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Жизнь с чистого листа: психолог рассказал о "феномене понедельника"

Жизнь с чистого листа: психолог рассказал о феномене понедельника Фото: pixabay
Каждую неделю миллионы людей обещают начать новую жизнь со следующего понедельника. Кандидат психологических наук, психоаналитик и сомнолог Алексей Мелехин рассказал, в чем же заключается его суть, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает специалист, что "феномен понедельника" выражается в том, что существуют некие установки: начать, должен, быстро, мобилизируйся, сжигай. Его часто называют феноменом новой жизни.

Однако феномен является такой установкой, которая часто приводит к срывам, говорится в публикации АиФ.

"Человек слишком мобилизируется, тратит сверх всякой меры свои физические и психические ресурсы, что приводит к тому, что уже к середине недели он сильно устает, у него происходит выгорание и начинается раздражительность".Алексей Мелехин

Как правило, уточняет он, тут речь идет о том, что человек все пытается сделать искусственным образом – как мобилизировать себя, так и замотивировать.

"При этом феномене встречаются различные утренние боли, которые продолжаются и в течение дня. При этом стоит понимать, что мы все подвержены такому феномену, потому что все люди находятся в режиме постоянной гонки".Алексей Мелехин

По словам психоаналитика, бороться с этим не нужно.

"Главное, что надо сделать – проследить, есть ли у вас цикл взлетов и падений, выражающийся в том, что человек начинает резко мобилизироваться, суетиться, а потом резко происходит упадок сил, появляется депрессивность, раздражительность, слезливость, боли в теле и состояние разбитости, как будто все батарейки сели. И тут надо ответить себе на вопрос: а чем же вызвано такое отношение к себе, такое самоистощающее поведение, когда нужно измотать себя".Алексей Мелехин

В заключении Мелехин подчеркивает, если самостоятельно замедлиться и разобраться не получается, стоит обратиться за помощью к профессионалу.

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