рамках ОСМС пациент платит сам.

В завершение, однако, подчеркнем еще раз: в Кодексе определена только обязательная часть перечня социально значимых заболеваний. Но допускается, что Минздрав может добавить в перечень и другие болезни (обратите внимание на слова "включающий в том числе"). Тот же самый сахарный диабет.

Но, к сожалению, может и не добавить. Посмотрим. Очевидно, что в соответствии с законодательными поправками к 2026 году будет утвержден и введен в действие новый перечень социально значимых заболеваний на смену действующему. Тогда и будем делать окончательные выводы.