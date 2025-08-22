Каким будет курс доллара на следующей неделе – прогнозы аналитиков

Последние дни на казахстанском валютном рынке царит относительное спокойствие. Курс доллара к тенге стабилизировался в узком коридоре, что заставляет аналитиков внимательно изучать факторы, которые могут повлиять на его дальнейшее движение, сообщает Zakon.kz.

По данным биржи KASE, курс доллара к тенге продемонстрировал стабилизацию после периода высокой волатильности. Если в среду, 20 августа, торги закрылись на отметке 538,45 тенге за доллар, то уже в пятницу, 22 августа, официальный курс составил 537,75 тенге, а на бирже – 537,34 тенге. Это говорит о том, что тенге постепенно, но уверенно укрепляется.

В чем причины устойчивости тенге?

Экономисты называют несколько ключевых факторов, способствующих стабилизации:

Валютные интервенции. Национальный банк и квазигосударственные компании активно продают валютную выручку, тем самым сглаживая колебания и поддерживая стабильность курса на внутреннем рынке. Снижение спроса на доллары. Сезонное затишье в деловой активности, в частности, завершение закупок импортного оборудования, снижает спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса. Высокая базовая ставка. Политика Нацбанка по поддержанию высокой базовой ставки делает тенговые активы более привлекательными для инвесторов. Рост цен на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла (67,5 доллара на 15.00 по времени Астаны), что увеличивает экспортную выручку Казахстана и обеспечивает приток валюты в страну. Охлаждение торгов. После пиковой активности наблюдается снижение объемов операций, что указывает на частичное успокоение рынка. Например, объем операций на KASE снизился с 216,8 млн в среду до 148,9 млн долларов в четверг.

Экономист Эльдар Шамсутдинов также отмечает затишье на бирже и объясняет его причины.

"Такая динамика указывает на то, что рост числа операций не привел к существенному расширению диапазона, а участники скорее перераспределяли позиции, чем закладывали новые тренды". Эльдар Шамсутдинов

Однако, как предупреждают эксперты, текущая стабильность может быть временной и частично искусственной. На курс тенге по-прежнему давят внешние риски: укрепление доллара на мировых рынках, геополитическая напряженность и нестабильность на сырьевых рынках.

Прогнозы на следующую неделю

Несмотря на внешние риски, аналитики склонны к осторожному оптимизму.

Специалисты ожидают, что средний курс на следующую неделю составит 534,67 тенге. Они полагают, что Национальный банк продолжит контролировать колебания, не позволяя курсу выйти за пределы сложившегося коридора.

Старший трейдер одной из инвестиционных компаний Ергазы Таубаев прогнозирует, что курс доллара будет находиться на уровне 537 тенге. Он указывает на то, что конец августа – это период уплаты квартальных налогов недропользователями, что также будет способствовать укреплению тенге.

Наконец, не стоит забывать и о влиянии российского рынка. Устойчивость рубля, обусловленная позитивными данными Росстата по инфляции (в очередной раз была зафиксирована недельная дефляция, а годовой показатель опустился ниже 8,5%) и фиксацией прибыли инвесторами на российском рынке акций, также косвенно поддерживают тенге.

Таким образом, прогнозы аналитиков показывают, что курс доллара к тенге, скорее всего, останется в диапазоне 534-538 тенге, отражая текущий баланс спроса и предложения. В краткосрочной перспективе значительных изменений, вероятно, не будет, если только не произойдут какие-либо глобальные события, способные существенно повлиять на мировые рынки.

Отметим, что вчера Национальный банк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, в рамках которого эксперты сделали прогнозы по росту экономики, ценам на нефть, курсу тенге и другим показателям на 2025-2027 годы. По курсу тенге ожидания на 2026-2027 годы такие: 541,5 и 562,5 тенге за доллар США, соответственно.