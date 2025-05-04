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Советы

Шесть шагов для подтянутой фигуры от эксперта

совет, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 22:52 Фото: pixabay
Врач Картик Кумар назвал шесть шагов для того, чтобы иметь подтянутую фигуру, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Men Today специалист отметил, что для начала стоит заниматься по 15 минут в день интенсивными упражнениями. Далее необходимо укреплять основные мышцы: планку – для корпуса, обратные скручивания – для нижней части пресса, а езда на велосипеде – для боковых мышц пресса.

Следующим шагом, по словам эксперта, стоит уделить время силовым тренировкам. Далее врач посоветовал выполнять кардио каждый день, в частности кататься на велосипеде или плавать. Кроме того, нужно пить больше воды и изменить свой рацион.

Ранее эксперт назвал пять проверенных способов ускорить похудение.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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