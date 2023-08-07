Какие продукты противопоказаны кормящей маме

О пользе грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка рассказала главный педиатр Астаны Дана Абельгазина, передает Zakon.kz.

Доля матерей, предпочитающих естественное вскармливание младенца, выросла в Казахстане за 17 лет в два раза. Если в 2006 году кормление ребенка грудью выбирали 36% матерей, то в 2023 году этот показатель составил 72%. Такие данные озвучила на брифинге в столичной Службе коммуникаций главный педиатр Астаны Дана Абельгазина.



"При кормлении грудью нежелательно употреблять в больших количествах продукты, которые могут спровоцировать аллергические реакции. Это, прежде всего, цитрусы, орехи, специи. Их можно есть в небольших количествах только если нет аллергического фона или предрасположенности и у матери, и у младенца. Ни в коем случае нельзя кормящей матери употреблять маринады, консервы, еду и напитки с красителями и ароматизаторами". Дана Абельгазина

Она также отметила, что материнское молоко – это самое полезное, что может создать для ребенка природа.

"В первые минуты жизни новорожденного кладут на грудь матери. При этом в организме женщины вырабатывается окситоцин, который способствует сокращению матки, что облегчает восстановление после родов. Материнское молоко является идеальной пищей для младенца. Его не нужно подогревать, готовить, оно стерильно, безвредно. Кроме того, в нем содержатся необходимые для организма малыша гормоны и ферменты, антитела, которые формируют иммунитет младенца. Естественное вскармливание формирует правильный прикус у ребенка, снижает вероятность детских стоматологических патологий, в том числе – кариеса. Кроме того, у детей, которые находятся на грудном вскармливании, значительно снижается вероятность развития в будущем сахарного диабета, ожирения, гипертонии и атеросклероза". Дана Абельгазина

Главный педиатр Астаны подчеркнула, что естественное вскармливание создает тесный эмоциональный контакт младенца с матерью, что благоприятно воздействует на психику ребенка. Доказано, что грудное молоко способствует развитию интеллекта у ребенка. А у женщин, которые кормят естественным путем, снижается риск онкологических заболеваний, в первую очередь – рака молочной железы и яичников.

По данным столичного Управления общественного здравоохранения, в Астане ежедневно рождается 70-80 младенцев. Только за 6 месяцев 2023 года в городе родилось более 15 тысяч малышей.

В начале августа при поддержке ВОЗ проходит всемирная неделя естественного вскармливания. В этом году она посвящена трудовым правам кормящих матерей.