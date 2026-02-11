К "новости" о признании электросамокатов транспортными средствами: вот так номер

В информационном пространстве в последнее время частенько повторяется тезис, что 1 июля 2026 года "электросамокаты официально станут транспортными средствами". Со всеми последствиями для владельцев. Однако есть нюансы. Что де-юре и на практике означает эта формулировка, объясняет Zakon.kz.

На самом деле электросамокаты де-юре признаны транспортными средствами еще в 2023 году. Напомним, Законом РК от 29 июня 2023 года № 12-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения" в статью 1 Закона РК "О дорожном движении" был внесен пп. 57):

"Электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более двадцати пяти километров в час".

Внесение данного определения в законодательство – и есть "официальное признание". 30 августа 2023 года поправки были введены в действие. Тогда почему о признании электросамокатов транспортным средством заговорили сейчас? А вот почему.

Транспортные средства бывают разные. В Законе РК "О дорожном движении" можно найти несколько соответствующих формулировок. Во-первых, есть общее понятие (пп. 28) статьи 1):

"Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем".

Кроме этого, имеется понятие механического ТС. Это:

"Самоходное дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем, за исключением электрических самокатов, малых электрических транспортных средств и рельсовых транспортных средств. Понятие распространяется также на тракторы и самоходные машины при их участии в дорожном движении". Подпункт 38) статьи 1 Законе РК "О дорожном движении"

Присутствуют также определение как ТС велосипеда, а также вступившие в силу 30 августа 2023 дефиниции электросамоката и малого электрического ТС.

Все они – транспортные средства, но есть нюанс. Существуют порядок допуска ТС к дорожному движению. При этом регламентирован этот порядок только для механических ТС, в частности, обязательна государственная регистрация и регулярный техосмотр (статьи 63, 64 и статья 88 Закона РК "О дорожном движении).

Помимо этого, установлен и порядок допуска водителей ТС к дорожному движению: это получение специального права (глава 11 Закона РК "О дорожном движении") и автострахование. Как сказано в пп. 1) пункта 1 статьи 5 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", обязательность страхования опять же нужна лишь владельцам:

"Легковых, грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов и транспортных средств, построенных на их базе, мототранспорта и прицепов (полуприцепов) к ним, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа..."

Тогда как для других транспортных средств, которые не относятся к механическим ТС, например, электросамокатов, допуск не регламентирован, а значит, свободный. Но здесь уточним: был не регламентирован.

С 1 июля 2026 года, когда вступают в силу очередные поправки – а именно Закон РК от 30 декабря 2025 года № 246-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК" – кое-что будет регламентировано. Именно в плане допуска.

То, есть корректно говорить не "электросамокаты станут транспортными средствами". Они таковыми являются уже более двух лет. А механическими ТС не станут и через полгода. И в отличие от водителей последних: от грузовиков до мопедов – водители электросамокатов как не несли всего объема административной и уголовной ответственности, возложенной на водителей механических ТС, так не и будут. Пока, во всяком случае, соответствующие законодательные новеллы не рассматриваются.

Правильно говорить, что изменился порядок допуска к дорожному движению тех электросамокатов, которые сдаются в аренду (кикшеринг) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. И обеспечивать соответствие установленным правилам должны будут хозяева кикшеринга, то, есть, те самые ИП и ЮЛ (новый пункт 3 в статью 28 Закона РК "О дорожном движении", который (пункт) вступает в силу с 1 июля 2026 года).

Подробно с новшествами можно ознакомиться в статье, которую Zakon.kz публиковал ранее.

Именно эти электросамокаты фактически приравниваются (по требованиям госрегистрации, техосмотра, автострахования и т.п.) к механическим ТС. Но де-юре таковыми не являются.

Почему мы фокусируем внимание на этих, вроде бы чисто терминологических деталях? А потому что за ними скрываются существенные практические различия для разных групп участников дорожного движения.

Для лиц, которые не занимаются кикшерингом, а являются, так сказать, простыми пользователями (и при этом владельцами) электросамокатов, в плане допуска к ДД с 1 июля 2026 года ничего не изменится. Ни регистрации, ни страховки, ни техосмотра не требуется. А водительские права (любой категории) понадобятся лишь при движении по проезжей части (разрешено только по правому краю, в том числе по полосе для маршрутных ТС).

Но эти правила – опять же не новые, установленные теми вышеупомянутыми поправками, которые вступили в силу еще 30 августа 2023 (изменения в статью 57 Закона РК "О дорожном движении").

Что же касается тех лиц, которые берут электросамокаты в аренду, для них допуск стал более строгим. Водительские права будут нужны в любом случае, даже если обещаешь передвигаться исключительно по велодорожкам. Плюс возрастной ценз – 18 лет, так что до достижения совершеннолетия "мопедные" права категории А1, что называется, "не прокатят".

А в завершение – еще один интересный момент. Как уже было сказано, арендуемые электросамокаты в плане допуска к дорожному движению практически приравняли к механическим ТС. Но де-юре это категорически не одно и то же! Что влечет немаловажные последствия.

Кикшеринговому электросамокату, как только он теряет этот свой статус (например, фирма закрылась и распродала весь парк гражданам), больше не нужны ни регистрация, ни техосмотр, а новому владельцу, если он, конечно, не решил заняться аналогичным бизнесом – страховка.

То, есть еще вчера колесил конкретный самокат с номерным знаком, а сегодня – без. А можно, кстати, и наоборот. Такой вот номер.