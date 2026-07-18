Видео с дерзким нарушением ПДД обернулось арестом для 19-летнего алматинца
Личность нарушителя оперативно установили. Выяснилось, что молодой человек не имеет водительских прав. За вождение автомобиля без права управления его привлекли к административной ответственности.
Кроме того, за демонстративное поведение и нарушение общественного порядка суд признал его виновным в мелком хулиганстве. По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы ему назначили административный арест на пять суток, сообщили в полиции 18 июля 2026 года.
В полиции напомнили, что опубликованные в социальных сетях материалы с противоправными действиями становятся основанием для проверки, а нарушители несут ответственность в соответствии с законом.
В конце июня полиция Алматы объявила войну автохулиганам.