Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Травматолог раскрыл секрет, как избежать падений на катке

Травматолог раскрыл секрет, как избежать травм на катке Фото: freepik
Российский травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал, какие коньки нужно выбирать, чтобы не упасть на катке и не повредить голеностоп или другие части тела, сообщает Zakon.kz

По информации NEWS.ru врач подчеркнул, что коньки важно брать только своего размера. Причем это правило относится как к прокатным, так и к покупным конькам.

Травматолог пояснил, что подобранная по размеру обувь будет хорошо фиксировать голеностопный сустав, что позволит избежать травм при катании. Саутин также призвал правильно зашнуровать обувь, чтобы она сидела по ноге.

"Не разгоняйтесь, отрабатывайте движения. Если же падения не удалось избежать, при малейших сомнениях относительно травмы лучше обратиться к травматологу или кистевому хирургу, если вы упали на разогнутую кисть", - подчеркнул Саутин.

По его словам, при травмах запястья, кистевого сустава необходимо как можно быстрее оказать квалифицированную помощь из-за множества "капризных" костей, например ладьевидной — она отличается крайне хрупкостью, особенно при падении на руку.

Ранее мы писали о безопасности в спорте. О том, как предотвратить получение травм.

Читайте также

Медики назвали семь продуктов, помогающих при стрессе
Медики назвали семь продуктов, помогающих при стрессе
почему развиваются болезни печени у непьющих людей
Почему у непьющих людей могут развиться болезни печени
Что делать, если смартфон упал в воду
Что делать, если смартфон упал в воду
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления