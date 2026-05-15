Какую шаурму лучше не есть вовсе
Российский диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, какая шаурма "хуже всего" для здоровья, сообщает Zakon.kz.
По словам специалиста, самая вредная шаурма – та, в которой совсем нет мяса, а вместо него используются заменители вроде сосисок.
"Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов".Антон Поляков
Он также в разговоре с изданием "АиФ" отметил, что в идеале это должны быть просто лепешка, овощной салат и кусочек мяса – тогда "получился бы хороший, адекватный вариант".
"Говядина или курятина без вреда для здоровья – понятие, конечно, относительное. Но в целом, если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет".Антон Поляков
А вот если употреблять такую пишу каждый день – это уже не совсем хорошо.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
