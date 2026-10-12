Почему одни стареют раньше других: что влияет на состояние кожи
В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что первые морщины могут появляться в разном возрасте – у одних людей уже в 20 лет, у других ближе к 30. На состояние кожи также влияют склонность к воспалениям, высыпаниям и образованию рубцов.
По словам эксперта, для поддержания здоровья кожи не стоит злоупотреблять косметическими процедурами. В ежедневном уходе важны очищение, использование тоника или лосьона и легкого увлажняющего крема.
Кроме того, Гришина подчеркнула значение достаточного потребления воды с учетом массы тела и физической активности, а также полноценного сна.
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