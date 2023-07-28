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Эксперт в области моды рассказала, что стало немодным этим летом

Эксперт в области моды рассказала, что стало немодным этим летом Фото: pixabay
Стилист, эксперт в области моды Марина Герман заявила, что рейтинг антитрендов возглавляют короткие женские шорты с кружевами, бисером и большим количеством "рванины", сообщает Zakon.kz.

По информации Moslenta.ru, Герман отметила, что лаконичные шорты без лишних деталей по-прежнему актуальны, как и топы из атласа или шелка.

Далее стилист заявила, что в антирейтинг вошли платья и юбки с басками. Лучше выбрать платье свободного кроя модели парашют. Либо, наоборот, полуприлегающее или прилегающее платье по фигуре из трикотажа в длине макси. Один из интересных вариантов – модель беби-долл с рукавами-буфами.

На смену брюкам-дудочкам, по словам стилиста, пришли свободные палаццо (длинные брюки свободного кроя с высокой посадкой), брюки прямого кроя, брюки-бананы длиной семь восьмых с защипами. Узкие рубашки из льна рекомендуется заменить рубашками свободного кроя.

Потеряла актуальность и обувь с перфорацией. Герман посоветовала купить босоножки, слингбэки или балетки.

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