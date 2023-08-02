Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дерматолог рассказала, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Дерматолог рассказала, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами Фото: pixabay
Врач-дерматолог Дамира Айсина рассказала в чем заключается опасность сна с мокрыми волосами, сообщает Zakon.kz

По информации "МедикФорум" Айсина считает, то ложиться спать с влажными волосами не следует, поскольку ткань удерживает влагу на коже головы, не позволяя ей полноценно испариться и высохнуть. На следующее утро даже можно проснуться с немного влажными волосами.

Дерматолог предупредила, что такое длительное воздействие влаги на кожу головы может привести к ее раздражению, повлиять на возникновение неприятного запаха.

Кроме того, избыточная влажность может нарушить естественный баланс кожи головы и спровоцировать появление перхоти. Если наволочки меняются не слишком часто, на них с головы оседает много жира, бактерий, грибков, и в сочетании с мокрыми волосами все это способно привести к шелушению и более серьезным проблемам с кожей головы.

Ранее мы публиковали советы специалистов как уснуть после внезапного пробуждения среди ночи.


Читайте также

Несколько способов замариновать мясо для шашлыка

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления