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Какие продукты ускоряют метаболизм после 40 лет

блюдо, совет Фото: pixabay
Диетолог Антон Поляков рассказал, что у человека после 40 лет происходит снижение метаболизма, из-за чего бывает сложно сохранить тело стройным, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ускорение метаболизма зависит не только от потребляемых продуктов, поскольку это связанная работа всего организма. Еда и напитки могут только оказать влияние на механизмы, поддерживающие метаболизм, но не ускорить его напрямую, уточнил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Между тем все же есть продукты, которые могут повлиять на скорость обмена веществ. По словам диетолога, какао стимулирует митохондрий, обеспечивающий клетки организма энергией. Если их недостаточно, питательные вещества не преобразуются в полезную энергию. По этой причине человек потребляет больше калорий и испытывает постоянную усталость.

На рост митохондрий также влияет гранат. Как отметил эндокринолог, он также доставляет энергию в клетки. Кроме того, рыба способна улучшать оболочки клеток, благодаря чему они лучше воспринимают сигналы из окружающего мира. Содержащаяся в рыбе омега-2 трансформирует калории в тепло и ускоряет обмен веществ.

Согласно информации специалиста, ускорить метаболизм также способны горький шоколад, имбирь, чеснок, корица и зеленый чай.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации по употреблению шоколада.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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