Какую шаурму лучше не есть вовсе

Российский диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, какая шаурма "хуже всего" для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, самая вредная шаурма – та, в которой совсем нет мяса, а вместо него используются заменители вроде сосисок.

"Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов". Антон Поляков

Он также в разговоре с изданием "АиФ" отметил, что в идеале это должны быть просто лепешка, овощной салат и кусочек мяса – тогда "получился бы хороший, адекватный вариант".

"Говядина или курятина без вреда для здоровья – понятие, конечно, относительное. Но в целом, если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет". Антон Поляков

А вот если употреблять такую пишу каждый день – это уже не совсем хорошо.

