Замедляющие старение овощи назвала диетолог

Врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова перечислила овощи, которые помогут замедлить старение организма, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста по питанию, в рацион необходимо включить 12 овощей. Они помогут сохранить молодость и красоту, передают Известия.

Кале, или кудрявая капуста. В ней содержатся белки и аминокислоты. Этот низкокалорийный продукт богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, полезен для сердца и обладает противовоспалительными свойствами.

Морковь богата бета-каротином, трансформирующимся в организме в ретинол – витамин молодости и красоты. В состав корнеплода входит большое количество антиоксидантов, что делает его продуктом, замедляющим процесс старения. Потребление моркови помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, укрепляет кости, улучшает зрение и состояние кожи и волос. Морковь лучше употреблять в сыром виде.

Брюссельская капуста содержит специфический антивозрастной антиоксидант кемпферол. Он укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от окислительного повреждения, помогает выводить из организма токсины и обладает активным противовоспалительным действием.

Капуста белокочанная содержит огромное количество питательных веществ. В состав входят калий, магний, фосфор, кальций и железо, витамины А, В1, В2, В6, C, E, РР, U. Витамин С участвует в восстановлении тканей и образовании коллагена. Витамин К играет важную роль в обмене веществ. Капуста благотворно влияет на работу сердца и желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет и борется с воспалением. Ее можно есть в квашеном виде.

Шпинат является питательным и низкокалорийным продуктом, богатым клетчаткой и антиоксидантами. Он очень полезен для сердца и глаз, снижает артериальное давление, улучшает когнитивные функции, защищает от некоторых хронических заболеваний и рака. Однако людям с гиперурикемией и подагрой этот овощ в большом количестве употреблять не рекомендуется.

Брокколи содержит сульфорафан, который известен антиоксидантным и противовоспалительным действием. Брокколи улучшает пищеварение, полезна для сердца и мышц, помогает предотвратить развитие рака. В многочисленных исследованиях доказан мощный антивозрастной эффект.

Зеленый горошек содержит много белка, а также мощные фитохимические антиоксиданты, помогающие бороться с воспалением и защищающие от окислительного стресса. В нем также есть витамины группы В, А, С, К, Е, H, биотин, ниацин. Горошек можно употреблять и в замороженном виде. При этом от консервированного горошка лучше отказаться из-за содержащейся в нем соли.

Зеленая фасоль богата клетчаткой, белками и является хорошим источником витаминов и минералов. Продукт дает чувство сытости, что помогает контролировать вес. Добавление продукта в пищу поддерживает здоровье сердца, снижает артериальное давление и уменьшает воспаление.

К полезным для здоровья и красоты овощам она также отнесла спаржу, сельдерей, цветную капусту и свеклу. Врач рекомендовала включить эти овощи в свой рацион, так как в сутки взрослый человек должен потреблять не менее 30 г растительной клетчатки. Однако при наличии каких-либо противопоказаний и хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.

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