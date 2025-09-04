Кровно заработанные: какие денежные выплаты и оплачиваемый отпуск положены донорам

Все относительно здоровые люди носят в себе сокровище, часть которого регулярно можно монетизировать. Доноры, сдающие кровь и плазму, могут заработать до 400 тысяч тенге плюс 12 дней к оплачиваемому отпуску. К тому же и для здоровья полезно. Каковы правила донорства в РК, изучал Zakon.kz.

Донорство крови и ее компонентов – дело не только благородное, но и во всех отношениях прибыльное. Прибывает не только свежая кровь в организме (что, как утверждает медицина, укрепляет здоровье), но и разнообразные социальные бонусы. О чем идет речь?

Общие положения о донорстве содержатся в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (параграфе 1 главы 24 Кодекса). А различные нормы, детализирующие допуск к донорству, правила его осуществления и размеры выплат – в соответствующих приказах Министра здравоохранения, о каждом из которых будет сказано ниже.

Кто может быть донором

Как постулировано в пункте 1 статьи 206 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения":

"Донором вправе быть физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, прошедшее соответствующее медицинское освидетельствование и не имеющее противопоказаний, изъявившее добровольное желание осуществить донацию крови и ее компонентов для медицинских целей".

Итак, первое условие – совершеннолетие, причем именно по возрасту (18 лет), а не посредством эмансипации. Что касается верхнего возрастного предела, сейчас он для донации крови не установлен (хотя ранее правилами разрешалось донорствовать до 60 лет). Впрочем, для некоторых компонентов крови возрастная планка, например, в 50 лет, существует.

Но главное – чтобы здоровье позволяло. Процесс допуска многоэтапный. Перед донацией крови проводится обязательное медицинское обследование желающего стать донором. Это делается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министра здравоохранения РК от 16 сентября 2020 года.

Кроме этого, медицинское освидетельствование включает в себя также:

конфиденциальную беседу на предмет, нет ли противопоказаний;

физикальное обследование, т.е. визуальный осмотр, пальпацию, перкуссию (выстукивание) и аускультацию (выслушивание);

дополнительное лабораторное обследование и оценку его результатов.

Конкретные показатели, которым должна соответствовать кровь, указаны уже в другом НПА – Требованиях к медицинскому освидетельствованию доноров, безопасности и качеству при производстве продуктов крови для медицинского применения, утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 2 октября 2020 года.

Итак, уточним, чтобы удобно было различать: есть Правила и есть Требования.

Если коротко, относительно здоровый человек (а абсолютно здоровых, как говорят врачи, не бывает) вполне способен пройти отбор. Даже многие серьезные болячки – не помеха, если только заболевание не находится в такой стадии, которая опасна для жизни и требует неотложной помощи, потому что органы со своими функциями уже не справляются (стадия декомпенсации).

Впрочем, есть перечень болезней, прямо исключающих донорство, но он не столь велик: ВИЧ, сифилис, онкология и прочие, указанные в приложении 2 к Требованиям.

Бонусы и гарантии, предоставляемые донору

В общем, они перечислены в статье 208 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", а детали конкретизированы еще в одном НПА – Приказе Министра здравоохранения РК от 25 сентября 2020 года "Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на возмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови и(или) его компонентов на безвозмездной основе".

Опять же, если коротко: доноры могут сдавать кровь безвозмездно и за плату (пп. 1) и 2) пункта 2 статьи 206 Кодекса.

Размер выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на платной основе, таков (согласно приложению 2 к Приказу):

За разовую донацию крови (450 миллилитров ± 10%) – 2 месячных расчетных показателя. За разовую донацию плазмы при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров плазмы) – 4 МРП. За разовую донацию иммунной плазмы при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров иммунной плазмы) – 7 МРП. За разовую донацию изоиммунной плазмы с титром резус антител не ниже 1: 64 при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров изоиммунной плазмы) – 8 МРП. За разовую донацию одной дозы тромбоцитов (количество тромбоцитов в дозе не менее 200 х 109) при аппаратном цитаферезе – 1 МРП. За разовую донацию одной дозы эритроцитов (в дозе не менее 45 граммов гемоглобина) при аппаратном цитаферезе – 2 МРП. При донации объема, меньше установленного в подпунктах 1), 2), 3), 4) настоящего пункта, выплата осуществляется пропорционально размеру, указанному в подпунктах 1), 2), 3), 4) настоящего пункта.

Возьмем для расчетов две самые распространенные процедуры: сдачу крови и плазмы. Максимальная кратность донации крови и плазмы определена в пункте 10 Требований.

Донация крови:

для доноров-мужчин – 6 доз в объеме 450 мл в год;

для доноров-женщин – 4 дозы в объеме 450 мл в год.

Заготовка плазмы допускается в объеме не более 20 литров в год (для обоих полов) и с интервалом не чаще 14 дней. То есть кровь донор может сдавать максимум раз в два месяца, а плазму – раз в две недели (чередуя).

Плазма оплачивается дороже, а сдавать ее разрешено чаще (поскольку в организме ее объем быстрее восстанавливается, за 2-3 дня). И если делать это за плату, то 25 донаций в год – это 100 МРП, или около 400 тысяч тенге.

Кровь – дешевле. Но Кодексом о здоровье предусмотрена интересная альтернатива. Если выбрать безвозмездный вариант, это в итоге окажется выгоднее.

"Донору, осуществившему донацию крови и (или) ее компонентов на безвозмездной основе, предоставляется дополнительно один день отдыха с сохранением средней заработной платы, который может быть присоединен к ежегодному трудовому отпуску". Пункт 2 статьи 208 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения"

Мало того, "работник при медицинском обследовании и донации крови и (или) ее компонентов в рабочие дни также освобождается от работы с сохранением средней заработной платы" (пункт 1 статьи 208 Кодекса). И "в случае, если по соглашению с работодателем работник, являющийся донором, в дни донации крови и (или) ее компонентов приступил к работе, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха с сохранением за ним средней заработной платы либо этот день может быть присоединен к ежегодному трудовому отпуску" (пункт 3 статьи 208 Кодекса).

Если подытожить, мужчина может накопить дополнительно 12 дней к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску, женщина – 8 дней (правда, если они не востребованы, то "сгорают" по истечении года с момента донации).

А день оплачиваемого отпуска – это при хорошей зарплате будет побольше, чем 2 или даже 4 МРП. Не говоря уже о приобретенном свободном времени. И кстати, если донор пожелает весь позволенный объем "кровепродуктов" сдавать безвозмездно, то за год он сможет накопить 50 и более дополнительных дней к отпуску!

Конечно, может возникнуть вопрос, насколько будет востребован такой работник в нынешних условиях. Но заметим, что по закону работодатели и руководители организаций обязаны (пункт 10 статьи 208 Кодекса):