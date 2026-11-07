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Врач назвал неочевидную причину, которая мешает вам похудеть

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 18:10 Фото: magnific
Хронический недосып и плохой сон могут стать главным препятствием на пути к стройности. Как объясняют эксперты, нехватка отдыха не только подрывает самоконтроль и провоцирует тягу к сладкому за счет гормонального сбоя, но и снижает эффективность тренировок, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2026 года "Газете.Ru" рассказал врач-эндокринолог Александр Фарманов. По его данным, за чувство голода и насыщения отвечают гормоны грелин и лептин: первый сигнализирует о голоде, второй – о сытости.

Недосып нарушает эту регуляцию: уровень грелина растет, вызывая тягу к калорийной пище, сладкому и мучному, а самоконтроль падает, превращая еду в главный источник удовольствия. Хроническая нехватка сна бьет и по физической активности – снижает чувствительность к инсулину, ухудшает переносимость нагрузок и замедляет восстановление.

Возникает замкнутый круг: сил на движение остается меньше, а тяга к калориям растет. И хотя одна бессонная ночь к набору веса не приведет, регулярный недосып становится серьезным препятствием на пути к стройности.

"Чтобы поддерживать полноценный ночной сон, важно не только выделять достаточно времени на отдых, но и обращать внимание на условия в спальне. Свет из окна, посторонние звуки, духота или неудобная постель могут мешать расслабиться и ухудшать качество отдыха", – отметил Фарманов.

На качество сна влияет даже постельное белье: грубая ткань способна вызывать раздражение, а материалы, не пропускающие воздух и влагу, усиливают духоту и приводят к ночным пробуждениям. Поэтому текстиль стоит выбирать с учетом состава, фактуры и личных потребностей.

Сам по себе сон не гарантирует похудения – результат зависит от питания, активности, стресса и генетики, но наряду с ними он остается базой для снижения веса. Взрослому человеку в среднем требуется 7-9 часов сна в сутки. Если проблемы с засыпанием и качеством отдыха затягиваются, стоит проконсультироваться со специалистом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, может ли сокращение потребления ультрапереработанных продуктов влиять на симптомы депрессии и тревожности.

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Канат Болысбек
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