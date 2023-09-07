Врачи рассказали, как планировать беременность при сахарном диабете, сообщает Zakon.kz.

Если женщине диагностировали сахарный диабет 1 или 2 типа, у нее может быть более высокий риск: крупный ребенок увеличивает риск трудных родов, стимуляцию родов или необходимость кесарева сечения, может произойти выкидыш.



Женщины с сахарным диабетом, независимо от того, беременны или нет, подвержены риску развития проблем с глазами и почками (диабетическая ретинопатия и нефропатия). Беременность может увеличить риск их развития и усугубить существующие проблемы.

Если у женщины сахарный диабет 1 или 2 типа, то ее ребенок может подвергаться более высокому риску, это:

проблемы с сердцем и дыханием после рождения,

развитие ожирения или диабета в более позднем возрасте,

ребенок может родиться с врожденными дефектами, в частности, с аномалиями сердца и нервной системы, родиться мертвым или умереть вскоре после рождения.

Правильное управление сахарным диабетом до и во время беременности поможет снизить эти риски.

Женщины с диабетом в пять раз чаще рожают недоношенных детей.

"Беременность нужно планировать. Прежде чем пытаться зачать ребенка, обратитесь за советом к своему врачу эндокринологу по поводу планирования беременности. Вам следует один раз в три месяца сдавать анализ на гликированный гемоблобин. Если вы не можете снизить уровень ниже 6,5%, постарайтесь максимально приблизить его, чтобы снизить риск осложнений для вас и вашего ребенка. Если его уровень выше 10%, настоятельно рекомендуем не пытаться зачать ребенка, пока он не приблизится к целевым значениям", – рассказала врач эндокринолог отделения терапии №1 НИИ кардиологии и внутренних болезней Балнур Султанова.

Если у женщины сахарный диабет и она пытается забеременеть, то необходимо ежедневно принимать 5 мг фолиевой кислоты (до 12 недель беременности). Прием фолиевой кислоты помогает предотвратить развитие у ребенка врожденных дефектов, таких как расщепление позвоночника и диабетическая фетопатия. Если женщина принимает таблетки для контроля сахарного диабета, то следует перейти на инъекции инсулина.

Нужно будет чаще контролировать уровень глюкозы в крови во время беременности, потому что тошнота и рвота во время беременности могут повлиять на его уровень. Врач или акушерка могут проконсультировать женщину по этому поводу.

Во время беременности необходимо регулярное обследование глаз для проверки наличия признаков диабетической ретинопатии. Она поддается лечению, если ее выявить на ранней стадии. Нужно провести циклоскопию.

При диабете рекомендуется рожать под руководством консультанта. Врачи могут порекомендовать раннее начало родов. Это связано с тем, что может возникнуть повышенный риск осложнений для женщины или ребенка.

После беременности не потребуется столько инсулина для контроля уровня глюкозы в крови. Женщина должна иметь возможность снизить дозу инсулина до дозы, которая была до беременности, или вернуться к таблеткам, которые принимала до беременности. Нужно поговорить об этом со своим врачом эндокринологом.

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