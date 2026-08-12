Алматинцев призвали не пользоваться бытовой техникой 14 августа: названа причина

В Алматы на отдельных участках Бостандыкского района временно ограничат водоснабжение. В связи с этим к жителям обратились с важной рекомендацией по использованию бытовой техники, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, проинформировали в акимате южной столицы:

"В Бостандыкском районе Алматы в связи с проведением планово-профилактических работ на сетях водоснабжения с 21:00 13 августа до 06:00 14 августа будет временно прекращена подача воды в жилые дома и административные здания".

Отключение затронет территорию в контуре:

пр. аль-Фараби – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байзакова – Ботанический сад – ул. Ергожина.

Горожан предупредили, что после возобновления подачи возможно временное изменение качества воды, связанное с промывкой водопроводных сетей.

"В этот период жителям рекомендуется воздержаться от использования стиральных и посудомоечных машин, а также других приборов, подключенных к системе водоснабжения, до полной промывки сетей". Пресс-служба акимата Алматы

30 июля 2026 года стало известно, что алматинцам предложили избавиться от пени за долги по отоплению и горячей воде. Как это сделать, можно узнать здесь.