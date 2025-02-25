Любителям чая понравится: ученые доказали важную особенность напитка

Ученые Северо-Западного университета (США) провели исследование, которое показало, что чайные листья способны поглощать такие вредные вещества, как свинец и кадмий, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным в журнале ACS Food Science & Technology результатам исследования, ионы тяжелых металлов прилипают к поверхности листьев, и их можно удалить, просто выбросив использованный чайный пакетик, пишет Healthy. То есть, чай – не только популярный напиток, но и природный фильтр.

Исследователи выяснили, что чай может эффективно очищать воду, особенно если он заварен на длительное время. Стандартное заваривание (3-5 минут) удаляет до 15% свинца, более длительное заваривание может помочь очистить воду почти полностью.

В рамках эксперимента команда исследовала различные виды чая – черный, зеленый, белый, улун, а также ромашковый и роибош (красный). Результаты показали, что чайные пакетики из целлюлозы (натурального материала, производимого из древесной массы) работают гораздо эффективнее других типов пакетов, таких как нейлоновые и хлопковые, которые не удаляют тяжелые металлы.

"Чем дольше время погружения чайных листьев в воду, тем больше загрязняющих веществ адсорбируется", – отметил один из авторов исследования Бенджамин Шиндель.

Время заваривания и размер чайных листьев играют ключевую роль в этом процессе. Чем больше поверхность чайных листьев открыта, тем больше металлов можно удалить из воды. Например, черный чай с мелкими листьями оказывает большее влияние на очистку воды, чем цельные листья. Лучший результат показал черный чай, следом за ним по эффективности оказался зеленый.

Оптимальное время заваривания черного чая – 3-5 минут. Это время позволяет чаю раскрыть вкус и аромат, а также эффективно очищать воду от загрязняющих веществ, таких как свинец. Если заваривать чай дольше, то можно получить слишком крепкий напиток с высоким содержанием кофеина, который способен вызвать беспокойство, бессонницу или проблемы с сердечно-сосудистой системой у чувствительных людей.

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