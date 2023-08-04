"Магическое число": сколько раз в неделю заниматься, чтобы укрепить мышцы и подтянуть фигуру

Австралийские исследователи провели анализ и выявили "магическое число" посещений зала, которое приведет к заметному результату, сообщает Zakon.kz.

Как показали недавние исследования ученых, посещение тренажерного зала три раза в неделю приведет к значительному результату тех, кто желает похудеть или увеличить мышечную массу. Результаты опубликованы в научном журнале.

Ученые сравнили две группы людей, одна из которых посещала занятия два раза в неделю, другая занималась три раза. Результаты показали, что трехсекундное занятие на бицепс три раза в неделю эффективнее на 4 процента двухразового занятия.

Исследователи считают, что эксперимент доказывает, что более частые тренировки приводят к желаемому результату быстрее. При этом необходимо не забывать про обязательный отдых, в котором нуждаются мышцы.

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