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События

Видео с дерзким нарушением ПДД обернулось арестом для 19-летнего алматинца

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 10:50 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские привлекли к ответственности 19-летнего водителя Mercedes, грубо нарушившего ПДД. Видео с нарушением было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Личность нарушителя оперативно установили. Выяснилось, что молодой человек не имеет водительских прав. За вождение автомобиля без права управления его привлекли к административной ответственности.

Кроме того, за демонстративное поведение и нарушение общественного порядка суд признал его виновным в мелком хулиганстве. По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы ему назначили административный арест на пять суток, сообщили в полиции 18 июля 2026 года.

В полиции напомнили, что опубликованные в социальных сетях материалы с противоправными действиями становятся основанием для проверки, а нарушители несут ответственность в соответствии с законом.

В конце июня полиция Алматы объявила войну автохулиганам.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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