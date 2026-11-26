Ремонт бытовой техники называется бытовой подряд. Дело это непростое не только технически, но и юридически. Что нужно знать о бытовом подряде и как себя вести с ремонтниками, чтобы не переплатить или вовсе оказаться у разбитого корыта (стиралки, холодильника и т.д.), рассказывает Zakon.kz.

К вещам привыкаешь, и поэтому когда из строя вдруг выходит бытовая техника, то вместо того, чтобы просто выбросить старую посудомойку, робот-пылесос или телевизор и купить новые, возникает искушение их отремонтировать. Тем более, если не такие уж они и старые. И "белой сборки". И вообще, "таких сейчас уже не делают".

Какая стратегия более правильная, зависит, конечно, от конкретной ситуации. Но в данной статье речь пойдет о той, когда хозяин поломавшегося механизма выбрал не замену, а ремонт. Какие нужно соблюдать правила, чтобы не пожалеть об этом?

Ремонт бытовой техники (а равно мебели, обуви и т. д.) – это работа, которую потребитель в рамках договора бытового подряда заказывает подрядчику, а именно коммерческой организации или ИП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в этой сфере.

Соответственно, данные отношения регулируются не только Гражданским кодексом (параграфом 2 главы 32), но также и Законом РК "О защите прав потребителей". Поскольку заказчик – не специалист ни в технических, ни в юридических аспектах, имеющий дело с профессионалами, а значит – слабая сторона в договоре. И ему обещается определенное покровительство от государства – тем самым законом о ЗПП. (Насколько оно обеспечено на практике – это уже другой вопрос, к которому мы еще вернемся.)

Итак, предположим, у вас сломалась стиральная машина. Вещь недешевая: иные модели стоят за миллион. Поэтому даже с учетом рассрочки, которая может быть предоставлена банком на приобретение новой, задумаешься: а нельзя ли вещь починить. И вот, поскольку срок гарантии истек, открываешь сайты с объявлениями.

Определились, созвонились, мастер приехал и провел диагностику. Итак, первый момент, на который следует обратить внимание, – цена ремонта. Но речь не просто о том, сколько просят за работу.

Согласно статье 647 ГК, цена "не может быть выше указанной в прейскуранте, объявленном подрядчиком". Это значит, что мастер, взявшийся делать ремонт, называет цену не такую, какую ему вздумается, а согласно утвержденному заранее прайсу. Если он представляет сам себя (ИП), то должен по закону таковой предъявить (неважно, в каком виде: бумажном или электронном). Если представляет некую фирму, то крайне желательно позвонить в нее и уточнить, соответствует ли прейскуранту названная приехавшим сервис-инженером цифра.

Такой номер телефона должен быть предоставлен потребителю наряду со всей другой имеющей отношение к делу информацией:

"Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда представить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемых работах, их видах и особенностях, о цене и форме оплаты работы, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения". Пункт 1 статьи 644 ГК

Почему это важно? Бывает, "сервис-инженеры", разжившись каким-то образом бланками договоров (а то и их копиями), мухлюют: в фирму сообщают об одной цене, а с клиента берут другую – большую.

Второй момент – всю эту "необходимую и достоверную информацию" ремонтники обязаны предоставить, как сказано, до заключения договора. А не подсунуть договор (где напечатаны его условия) для подписи после того, как дело уже сделано. Что логично: условия следует оглашать заранее. И потому квитанцию или иной документ, где зафиксированы условия договора, потребитель вправе с мастеров требовать, что называется, на берегу.

А то в условиях может оказаться такой пункт, что срок выполнения работ составляет, например, до 3 месяцев. И даже допустимо продление срока "в случае необходимости". При этом насколько продолжительным может быть продление и что за необходимость – не сказано.

Если ремонт прошел быстро и гладко – ну и ладно. А вот если неисправность устранить не получилось, клиент, что называется, "попал". Дело в том, что исполнитель обязан выполнить работу в срок, иначе клиент вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, которые включают в себя и понесенные расходы (согласно пункту 4 статьи 34 Закона РК "О защите прав потребителей").

Но когда срок настолько долог и неочевиден, обязательство возврата превращается в ничто: техника будет пылиться в мастерской или на складе, а потребитель останется и без вещи, и без уплаченных денег.

Если статьи ГК регламентируют существенные условия договора бытового подряда, то Закон РК "О защите прав потребителей", как следует из его названия, должен предусматривать конкретные методы защиты прав потребителя. Но увы: существующие в настоящее время методы, прямо скажем, неэффективны.

Из-за чего который уж год действующий закон хотят заменить на новый, проект которого, разработан еще в 2023 году и после неоднократных переработок внесен на рассмотрение в Курултай.

Одно из слабых мест действующего закона – так называемый трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей: 1-й этап – продавец и субъекты досудебного урегулирования споров, 2-й этап – государственные органы, и только 3-й этап – суд.

Правила эти внедрены, разумеется, из благих побуждений: в заботе о дополнительной защите потребителей, которые таким образом обретают покровительство государства и больше возможностей в защите своих прав и интересов. Но все обнуляется ценой вопроса.

Обычный среднестатический потребитель не искушен ни в досудебной переписке с многочисленными адресатами, ни тем более в судебных нюансах. Необходим представитель. Таковыми по закону могут быть ООП – общественные объединения потребителей (по сути, адвокаты или юридические консультанты для потребителей). Однако их услуги платные – и недешевые.

За услуги на досудебной стадии (по сути, правильно оформленную переписку) они берут 50-60 тысяч тенге. За представительство в суде – 200-300 тысяч. Понятно, что если предметом спора выступает дорогой объект: машина, квартира – то на такие расходы пойти можно. Но в подавляющем большинстве случаев цена вопроса много меньше.

Возвращаемся к нашему примеру. Ремонт бытовой техники едва ли обойдется более 100-150 тысяч тенге (в противном случае однозначно рациональнее купить новую). Предположим, потребитель, не дождавшись вменяемого ремонта, желает возврата уплаченной суммы. Так вот, к потерянной сотне он должен добавить еще половину, а если дело дойдет до суда – то значительно больше ранее потраченного.

Бессмыслица получается. Уточним, представители (те же ООП) предпочитают просить с клиентов деньги вне зависимости от результатов (хотя, конечно, не исключены варианты).

Ситуацию может изменить вышеупомянутый проект нового закона о ЗЗП (если он станет законом). Дело в том, что, в частности, статья 54 законопроекта предлагает взимать штрафы с исполнителя (изготовителя, продавца) в пользу потребителя, если дело будет рассмотрено именно в судебном порядке и потребитель окажется победителем. Подробно об этом Zakon.kz рассказывал в статье, опубликованной ранее.

В принципе, в таком подходе нет ничего нового: это мировая практика. И согласно ей, эти штрафы в конечном счете идут на оплату юридических услуг ООП выигравшим спор потребителем. Собственно, на чем и держится вся схема. Ведь благодаря штрафу ООП (и вообще любые юристы, взявшиеся за кейс) могут позволить себе брать с небогатых клиентов, каковыми и являются рядовые покупатели, символическую плату за услуги.

Без этой схемы проблема выглядит, честно говоря, нерешаемой. Вещи все больше становятся, как говорится, одноразовыми. Это, конечно, инженерное решение. Но и не только инженерное – когда само законодательство, точнее, его пробелы убеждают людей, что проще купить новую вещь, чем отремонтировать старую. И даже, учитывая возможные издержки – дешевле.

Хотя на самом деле, если реально защитить права потребителей и заставить бизнес им следовать – не дешевле. Часть ведь, как ни крути, меньше целого.