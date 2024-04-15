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Врач составила список "обязательных" витаминных продуктов в рационе

Врач составила список &quot;обязательных&quot; витаминных продуктов в рационе, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 03:55 Фото: pixabay
Российский врач Ирина Баранова назвала витаминные бомбы, которые необходимы в рационе, особенно весной, сообщает Zakon.kz

В своем Telegram-канале доктор Баранова отметила, что рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Итак витаминные бомбы:

1. Лосось

Один из лидеров по содержанию омега-3 и других полезных жиров. Содержит много калия, фосфора, хрома, витаминов В, РР и D.

Благодаря своему составу улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови, снижается риск развития болезни Альцгеймера. В состав лосося входит антиоксидант астаксантин. Он замедляет процессы старения.

2. Брокколи

Содержит клетчатку, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, марганец, серу, витамины С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К, провитамин А. Брокколи – это прекрасный поставщик витаминов РР, U и бета-каротина.

Все это делает брокколи одним из самых сбалансированных продуктов. Этот питательный овощ улучшает состояние при эстрогенодоминировании и улучшает здоровье глаз. А высокое содержание клетчатки помогает нормализовать пищеварение.

При покупке брокколи старайтесь выбирать крепкие и ярко-зеленые соцветия.

3. Помидоры

Содержат клетчатку, пектин, каротин, витамины С и Е, все витамины группы В, фолиевую кислоту. Благодаря этому помидоры помогают поддерживать иммунитет и быстро восстанавливать силы, укрепляют память, улучшают состояние кожи и волос.

Антираковые свойства томатов подтверждены многими научными исследованиями. Появление раковых клеток предотвращает природный антиоксидант ликопин. Он же придает плодам характерный красный цвет.

Интересно, что под воздействием температуры концентрация ликопина не сокращается, а почти вдвое возрастает.

4. Авокадо

Авокадо богато полезными мононенасыщенными жирами. Последние помогают контролировать аппетит, выводят вредный холестерин и снижают риск болезней сердца.

Содержит холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н и РР, а также необходимые организму макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.

По количеству калия авокадо опережает даже бананы. Этот микроэлемент восстанавливает водно-солевой обмен в организме и повышает стрессоустойчивость.

5. Говяжья печень

Кладезь витаминов. Особенно много в ней витаминов А, С, D, Е, К, группы В. Она богата калием, кальцием, магнием, медью, натрием, селеном, фосфором, цинком, а особенно железом. Поэтому врачи и "прописывают" ее в помощь больным анемией.

Также содержит большое количество селена, который является мощным антиоксидантом.

Рекомендуется включать говяжью печень в меню тем, кто ведет активный образ жизни, в том числе и спортсменам, поскольку она содержит белок с оптимальным набором аминокислот, необходимых для организма.

Список "обязательных" витаминных продуктов гораздо больше. Для того чтобы получать различные витамины, важно включать в рацион питания продукты из всех групп: цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, рыбу, яйца, птицу, мясо, орехи, семена и т.д.

Ранее другой российский врач Екатерина Янг назвала продукты, которые лучше не покупать.

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