Как выбрать специальность и вуз абитуриенту в Казахстане в 2026 году

Окончание школы – важный этап в жизни, ведь именно сейчас выпускнику предстоит выбрать свое будущее. Специальность, университет, грант, проходные баллы – в этом потоке информации легко растеряться. Zakon.kz собрал главные вопросы и обсудил их с профориентологом.

Выбор профессии и университета часто сопровождается сомнениями, советами окружающих и страхом ошибиться. На самом деле идеального универсального сценария не существует. Но есть вопросы, на которые стоит честно ответить себе до подачи документов. Именно они помогают сделать выбор более осознанным и избежать распространенных ошибок. Разбираем главные этапы вместе с профориентологом и педагогом Еленой Андросовой.

Начать с себя

Многие уверены, что будущая профессия должна "найтись сама" – достаточно открыть список специальностей, как одна из них обязательно покажется своей. На практике все работает совсем иначе.

"Начинать стоит с понимания себя, а не с перебора профессий – это первое, о чем я говорю родителям и подросткам. Когда человек говорит "не знаю, кем стать", обычно он листает списки специальностей и ждет, что какая-то откликнется. Так это не работает. Сначала нужно ответить на другие вопросы: что у меня хорошо получается, от чего я не устаю, что мне важно, где я уже проявлялся: в учебе, в увлечениях, в подработках. Из этого собирается картина сильных сторон и ценностей. И только потом мы смотрим на рынок: какие направления есть, что происходит, куда эти сильные стороны можно приложить", – объясняет профориентолог.

Найти баланс между интересом и перспективами

При выборе специальности многие оказываются между тремя ориентирами: любимое дело, высокий доход и востребованность профессии. Важно понимать, как найти баланс между этими факторами и на что действительно стоит опираться при принятии решения.

"Это ложный выбор из трех. Важно все, вопрос в последовательности. Фундамент – сильные стороны и интерес, потому что от них зависит, хватит ли человека надолго. Специальность, выбранную только ради денег, обычно начинают тихо ненавидеть. Дальше идет реальность рынка: интерес нужно сверить с тем, где на этом можно зарабатывать, какие направления растут. И отдельно – рынок меняется быстро, AI переписывает целые профессии, поэтому ориентироваться только на сегодняшнюю или даже вчерашнюю востребованность рискованно". Елена Андросова

Отделить свое решение от чужого и выбрать вуз осознанно

Советы родителей, мнение друзей, семейные традиции нередко оказываются сильнее собственных желаний. Поэтому важно сначала убедиться, что выбор специальности действительно ваш, а уже затем искать университет, где можно получить качественное образование. При этом ориентироваться только на рейтинг вуза не стоит. По словам профориентолога, есть четыре ключевых критерия, на которые абитуриенту следует обратить внимание в первую очередь:

"Первое – конкретная программа: какие предметы, кто преподает, сколько практики, а не теории. Второе – окружение: с кем человек будет учиться рядом, потому что среда часто дает больше, чем сам диплом. Третье – реальные возможности: стажировки, связи, куда устраиваются выпускники, есть ли выход на индустрию. Четвертое – гибкость: можно ли сменить направление внутри, добрать смежные навыки, не оказаться запертым в одной колее. И конечно, стоимость и гранты", – рассказывает профориентолог Елена Андросова.

Какие профессии востребованы в Казахстане

Рынок труда продолжает меняться, и вместе с ним меняется спрос на специалистов. По данным аналитиков Finprom.kz, в 2025 году на электронной бирже труда было размещено 1,09 млн вакансий. В 2026 году этот показатель, по прогнозам, может вырасти до 1,12–1,31 млн предложений, примерно на 9%.

При этом кадровый дефицит в Казахстане сохраняется в ряде ключевых сфер. Стране по-прежнему нужны:

учителя,

врачи,

специалисты для обрабатывающих производств.

Как отмечают специалисты, наиболее востребованными в ближайшей перспективе останутся профессии в сфере образования, здравоохранения, обрабатывающей промышленности, государственного управления и социального обеспечения, сельского хозяйства и торговли.

В числе востребованных направлений также называют профессии:

психологов,

бухгалтеров,

спортивных тренеров.

Однако важно учитывать: статистика вакансий отражает лишь часть процессов на рынке труда и не может полностью показать все тенденции и перспективы развития профессий.

Материал по теме Присуждение грантов на обучение: что изменилось



Типичные ошибки, которые совершают абитуриенты

Ориентироваться только на престиж и зарплату , а не на собственные интересы и склонности.

, а не на собственные интересы и склонности. Надеяться, что один профориентационный тест даст готовый ответ. На практике выбор профессии требует системной работы и анализа.

На практике выбор профессии требует системной работы и анализа. Следовать принципу "высшее образование любой ценой" . Когда диплом становится самоцелью, а не инструментом для будущей карьеры.

. Когда диплом становится самоцелью, а не инструментом для будущей карьеры. Поддаваться давлению родителей или школы . В итоге решение принимает кто-то другой, а подросток просто соглашается, чтобы избежать споров.

. В итоге решение принимает кто-то другой, а подросток просто соглашается, чтобы избежать споров. Откладывать выбор до последнего момента . Начинать думать о поступлении за месяц до подачи документов гораздо сложнее, чем готовиться заранее.

. Начинать думать о поступлении за месяц до подачи документов гораздо сложнее, чем готовиться заранее. Игнорировать собственные страхи и сомнения. Даже самый продуманный план может остаться на бумаге, если не разобраться с внутренними переживаниями, которые мешают сделать первый шаг.

Если выбор оказался ошибкой

Но уже после поступления некоторые студенты понимают, что выбранная специальность им не подходит. Это не всегда означает потерю нескольких лет обучения. Важно знать, какие существуют варианты действий и как изменить образовательную траекторию с минимальными последствиями.

"Первый шаг – честно разобраться, что именно случилось. Иногда это настоящая ошибка выбора, а иногда усталость, страх или временный спад, и тогда менять специальность как раз не нужно. Если это все же не ваше, вариантов больше, чем кажется: перевод на другое направление, добор смежных навыков параллельно с учебой, использование текущей базы как трамплина в соседнюю сферу", – резюмирует профориентолог Елена Андросова.

Материал по теме 75 тысяч грантов, 127 тысяч заявлений: куда сложнее всего поступить в Казахстане

Профессия и ее выбор – совсем не лотерейный билет, который нужно угадать с первой попытки. Это выбор, к которому важно подойти осознанно: разобраться в своих интересах, сильных сторонах и целях, изучить возможности и только потом принимать решение. Чем раньше абитуриент начнет искать ответы на важные вопросы, тем меньше будет случайности в этом выборе. Ведь успешная карьера начинается не с поступления в вуз, а с понимания, куда и зачем ты идешь.