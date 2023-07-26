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Восемь привычек, которые продлят жизнь на 20 лет

Восемь привычек, которые продлят жизнь да 20 лет Фото: pixabay
Ученые США провели масштабное исследование, которое показало, что есть ряд привычек, которые способны продлить жизнь взрослому человеку на 20 лет и больше, сообщает Zakon.kz.

Учение изучили 720 тысяч историй людей старше сорока лет и после наблюдали за их продолжительностью жизни. Как показали исследования, здоровый образ жизни и связанный с ним привычки существенно продлевают жизнь, пишет DailyMail.

"Результаты нашего исследования показывают, что здоровый образ жизни важен как для общественного здоровья, так и для личного благополучия. Чем раньше вы начнете, тем лучше, но даже если вы сделаете небольшое изменение в свои 40, 50 или 60 лет, это все равно будет полезно". Доктор Суан-Май Нгуен, ведущий автор исследования из Медицинского колледжа Карла Иллинойса

Исследование показало, что женщины со всеми этими восемью привычками в возрасте 40 лет могут жить в среднем на 21 год дольше, чем женщины, не имеющие ни одной из этих привычек. Мужчины в возрасте 40 лет со всеми восемью привычками могут прожить в среднем на 24 года дольше, чем те, у кого их нет.

Доктор Суан-Май Нгуен отмечает, что в ходе исследования они были удивлены, что даже одна или две привычки существенно влияют на продолжительность жизни.

Исследование включало в себя наличие у испытуемых: отказа от курения, отсутствие регулярного употребления алкоголя, а также наркотиков, правильное питание, хороший сон, управление стрессом, физическую активность и отношения с другими людьми, которые вызывают положительные эмоции.

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