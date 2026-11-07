Раскрыты важные правила приготовления гречки

Гречка может принести организму больше пользы, если правильно ее приготовить, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Роскачества рассказали, как сохранить питательные свойства популярной крупы и каких способов приготовления лучше избегать. Их слова приводит RT.

Эксперты отмечают, что гречка отличается богатым составом и подходит даже людям, которым необходимо исключить из рациона глютен.

"В отличие от пшеницы или ржи гречка не содержит клейковины (глютена), что делает ее безопасной для людей с целиакией... По содержанию белка (12,6 г на 100 г) и сложных углеводов продукт приближается к цельнозерновым аналогам", – подчеркнули эксперты.

По данным Роскачества, регулярное употребление гречки два-три раза в неделю может положительно влиять на организм. Крупа пользуется популярностью среди спортсменов и тех, кто следит за весом, благодаря сбалансированному содержанию белков, жиров и углеводов. При этом специалисты предупреждают: увлекаться монодиетами, основанными исключительно на гречке, не стоит, поскольку такой рацион может навредить здоровью.

Как правильно готовить гречку?

Главный совет экспертов – не подвергать крупу слишком длительной термической обработке. Чтобы сохранить больше питательных веществ, гречку рекомендуют запаривать кипятком или варить не дольше 10-15 минут.

А вот обжаривание и длительное запекание, по словам специалистов, могут снизить питательную ценность продукта.

Таким образом, привычная гречневая каша может стать полезной частью рациона, если не усложнять процесс ее приготовления и соблюдать рекомендации специалистов.

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