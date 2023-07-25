Эксперты назвали плюсы и минусы кружков раннего развития

Зачастую родители начинают гонку "за талантами": записывают чадо на всевозможные кружки "юных гениев", водят по спортивным секциям, творческим студиям и курсам ментальной арифметики. Специалисты рассказали Zakon.kz, действительно ли важно занимать ребенка с раннего детства.

Нейропсихолог Денис Борисов отмечает, что, если ребенка двух лет обучать чтению, счету, различным языкам, в лучшем случае, можно наблюдать признаки утомления во время занятий.

По словам специалиста, в два года дети изучают мир через свойства предметов: вода – мокрая, а кубик громко стучит об пол, потому часто дети швыряют предметы, испытывая их на прочность.



"У ребенка трех-семи лет ведущая деятельность – игровая. А вот в семь лет – учебная, так что в этом возрасте ребенку проще усидеть на уроках". Денис Борисов

По словам Борисова, водить ребенка на занятия можно с любого возраста.

Водить можно на любые занятия, главный критерий их выбора – это готовность ребенка к получению определенного рода знаний и его интерес.

Анна Вепринцева, эксперт Института прикладной психологии в социальной сфере уверена, при выборе занятия, конечно, нужно прислушаться к желаниям ребенка.

"Взрослому важно внимательно понаблюдать за сыном или дочерью: в какие моменты ребенок радостный, довольный и увлеченный, каким делом при этом занимается, в какие игры играет, на что смотрит с интересом". Анна Вепринцева

По словам нейропсихолога Дениса Борисова, важно учитывать то, какую нагрузку выдержит конкретно ваш ребенок.

"Если ребенку "рабочая" пятидневка дается легко – в большом количестве занятий нет проблем. Но если видно, что малыш крайне сильно устает от нагрузки, занятия следует серьезно ограничить, оставив только самое необходимое". Дениса Борисов

Стоит помнить, что результат зависит не от количества уроков, а от качества и потребностей конкретного ребенка.

Кроме того, как сказано в публикации АиФ, специалисты уверены: если раньше времени "вытащить малыша из песочницы", это может серьезно сказаться на развитии речи.



Крайне важно на ранних этапах развития, до трех лет, дать возможность ребенку набегаться, напрыгаться. Именно на базе движения и ощущения открывается путь для развития всех остальных высших психических функций, в том числе речи.

Психолог Вепринцева добавляет, что, определяясь с кружком, стоит, в первую очередь, выбирать педагога – того, с которым ребенку будет хорошо.

Зайнаб Алиева, преподаватель Национального социально-педагогического колледжа заключает, что дополнительные занятия нужны: они помогают выявить способности, талант, одаренность.



"Главное здесь – не переборщить и не отбить охоту у ребенка на самом начальном этапе становления личности. Родительская помощь, поддержка и желание ребенка могут творить чудеса".

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