Травматолог раскрыл секрет, как избежать падений на катке

Российский травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал, какие коньки нужно выбирать, чтобы не упасть на катке и не повредить голеностоп или другие части тела, сообщает Zakon.kz

По информации NEWS.ru врач подчеркнул, что коньки важно брать только своего размера. Причем это правило относится как к прокатным, так и к покупным конькам.

Травматолог пояснил, что подобранная по размеру обувь будет хорошо фиксировать голеностопный сустав, что позволит избежать травм при катании. Саутин также призвал правильно зашнуровать обувь, чтобы она сидела по ноге.

"Не разгоняйтесь, отрабатывайте движения. Если же падения не удалось избежать, при малейших сомнениях относительно травмы лучше обратиться к травматологу или кистевому хирургу, если вы упали на разогнутую кисть", - подчеркнул Саутин.

По его словам, при травмах запястья, кистевого сустава необходимо как можно быстрее оказать квалифицированную помощь из-за множества "капризных" костей, например ладьевидной — она отличается крайне хрупкостью, особенно при падении на руку.

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