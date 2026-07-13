Как регионы Казахстана переживают летний зной – фоторепортаж

Пока северяне спешат поймать редкие жаркие дни на пляжах, жители юга спасаются в парках, у фонтанов и меняют привычный ритм жизни. Как регионы Казахстана переживают аномально высокие температуры, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Жара на радость в Петропавловске

В Петропавловске короткое северное лето ласково балует горожан погожими солнечными деньками и устойчивой жарой. Столбик термометра держится на отметке плюс 32°C. Местные стараются не пропустить каждую минуту долгожданного тепла. На городском пляже в новом экопарке "Кызылжар" в эти дни яблоку негде упасть.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В регионе, где зима длится целых полгода, а сорокоградусные морозы – дело привычное, нынешнее жаркое лето – настоящий подарок. Ласковое солнышко так и манит погреться на пляже и окунуться в теплую воду. К слову, и в водоемах в регионе нынче на редкость тепло. "Вода, как парное молоко", – в голос радуются петропавловцы, заходя в озеро Пестрое, на котором расположен городской пляж.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Такой редкой жаре северяне рады и проводят на пляже целыми семьями.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Завораживающее зрелище – фонтаны. На пляже они бьют даже прямо из озера. Резвые струи воды на берегу отдыхающие с удовольствием используют как водный массаж.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Маленькие непоседы резвятся на новых детских площадках. Горки, батуты, лабиринты увлекают малышей. Спортсмены находят себя на волейбольной площадке. Удовольствие два в одном: и разминка, и впечатляющий загар под палящим солнцем.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В ближайшие дни синоптики обещают дожди, но жители не унывают. Люди, которые видят тридцатиградусную жару считанные недели в год, давно проверили: вода на городском пляже в такие дни ощущается еще более теплой. А значит, пляжному сезону непогода не помеха.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Как кызылординцы в +45°С спасаются от жары

Казалось бы, местные жители давно должны привыкнуть к южному зною, однако каждый сезон вновь ищут способы легче перенести изнуряющее пекло. Летом столбики термометров здесь нередко поднимаются выше +40 градусов, а в отдельные дни воздух раскаляется еще сильнее. Например, в июле 2021 года в Кызылорде был установлен температурный рекорд в +46,5°С.

Каждый день с утра и до вечера по улицам города ездят поливальные машины. Питьевую воду на улицах не раздают, как практикуется в других странах, поэтому люди научились бороться с жарой сами.

"Меняю привычный распорядок дня. Встаю ранним утром, часов в 6, готовлю обед, возможно, еще что-то по дому. Потом еду на работу на автобусе. Но у нас в городе все автобусы с кондиционерами, поэтому здесь проблем нет. В кабинете, где работаю, тоже кондиционер. Все остальные дела начинаю ближе к вечеру, когда солнце уже не так беспощадно", – говорит кызылординка Сания Асмагамбетова.

В городе два коммунальных пляжа и один бассейн. Кто-то оправляется туда, но большинство все же выбирают зоны отдыха с бассейнами. Вечером в местных парках собираются целыми семьями: дети играют на площадках, молодежь гуляет, а пожилые люди отдыхают в тени деревьев.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Особой популярностью пользуются набережная Сырдарьи и городские зоны отдыха, а также недавно открывшийся после реконструкции Президентский парк.

"Спасаемся от жары здесь: свежий воздух, фонтаны, спортивные и игровые площадки. На лужайках можно полежать в тени цветов и деревьев, в беседках перекусить, поэтому мы сегодня с утра здесь с детьми и пока не спадет жара, будем в парке ", – говорит кызылординка Айдана Мусаева.

Не забывают жители и о традиционных напитках. Вместо сладкой газировки многие выбирают охлажденный зеленый чай, айран, шубат или кумыс. Они не только хорошо утоляют жажду, но и помогают легче переносить зной. В жаркие дни меняется и рацион. На столах чаще появляются свежие овощи, фрукты, арбузы и дыни, которыми славится Кызылординская область. Легкая пища позволяет чувствовать себя комфортнее даже в самые знойные часы.

Несмотря на экстремальную жару, жизнь в Кызылорде не останавливается. С наступлением вечера город словно оживает: открываются летние террасы, на улицах становится многолюдно, дети катаются на велосипедах и самокатах, а семьи выходят на прогулки. За долгие годы кызылординцы научились жить в гармонии с жарким климатом, превращая летний зной не в препятствие, а в особенность своего города.

