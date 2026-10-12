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Советы

Почему одни стареют раньше других: что влияет на состояние кожи

Почему одни стареют раньше других: что влияет на состояние кожи, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 23:46 Фото: magnific.com
Дерматолог Натэла Гришина заявила о том, что красивая кожа во многом зависит от генетики, однако правильный уход помогает поддерживать ее здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что первые морщины могут появляться в разном возрасте – у одних людей уже в 20 лет, у других ближе к 30. На состояние кожи также влияют склонность к воспалениям, высыпаниям и образованию рубцов.

По словам эксперта, для поддержания здоровья кожи не стоит злоупотреблять косметическими процедурами. В ежедневном уходе важны очищение, использование тоника или лосьона и легкого увлажняющего крема.

Кроме того, Гришина подчеркнула значение достаточного потребления воды с учетом массы тела и физической активности, а также полноценного сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач заявила о том, что заложенность носа, чихание и кашель без температуры, которые сохраняются неделями, могут быть признаками аллергии на домашнюю пыль.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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