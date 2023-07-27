Летний зной: чем опасен кондиционер?

Во многих регионах Казахстана стоит изнурительная жара. Вне помещений жители спасаются в тени и у воды, а в квартирах и офисах невозможно находиться без кондиционеров и вентиляторов. Zakon.kz выяснял, так ли безобидно искусственное создание спасительного бриза, дарящее ощущение прохлады.

В жаркий сезон не утихают офисные войны любителей и противников кондиционеров. Нередко за включение и выключение кондиционера разыгрывается настоящая борьба. В бурном споре коллеги высказывают свои аргументы "за" и "против" охлаждающего агрегата, рассказывая о своих болячках и вспоминая жалобы пострадавших от потока холодного воздуха. Для одних кондиционер – спасение, другие в нем видят угрозу для здоровья.

Мы выяснили у специалистов, насколько страшилки соответствуют действительности, какая польза от этого бытового прибора и как избежать вреда для здоровья.

Врач оториноларинголог Университетской клиники НАО КазНМУ имени Асфендиярова Марина Кириллова рассказала о возможном негативном воздействии кондиционеров на состояние функции ушей, горла и носа. Так, по мнению специалиста, помимо множества положительных свойств кондиционеров, они могут стать источниками болезней в жаркую погоду.

"У людей часто возникают острые респираторные заболевания, что связано с резкой разницей температур в помещении и на улице. Также кондиционеры увеличивают сухость воздуха, который раздражает слизистую и способствует возникновению ринитов, ларингитов, фарингитов, либо обострению этих хронических заболеваний". Марина Кириллова

Лучше, чтобы охладитель располагался подальше от рабочего места и не дул в спину и в уши. Если на улице +35+40°C, то оптимальная температура кондиционера, чтобы человек не заболел, должна быть не ниже 22°C.

Кроме того, в неочищенных фильтрах часто обнаруживаются бактерии, грибки и различные аллергены. Поэтому у людей развиваются различные бактериальные или грибковые инфекции верхних дыхательных путей, в том числе и пневмония, а также возникает аллергия.

Подробнее о влиянии кондиционеров на дыхательные пути и легкие рассказала врач-пульмонолог, магистр медицины Салтанат Ким. Она пояснила, что опасность прежде всего кроется в том, что конденсат, расположенный в устройствах, при нагревании до +30+35°C во время сильной жары является отличной средой обитания разнообразных бактерий.

"Наиболее опасная среди них – это легионелла, которая вызывает тяжелую двустороннюю пневмонию. Помимо этого, наличие и распространение бактерий из кондиционеров может привести к обострениям хронических заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиальная астма и ХОБЛ". Салтанат Ким

Справедливости ради, продолжила специалист, хочется отметить, что не все кондиционеры представляют такую опасность для легких. Такие случаи чаще всего фиксируют в местах, где здания оборудованы разветвленной централизованной системой кондиционирования воздуха, – там влага отстаивается некоторое время и контактирует с подаваемым в воздуховоды воздухом.

"Однако известны случаи так называемых "летних" вспышек заболеваемости пневмонией среди офисных работников. В связи с чем имеет смысл регулярно менять фильтры или устанавливать современные кондиционеры со встроенными бактерицидными фильтрами". Салтанат Ким

Заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 21 Салтанат Анесова сообщила, что кондиционер может привести к серьезным последствиям в здоровье детей.

По словам врача, у детей плохо развит центр терморегуляции, поэтому в жаркую погоду оптимальная температура воздуха на кондиционере должна быть установлена не ниже +24+27°C.

"В жаркую погоду ребенок может потеть, чувствовать себя некомфортно, возникает большой риск для развития сыпи на теле – это результат забитых потовых желез. В слишком теплом помещении у ребенка может даже повыситься температура, которая может привести к серьезным травмам жизненно важных органов или даже смерти. Но слишком холодный воздух может препятствовать циркуляции крови и подавлять аппетит. Воздух от кондиционера не должен дуть прямо на ребенка. Также кондиционер сушит воздух в помещении, поэтому в обязательном порядке необходимо увлажнять воздух". Салтанат Анесова

Кроме того, по словам врача, необходимо не менее одного раза в год чистить фильтры в кондиционерах, проветривать помещения, обеспечивая приток свежего воздуха, а также учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.

Стоит отметить, что это самый распространенный миф о кондиционерах – бытовой прибор дает приток свежего воздуха с улицы. В реальности же кондиционер пропускает через себя воздух исключительно в помещении и выдувает его более низкой температурой обратно.