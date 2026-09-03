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Происшествия

Десятки казахстанцев заплатили за ремонт авто, но остались без денег и обещанных услуг

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 18:13 Фото: pexels
В Петропавловске водворили в СИЗО 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серийном мошенничестве на базе одной из городских станций технического обслуживания. Мужчина руководил автосервисом, брал с клиентов авансы за ремонт и запчасти, но обязательств не выполнял, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 сентября 2026 года издание Qazaqstan Media, история, по данным следствия, началась в августе прошлого года. Десятки автовладельцев обращались на одну из СТО Петропавловска, заказывали ремонт и покупку запчастей. Деньги платили заранее. Однако не всегда обязательства перед клиентами выполняли.

Суммы были немаленькими – нередко речь шла о сотнях тысяч тенге. По одному из эпизодов ущерб превысил 1,5 млн тенге.

При этом потерпевшие не спешили идти в полицию. Люди до последнего надеялись получить заказанные запчасти, дождаться ремонта или решить вопрос с представителями станции. В результате отдельные истории затягивались.

"Автовладельцы не обращались в правоохранительные органы сразу, рассчитывая урегулировать вопрос с ремонтом напрямую. Оперативники сопоставили поступающие заявления, установили серийный характер обмана и вышли на подозреваемого", – сообщили в ДП Северо-Казахстанской области.

Как установили полицейские, фактически работой СТО занимался 26-летний петропавловец, хотя официально директором числился другой человек.

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор. В уголовном деле по факту неоднократного мошенничества насчитывается уже 37 эпизодов. При этом расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех возможных потерпевших и обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции советуют автовладельцам не ограничиваться устными договоренностями даже при, казалось бы, обычном ремонте машины.

"Нужно оформлять договор оказания услуг, требовать фискальные чеки и акты приема-передачи запчастей. Крупные суммы не следует переводить на личные карты работников. Оплата должна проходить через кассу либо официальный счет СТО. Если сроки затягиваются, а исполнитель избегает контактов, необходимо обращаться в полицию", – напомнили в управлении криминальной полиции ДП СКО.

Окончательную правовую оценку действиям подозреваемого дадут по результатам расследования.

Ранее сообщалось, что лжеброкеры обещали пожилому казахстанцу большие доходы и оставили его без 2,5 млн тенге.

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Канат Болысбек
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