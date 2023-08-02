Дерматолог рассказала, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Врач-дерматолог Дамира Айсина рассказала в чем заключается опасность сна с мокрыми волосами, сообщает Zakon.kz

По информации "МедикФорум" Айсина считает, то ложиться спать с влажными волосами не следует, поскольку ткань удерживает влагу на коже головы, не позволяя ей полноценно испариться и высохнуть. На следующее утро даже можно проснуться с немного влажными волосами.

Дерматолог предупредила, что такое длительное воздействие влаги на кожу головы может привести к ее раздражению, повлиять на возникновение неприятного запаха.

Кроме того, избыточная влажность может нарушить естественный баланс кожи головы и спровоцировать появление перхоти. Если наволочки меняются не слишком часто, на них с головы оседает много жира, бактерий, грибков, и в сочетании с мокрыми волосами все это способно привести к шелушению и более серьезным проблемам с кожей головы.

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