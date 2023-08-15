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Эксперт дал ряд советов, как быстро убрать синяк

советы, врач Фото: pixabay
Травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал о том, как быстро убрать синяк, сообщает Zakon.kz.

По его словам, легкие травмы в виде удара о мебель врач советует снимать "Гепариновой мазью" или "Лиотоном". Если же ситуация более серьезная, он посоветовал обратиться к травматологу и пройти необходимое обследование.

"Придется ограничить спортивную активность на время выздоровления. Также в случаях гематом конечностей применяется компрессионный трикотаж либо простой эластичный бинт, чтобы создать небольшую компрессию в области гематомы", – рассказал "Газете.Ru" Саутин.

Кроме того, травматолог отметил, что синяк может быть проявлением глубоких травм в тканях.

"Например, при разрыве мышцы через несколько дней может появиться подкожная гематома, которую мы называем синяком. Это следствие того, что кровь из разорвавшейся мышцы постепенно выходит на поверхность и пропитывает ткани, которые мы уже можем видеть", – уточнил Саутин.

При возникновении обширных синяков доктор посоветовал проконсультироваться с хирургом.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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