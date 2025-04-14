Грязь, вонь и разврат: алматинцы пожаловались на мстительных "подъездных домовых"

Жильцы дома на алматинском Арбате устали от бомжей. Бродяги облюбовали дворы элитной девятиэтажки в самом центре города. Они беспрепятственно заходят в подъезды и обустраивают там себе ночлежки. Местные жалуются, такие соседи часто ведут себя агрессивно, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы рассказали КТК о том, что лица без определенного места жительства приходят во двор многоэтажки, как к себе домой. Увидеть здесь бомжей можно ранним утром или поздним вечером. На скамейке бродяги распивают спиртное, а на детской площадке без стеснений справляют нужду.

"Они уже воспринимают наш дом как постоянный дом для ночевки. То есть они попрошайничают наверняка на Арбате. И опять-таки возвращаются к нам вечером, ночью домой. В подъезде они, извините, сношаются. Вот другим словом не могу сказать". Алматинка Гульмира Джаембаева

Жильцы жалуются: бомжи приходят сюда не просто переночевать, некоторые здесь обустроились основательно. Прямо на лестничной площадке у них есть спальня, кухня и даже туалет. А владельцам квартир порой приходится перешагивать через незваных гостей. Бездомные беспрепятственно заходят в подъезды и ночуют на площадках. Еще вчера здесь лежали одеяла, но жители их выкинули. Говорят, устали от грязи и вони. Но даже потеря нажитого бомжей не пугает. Сегодня они принесли в подъезд фанеру, видимо, чтобы не спать на холодном полу.

Окна дома выходят прямо на Арбат. Там бездомные и проводят весь день – просят деньги у прохожих. А вечером снова возвращаются в подъезды.

"У нас один прописался. Он живет 15 лет, он этим гордится. И даже выходишь, он с юмором: "Я уже ваш подъездный домовой" и т. д. Но юмор юмором, но, когда выходишь на площадку, из мусоропровода несет мочой, это очень неприятно. Мы уже и хлорку покупали. Сами засыпали". Алматинец Таир Чаниров

Люди регулярно вызывают полицию. Бомжей забирают. Но через несколько часов бродяги возвращаются. И начинают мстить недружелюбным соседям: бьют окна или обрезают провода.

"Мы вызываем полицию. Они начинают мстить: бьют окна, гадят прямо по-натуральному в подъездах. Иногда бывает невозможно зайти от запаха. Уборка подъездов приезжает, говорят: "Мы не можем убрать в подъезде, вот в третьем подъезде Назарбаева, 77". Люди выходят: "Почему?" А там занимаются любовью бомжи. Женщины молодые говорят: "Мы боимся подходить и выгнать". Алматинец Руслан Худайбергенов

Во дворах многоэтажных домов близ Арбата полицейские часто проводят рейды. Только с начала года они побывали здесь уже 17 раз.

"С начала текущего года на этом участке проведено более 17 целенаправленных рейдовых мероприятий, в рамках которых такие лица доставлялись в центры социальной адаптации и реабилитации, где им оказывается необходимая помощь – от временного размещения до восстановления документов и медицинского сопровождения. Полиция действует в рамках закона и прилагает все возможные усилия для обеспечения порядка и спокойствия граждан". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Во время рейда бомжей ловят и доставляют в центр адаптации. Но зачастую они убегают из приютов и выбирают свободную жизнь на улице. А ночевать опять идут в подъезды домов на центральных улицах.

Ранее Zakon.kz публиковал материал о том, как живут бомжи в Алматы.