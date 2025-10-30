Правила встречного разъезда на узкой дорожке: что ж ты, шофер, не сдал назад

Встретились два водителя на узкой дорожке в жилой зоне – не разъехаться. И никто не хочет сдавать назад. Что говорится о таких – нередких – ситуациях в Правилах дорожного движения, пишет Zakon.kz. Кто и когда должен уступить и какое наказание ждет ослушника? А может, пора дополнять ПДД?

Этот маневр, совершаемый водителями, когда они двигаются навстречу друг другу по дороге, проезжая часть которой включает в себя лишь одну полосу (например, внутри жилых зон и дворовых территорий), даже имеет официальное название – встречный разъезд. Но, к сожалению, хотя совершать эту фигуру автопилотажа приходится частенько и практика подбрасывает много разных непростых ситуаций, в действующих Правилах дорожного движения (утвержденным приказом министра внутренних дел от 30.06.2023 г.) правилам встречного разъезда уделен ровно один пункт.

А именно, из пункта 83 следует, что если "встречный разъезд затруднен и приоритетность разъезда не определена" специальными знаками, то:

уступает дорогу водитель, на стороне которого имеется препятствие (скажем, припаркованная машина или упавшее дерево);

на уклонах уступает дорогу водитель ТС, движущегося на спуск (но уклон должен быть обозначен знаками 1.13 и 1.14, т.е. больше 12%).

Проблема в том, что, например, на дорожках внутри дворов многоквартирных домов зачастую не наблюдается ни первое условие, ни тем более второе. Нет никаких препятствий, просто проезд тесный и огорожен бордюрами – так что пропускает лишь одну машину. А поскольку отсутствуют и специальные знаки, ни у одного из водителей нет приоритета. Вот уж действительно узкое место – как де-факто, так и де-юре.

Но ведь кто-то должен уступить, а именно сдать назад до расширения проезжей части. Кто – решают между собой сами водители. Но поскольку никаких авторитетных методичек нет, споры нередко перерастают в конфликты.

Представляется не совсем последовательным подход, когда законодатель, регулируя весьма подробно дорожное движение вообще, в подобного рода узких местах предлагает водителям разрешать задачки на свое усмотрение.

Что ж ты не сдал назад

Или, может быть, какие-то неочевидные "подсказки" в законодательстве есть? Действительно, одна такая имеется в Законе РК "О дорожном движении" в статье 53 "Права и обязанности участников дорожного движения", пп. 7) пункта 4 которой предписывает:

"Участники дорожного движения обязаны действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми, не создавать препятствий и опасности для дорожного движения".

Добросовестность предполагает, кроме всего прочего, что решение о том, кому именно из водителей придется сдать назад, должно быть объективным, оптимальным с точки зрения обеих сторон. И кстати, есть еще одна подсказка – из мирового опыта, а именно из венской Конвенции о дорожном движении от 1968 года, которую Казахстан ратифицировал 31.12.2009 года.

В пункте 2 статьи 12 Конвенции сказано следующее:

"В случае, если одно из двух встречных транспортных средств должно с целью разъезда дать задний ход, это обязан сделать водитель движущегося под уклон транспортного средства, за исключением случаев, когда совершенно очевидно, что такой маневр значительно легче выполнить водителю движущегося на подъем транспортного средства".

Да, речь тут идет о ситуациях, когда есть уклон, но здравую мысль можно перенести (по аналогии закона) на встречный разъезд вообще: назад сдает тот, кому это легче сделать. Однако возникает вопрос: кому "очевидно", что так "легче", что именно такое решение оптимально?

Хорошо, если оба водители мыслят одинаково, но часто бывает, что согласия нет (потому, собственно, и появилась эта статья). Тогда один должен убедить другого – и конечно, без "наездов": напоминаем, что участники дорожного движения обязаны быть взаимно вежливыми. При несоблюдении же этого условия остается лишь один законный способ разрешить ситуацию – вызвать сотрудников органов внутренних дел.

Причем сделать это могут как водители (в том числе попавшие в затор не по своей воле), так и пешеходы. Напомним, что, согласно ПДД (пункту 121), проезжая часть дороги в жилых зонах и дворовых территориях предназначена для движения не только транспортных средств, но и пешеходов, к тому же имеющих здесь преимущество.

А обоих водителей, не разобравшихся с приоритетами и создавших помеху для других участников дорожного движения, ждет административная ответственность по статье 614 КоАП – в размере, правда, всего 3 МРП. Отчего особо самоуверенные водители идут на принцип – недорого стоит.

Преимущество должно быть у того, кто въезжает во двор

Бывает, что какие-то сферы зарегулированы, но в данном случае есть ощущение неурегулированности. Правила дорожного движения периодически обновляются, но незначительно. В частности, моменты, касающиеся, например, движения во дворах многоквартирных домов (МКД) городов, где живет половина населения страны, не претерпели изменений с прошлого века.

Между тем машин у жильцов стало на порядки (даже не на порядок) больше – если сравнивать с тем, что было полвека назад, когда и были построены по преимуществу МКД. То, что не требовало регулирования тогда, теперь (давно уже на самом деле) требует четких правил.

Исходя из всего вышесказанного, возможно, уместно будет сделать следующее. При нынешнем интенсивном движении в жилых зонах и дворовых территориях определенно предоставить преимущество одному из направлений. Логичнее – тем, кто въезжает во двор. Не тем, кто лишь собирается поворачивать, а тем, кто уже повернул и двигается вглубь дворовой территории. Поскольку, сдав назад вплоть до городской улицы, водитель въезжающего ТС вынужден затем будет уступать дорогу другим участникам дорожного движения (пункты 123 и 124 ПДД). Что сильно затруднит встречный разъезд.

Проще разъехаться где-нибудь на расширении внутри двора.

А пока во дворах обычно действует право сильного. В смысле – более многочисленного. Встали в узком месте две водителя: вслед за кем раньше подъехала еще одна машина, та сторона и продавила "пробку".