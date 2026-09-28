Как отличить паническую атаку от сердечного приступа – невролог

Боль или дискомфорт в груди, учащенное сердцебиение и внезапный сильный страх могут возникать как при панической атаке, так и при сердечном приступе. Поэтому в некоторых случаях отличить одно состояние от другого самостоятельно бывает непросто, сообщает Zakon.kz.

По словам невролога Ольги Бутенко, у панической атаки и инфаркта действительно есть ряд общих симптомов. Об этом она рассказала в разговоре с "Лентой.ру".

Среди них:

учащенное сердцебиение,

нехватка воздуха,

головокружение,

повышенная потливость,

боль или дискомфорт в груди.

Однако при панической атаке симптомы, как правило, возникают внезапно и быстро достигают максимальной интенсивности.

"Человеку во время приступа кажется, что вот-вот случится катастрофа или он умрет. Может появиться дрожь, дыхание учащается, руки и область вокруг рта немеют или их начинает покалывать. Потом паническая атака идет на спад, хотя слабость и тревога проходят не сразу", – рассказала Бутенко.

При сердечном приступе характер боли может отличаться. Как объяснила врач, она чаще бывает давящей, жгучей или сжимающей. Иногда вместо боли человек ощущает тяжесть за грудиной. Неприятные ощущения при этом могут распространяться в руку, плечо, спину, шею или нижнюю челюсть.

Среди других возможных признаков инфаркта невролог назвала: холодный пот,

тошноту,

одышку,

сильную слабость.

Особую осторожность следует проявить, если сильная боль или ощущение сдавления в груди возникли впервые и не проходят длительное время. При одышке, холодном поте, выраженной слабости или потере сознания необходимо обращаться за экстренной медицинской помощью.

"Панической атакой нельзя объяснять впервые возникшую сильную боль в груди, пока не исключены опасные причины. Сам по себе страх еще не доказывает, что приступ имеет психологическую природу", – подчеркнула невролог.

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