Семей: жара набирает обороты

Семейчане больше месяца изнывали от зноя. После небольшой передышки с дождями, ветрами и понижением температуры лето снова набирает обороты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра в Семее обещает подняться выше 35°С.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Горожане охлаждаются на городских пляжах. В 2026 году для летнего купального отдыха оборудовали три зоны на берегу Иртыша. Впервые за несколько десятилетий они встречают людей продуманной инфраструктурой. Их капитально отремонтировали и открыли для жителей.

Однако в начале июля горожане устроили "народную инвентаризацию": украли несколько лежаков и скамеек, сломали шлагбаум и лавочку. В связи с этим оставшуюся пляжную мебель было решено сдавать в аренду. Об этом заявил аким Семея Адлет Кожанбаев. По его мнению, так люди научатся ценить народное имущество.

"Чувствуется бескультурье. К сожалению, люди не ценят то, что для них делают. Вход на пляжи будет свободным и бесплатным, как и всегда. На аренду лежаков и шезлонгов установим символическую плату", – объявил глава города на встрече с общественниками.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Кстати, этим летом семейчане остались без двух главных городских фонтанов. В середине мая 2026 года на центральной площади затеяли ремонт. Водные композиции в виде чаш разобрали до основания. На их месте обещают построить сухие фонтаны.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Аквапарк также стал частой темой обсуждения в жаркие дни. Вместо головокружительных водных развлечений – ностальгия по утраченной инфраструктуре. С 2024 года он пустует и приходит в запустение, о чем мы писали в нашем репортаже.

Однако в этом году городская администрация впервые серьезно заговорила о его восстановлении. Сейчас на городском и областном уровне проводят переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми восстановить аквапарк.

Весь июнь в Семее врачи отмечали рост обращений за медицинской помощью: станция скорой помощи принимала до 500 вызовов в сутки. Наибольшая нагрузка пришлась на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Врачи предупреждают – впереди очередная волна жары и горожанам лучше беречь себя, не выходить на улицу без надобности.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Актау: влажность делает жару невыносимой

Жители Актау отмечают, что нынешнее лето прохладнее предыдущих. Если в прошлые годы в самый жаркий месяц – в июле – столбики термометров поднимались выше 45°С, а на солнце и до 50 градусов (можно было даже жарить яичницу на песке), то в этом году лето, похоже, дает актаусцам передышку. Частые туманы и прохладный ветер с моря позволяет ненадолго забыть про жару.

Но сильный зной летом в Актау – это полбеды. Из-за близости к морю здесь постоянная высокая влажность, что порой делает жару невыносимой. Поэтому жители и гости города ищут самые разные способы спастись от палящего солнца.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Одним из самых популярных мест отдыха остается побережье Каспийского моря. Пляжи в жаркие дни заполнены отдыхающими, которые охлаждаются в воде и проводят время у берега. Некоторые предпочитают загорать прямо в городской черте – на прибрежных скалах и камнях, наслаждаясь морским пейзажем.

Любители активного отдыха отправляются на прогулки на катамаранах. Чем дальше от берега, тем свежее становится ветер, а прохладные брызги волн помогают легче переносить жару.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Но особенно тяжело людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Врачи советуют поберечься и не рисковать.

"На приемах я всегда прошу пациентов внимательнее отнестись к своему здоровью в жару. Не стоит рисковать и гулять с 11 до 17 часов – это самый пик солнечной активности. Также нужно обязательно пить воду, даже если вы не испытываете жажды, носить легкую одежду светлых тонов и не забывать про головной убор. Периодически стоит заходить в прохладные помещения, и, конечно, регулярно контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови, а пациентам с сахарным диабетом нужно особенно тщательно следить за своим состоянием. При появлении слабости, головокружения, учащенного сердцебиения, одышки или боли в области сердца немедленно обратитесь за медицинской помощью", – советует врач ВОП поликлиники №2 город Актау Рахым Андабек.

Одна из гостей Актау – Аяулым Бисенова – приехала из Павлодара к родственникам. Женщина рассказывает, что в квартире вышла из строя сплит-система.

"Сестра мне посоветовала намочить простынь. И да, стало намного легче. На улице всегда держу при себе воду и полотенце – его можно положить на шею и лоб, сразу становится легче. А еще заранее приобрела портативный вентилятор – он очень выручает", – говорит Аяулым Бисенова.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Несмотря на высокую температуру, немало людей можно встретить и на Скальной тропе. Здесь гуляют, любуются морем и фотографируются, особенно ближе к вечеру.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Однако в самые жаркие часы дня улицы заметно пустеют. Большинство жителей предпочитает переждать полуденный зной дома или в помещениях с кондиционерами, а на прогулки выходить только вечером, когда солнце уже не так беспощадно, а морской бриз приносит долгожданную прохладу.