Эксперт дал ряд советов, как быстро убрать синяк
Фото: pixabay
Травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал о том, как быстро убрать синяк, сообщает Zakon.kz.
По его словам, легкие травмы в виде удара о мебель врач советует снимать "Гепариновой мазью" или "Лиотоном". Если же ситуация более серьезная, он посоветовал обратиться к травматологу и пройти необходимое обследование.
"Придется ограничить спортивную активность на время выздоровления. Также в случаях гематом конечностей применяется компрессионный трикотаж либо простой эластичный бинт, чтобы создать небольшую компрессию в области гематомы", – рассказал "Газете.Ru" Саутин.
Кроме того, травматолог отметил, что синяк может быть проявлением глубоких травм в тканях.
"Например, при разрыве мышцы через несколько дней может появиться подкожная гематома, которую мы называем синяком. Это следствие того, что кровь из разорвавшейся мышцы постепенно выходит на поверхность и пропитывает ткани, которые мы уже можем видеть", – уточнил Саутин.
При возникновении обширных синяков доктор посоветовал проконсультироваться с хирургом.
Ранее Zakon.kz составил чек-лист того, что нужно сделать дома до наступления холодов.
Материалы новостного
характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения
посоветуйтесь со специалистом.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript