"Магическое число": сколько раз в неделю заниматься, чтобы укрепить мышцы и подтянуть фигуру
Как показали недавние исследования ученых, посещение тренажерного зала три раза в неделю приведет к значительному результату тех, кто желает похудеть или увеличить мышечную массу. Результаты опубликованы в научном журнале.
Ученые сравнили две группы людей, одна из которых посещала занятия два раза в неделю, другая занималась три раза. Результаты показали, что трехсекундное занятие на бицепс три раза в неделю эффективнее на 4 процента двухразового занятия.
Исследователи считают, что эксперимент доказывает, что более частые тренировки приводят к желаемому результату быстрее. При этом необходимо не забывать про обязательный отдых, в котором нуждаются мышцы.
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