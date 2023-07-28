Эксперт в области моды рассказала, что стало немодным этим летом
По информации Moslenta.ru, Герман отметила, что лаконичные шорты без лишних деталей по-прежнему актуальны, как и топы из атласа или шелка.
Далее стилист заявила, что в антирейтинг вошли платья и юбки с басками. Лучше выбрать платье свободного кроя модели парашют. Либо, наоборот, полуприлегающее или прилегающее платье по фигуре из трикотажа в длине макси. Один из интересных вариантов – модель беби-долл с рукавами-буфами.
На смену брюкам-дудочкам, по словам стилиста, пришли свободные палаццо (длинные брюки свободного кроя с высокой посадкой), брюки прямого кроя, брюки-бананы длиной семь восьмых с защипами. Узкие рубашки из льна рекомендуется заменить рубашками свободного кроя.
Потеряла актуальность и обувь с перфорацией. Герман посоветовала купить босоножки, слингбэки или балетки.
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